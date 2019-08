【教育專業．二】教師必須中立？　如何不讓立場影響教學

8月17日的遊行並非教育界首次就反對《逃犯條例》修例發聲。早於6月初已有300所中學師生校友聯署表態、逾13,000名教育界人士聯署聲明反對修訂;政府堅持草案如期於立法會恢復二讀後,亦激發教師及學生發起罷課聯署,數千名師生響應。大型社會活動必然備受爭議,教師參與其中,難免因其工作性質及職業規範而受掣肘,家長或會因怕教師政見影響下一代而有所顧慮,教師立場或觀點也會被放大解釋。在這背景下,任教中史、通識、公民教育等被政治化的科目的教師更為尷尬,不單是因為國歌法、六四等等涉及政治敏感及可供表態的議題會將教師推向政治風眼,教師如何在課室教學也會成為焦點所在。

教協理事、通識科教師陳曦彤形容,在課堂中,教師是促進者,嘗試協調學生檢視不同觀點或之間的矛盾,點撥釋疑,令課堂有多角度思考,而教師的個人政治立場不會牽涉其中:「我的立場、學生的立場對我來說沒有關係,我要做的目的是認知全面的事實,再進行技能實踐,這在教學專業中是重要的。」

「第一是講真話,第二是全面的講解事實,第三是向公眾解釋,讓公眾了解教育界,這些是教師專業很重要的部份。」陳曦彤認為,身為教師,需要給予學生全面的真相,而不能說沒有事實基礎或只求政治正確的空話,此外要積極讓大眾了解教師的工作、教育界的操作及發展,而為社會議題發聲也是值得堅持的。

「一般而言,我認為自己是學生的榜樣,即很老套的『傳道、授業、解惑』。大家都會認為價值觀是最重要的,這方面是有一定操守,其次是教好書,亦有陪伴學生的角色。」通識科教師許承恩說,自己不敢誇耀,但確實覺得教師專業可被演繹成一種精神,而當政治立場凌駕教育專業時需要商榷。

陳曦彤認為,教師專業有三點很重要,第一是講真話,第二是全面的講解事實,第三是向公眾解釋,讓公眾了解教育界。(高仲明攝)

許承恩認為,教師的教學中立與公務員的政治中立是一脈相承,「如果是說公務員的政治中立,你找回最原本的定義,就是你執行政府政策時,你不會受政治取態左右。而教師的中立某程度上並非真的『企中間』。」他坦言,中立一詞很誤導,「『中立』也是一個立場,你就是騎牆明哲保身,不想得罪雙方。」在他眼中,老師有政治立場沒有問題,「我覺得沒什麼必要掩飾立場,重點在於施教時能否給予學生充分空間、時間發表任何的政治立場,並提供足夠資訊、基礎知識供學生發表意見,亦可以公平處理意見,不會因為學生的發言給予一些不公平的懲處。」

暑假即將結束,但抗爭活動沒完沒了。中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志組成的「中學生罷課籌備平台」有意於9月2日開學日開始,以「一周一罷」形式罷課。籌備平台早前曾就罷課行動進行問卷調查,訪問接近兩萬名受訪中學生,當中逾七成人將升讀中四以上年級。調查結果顯示近九成受訪學支持罷課,亦有四成學生願意無限期罷課;而在表態支持罷課的學生中,多選擇「校內集會」及「分區公眾集會」這兩種形式罷課,籌備平台指屆時會為罷課提供支援,亦會繼續以問卷形式了解同學意願。

許承恩在校任教初中中史及高中通識,又是副校長。訪問之時正值學界醞釀罷課,他認為只要一天尚沒開學,一天仍有很多未知之數,但他強調,不論社會多紛亂,他處事及管理校務的原則不曾改變。「我作為副校長,我要鞏衛的是什麼?第一就是學生可以自由無懼地表達意見,我要鞏衛的並非某一立場的意見,例如有學生父母是警察,他不一定是黑衫,但他都有權說話。」

教師有立場不是問題,關鍵是可以公平處理意見,不會因為學生的發言給予一些不公平的懲處。(歐嘉樂攝)

許承恩認為,人人也有說話的權利,這不應受到教師的政治立場影響,「其次是學生的安全,我不想因為我的縱容令他們自己容易身犯險境,在法律上(學生)始終未滿18歲,如外出參與任何活動,也需要家長同意。」面對有意罷工的同工,他也要先說清楚罷工後果及學校人手安排等基本事宜,再讓教師自行衡量。

對於學界發起罷課,教協副會長、立法會教育界議員葉建源表示,教協目前沒有計劃號召中學生及教師罷課。教協顧慮,大專生有足夠成熟程度自行決定是否及如何罷課,中學生則對社會事件的獨立判斷能力參差,故不會推動集體罷課或要求學生作政治表態,若中學生響應罷課,他建議學校按過去先例,安排在校內罷課,或以家長信等請假方式處理。葉建源提出,恆常罷課會對學校教育造成很大影響,不利社會及學生發展,希望政府能夠回應訴求,化解僵局。

許承恩認為,教師首要保障的,就是學生可以自由無懼地表達意見。(黃寶瑩攝)

國務院港澳辦在月初(8月6日)召開記者會,發言人稱對有年輕面孔出現於香港暴力衝擊行動中感到非常痛心,奉勸年輕人迷途知返、懸崖勒馬。他說:「香港的學生第一課就應該是國民教育」,他認為香港很多學校,香港青年人缺乏國民教育,當有教師鼓動學生參與示威甚至暴力,家長沒有制止,不能單單責怪年輕人。

香港社會素來隱然有種想法:先將年輕人上街原因歸咎教育及教師,因此在課堂上教授國民教育刻不容緩。與此同時,新高中課程推行十載,通識科從第一年起已是討論焦點,爭議從沒停止,而每逢遇到涉及青少年的政治事件,推行國民教育的聲音亦不絕於耳,今天的學校教育有多大程度能塑造學生的意識形態及價值觀?

許承恩說,「年輕人愈來愈少倚靠教育塑造出來,教育對建立學生價值觀固然重要,但無可否認學生受網絡世界及朋輩影響更大,你問我學校如何追得上?」現時Telegram、「連登」等網絡平台等比學校的影響力更大,他坦言,6月初高叫罷課時學生實質迴響不大,校園普遍平靜,這讓他思考不排除現在的學校對學生而言,只是一個考進大學的平台,放學後才是他們展現個人價值觀的開始。

香港社會一直以來均有一種想法,就是會先將學生走上街頭歸咎於教育和教師。(羅國輝攝)

在這七十多天內,香港歷經多次大型遊行及集會,亦有多場衝擊及警民衝突,不論由「和理非」主導的運動還是「勇武」的街頭抗爭,都不乏青年面孔,說起青年,最直接聯想起的就是教育界。許承恩留意到,當社會出現問題,人人熱衷於找原因,管治班子、深層次矛盾、教育也可以是成因,因此在教育界查找不足也平常不過,縱然教育可協助做得更好,但教育只是其中一環。他很疑惑,香港的深層次矛盾是否單憑教育去解決得了?「如果教育是神仙棒,(通識科成眾矢之的)我也沒所謂,很多時我不是在乎鞏衛通識科與否,我會想說我們想解決的問題是什麼,如我們希望今天的年輕人不是這樣,讀少一科考少一科就可以解決問題嗎?」將當下問題歸咎教育或某一高中科目,真的是對症下藥,還只是將問題簡單化?

香港現時處於特殊境地,如再想深一層,教育界會否是被誘過的受害者之一?「如果你去問,現在哪一群人仍舊箍住學生?其實就是教育界,其實無論罷課、行為激進也好,他還是留在學校這棟大廈之中,所以教育界某程度為社會穩定做了很多事。」許承恩接着說,例如現在不少人情緒崩潰,年輕人與父母吵架,「當他們不開心時,由學校去紓解,學校在這段日子也在做這些調和工作。」他說,在這個社會氛圍下,不必端着一副高高在上的模樣批判學生,用心聆聽他們的感受,便已足夠。「If you are not with us, you are against us.」他笑笑說,「如果我跟你站同一陣線才可令你滿意,那麼我無能為力。」

