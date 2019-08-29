雖然我們都經歷過青葱歲月，但回首起來， 我們仍要說，那是一個極為危險的年齡段。 今年6、7月，香港這個夏天特別燥熱，從前一班日日在立法會被抬走的激進派老鬼議員，在這炎熱的天氣下驚訝地看到一班青少年將整個香港翻了天：游擊式示威、野狼式衝擊、be water式撤退……整場運動到了後期，漸漸由一班意想不到的年輕人帶動，其中最年輕的被捕示威者年僅13歲。 撰文︰曹民偉

那天在機場，示威者捉着兩個疑似臥底公安，有幾位激動的年輕人面紅耳赤，大叫要打卧底，不停地揮拳，這些年輕人雖然蒙着臉戴着口罩，卻還是可以見到少年十五二十時的眼睛。令人想起在諾貝爾獲獎小說《蒼蠅王》 （Lord of the Flies）中，一班最大才12歲的孩子，因空難而流落無人荒島，竟然將伊甸園般的小島變作人間煉獄，他們選擇野人式生活，棄下文明的制約，天真無邪的孩子們內心潛藏着一個大人不可知的世界。

圖為8月13日機場集會示威。（資料圖片／盧翊銘攝）

7月1日，在衝擊立法會事件中，共有13人被捕，最年輕僅14歲。

7月4日，因網上披露警員資料而被捕的9人中，最年輕則為16歲。

8月5日，全港「三罷行動」示威中，148人被捕，其中兩名被捕者是13歲及14歲女童。

8月11日，快閃示威的17位被告中，一人14歲，一名16歲，一名18歲及兩名19歲。

以前的日子，我們常用「暴風少年」、「狂飆歲月」來形容年輕人，他們會糾黨打架、黑夜飛車、的士高爭女、參與黑社會，好像這些已經是最反社會最叛逆的行為。然而，相比今年發生的示威衝擊，可以令警方一天發射約800枚催淚彈，也可以令防暴警察闖入商場、衝入地鐵搏鬥，更可以衝進立法會，乃至佔領機場等等，都是香港歷史上從來沒有人做過的事，今天卻由一班青少年做出來。

幾千個示威者，當中大半是中學生、大學生模樣的年輕人。（資料圖片／盧翊銘攝）

在佔領機場那天，筆者親歷現場，看見幾千個示威者，當中大半是中學生、大學生模樣的年輕人。有示威者先後捉住人群中兩個疑似公安，進行「私刑」；有十位八位少年情緒失控，漲紅臉，大喊大叫，在人群中橫衝直撞，出現失控的暴力行為，喚醒筆者重讀心理學分析書。

曾為《紐約時報》暢銷書作品的《青春期的腦內風暴》（The Teenage Brain），作者是美國賓夕法尼亞大學神經內科系主任、轉化神經科專家弗朗西斯．詹森（Frances E. Jensen）和資深傳媒人兼《華盛頓郵報》健康科學專欄作家艾米．美利斯．納特（Amy Ellis Nutt）。

書中分析了青少年為何總是做些令大人抓狂的危險事，比如：「原來是因為青少年的大腦只要受到些微刺激，都能啟動大腦突觸，產生大量多巴胺（dopamine），也就是帶來愉悅感的腦內啡。」書中亦提到，「青少年經常無預警爆怒、情緒起伏不定，原來是因為掌管判斷力與自制力的前額葉皮質（prefrontal cortex）」還未發育成熟，無法完全控制釋放壓力荷爾蒙的杏仁核（amygdala），讓青少年在壓力下的情緒反應更加極端，難以掌控自己的憤怒與恐懼」而且，「青少年這些令人惱火、困惑、擔憂的行為，原來都與大腦機制環環相扣。青少年真的不是奇怪的外星人，只是正在經歷難以控制的腦內風暴」等等。

圖為7月26日機場和你飛反送中集會。（資料圖片／葉家豪攝）

近年時常聽見長輩談這一代的年輕人，特別是90後和千禧世代，總說他們「不負責任」，往往用WhatsApp說辭職就不再露面，甚至一聲不響就離職了。

有一次到大學做講座，竟然有三分一學生玩手機、三分一學生睡覺發呆、三分一學生在吃飯盒，教授說平常都是這樣，一班學生不嘈吵已經是很給面子了。

社會常標籤年輕人為迷惘的一代，港男、港女、MK仔女指的就是新世代，就像日本的啃老族或月光族，不是伸手靠父母，就是每月花光薪水。他們過度沉緬物質生活，不願意捱苦或進修。香港社會現今幾乎買不到樓，很多年輕人難以搬出去獨立生活，更遑論結婚。

城市的空間亦十分擠逼，每天大街上都是自由行爭路爭乘車爭吃飯，而大街上老店愈來愈少，取而代之是金舖、藥房、鐘錶店，簡體字的指示牌也愈來愈多。

在上一代眼中，沒有受過貧窮或體驗過艱辛的年輕一代，享受着豐盛的物質生活，被認為是經不起風吹雨打、在嬌生慣養中成長的「草莓族」，只要受到少許挫折，心理便無法承受，動不動就鬧情緒。然而，幾次出來遊行，發覺年輕人準確掌握網絡優勢。他們利用網絡群組連登與社交平台Telegram討論，大熱天時一身黑衣蒙面戴頭盔，整齊有序地傳送物資，也自創出不同的手勢來傳遞消息，模仿警方舉牌「向前行進」、「大家後撤」，喊出口號如「兄弟爬山，各自努力」、「光復香港，時代革命」等，各區開花自發張貼的「連儂牆」，自組的拯救隊、龍蛋組、和理非、勇武派，儼然網絡上打機組織的小團隊。

大熱天時年輕人整齊有序地傳送物資，也自創出不同的手勢來傳遞消息。（資料圖片／歐嘉樂攝）

千禧世代善用的是1997年還未盛行的手機、互聯網、網絡遊戲、虛擬世界，相較下來，政府至今還是沿用由當年那套家長制管治方式，每次記者會都是說教條和大道理，重複着一些不着邊際的官腔，如「不作個別評論」、「有改善空間」，這些千篇一律的話再也難以引起今日年輕人的興趣，反而惹起他們反感，責問：「為何不講人話？」

幾位前任和在任特首的表現或結局，不是中途腳痛下台，就是卸任後被捕坐牢，或被指私人收受大筆沒有上報款項，乃至被批評繞過程序、私下決定興建西九故宮館……這些都不是年輕人心中渴望看到的領袖形象。加上近年爭取公平公義的社會運動都沒收到實效，建制派與民主派只顧在議事堂鬥嘴等，長年累積下的怨憤，最終藉這次「反修例」遊行，一次過爆發出來。

時代不同了，年輕人對社會給予尊重的渴求也比過往高得多，根據人本主義心理學家馬斯洛的「需求層次理論」（Maslow's Hierarchy of Needs），人的最底層次需要到最高層次需要分別是 ：「生理需要」（Physiological）＞「安全需要」（Safety）＞「社交需要」（Love & Belonging）＞「尊重需要」（Esteem）＞「自我實現」（Self Actualization）＞「自我超越」（Self Transcendence）。

幾位前任和在任特首的表現，都不是年輕人心中渴望看到的領袖形象。（資料圖片／李澤彤攝）

上一代在小時候溫飽尚難以滿足，需求停留在較低的層次，可以說只限於「生理需要」。現在生活條件好了，需求層次自然提高，他們需要的是安全需要、社交需要，不是今日年輕人不一樣，而是整個時代都不同了。所以，我們要用新的方式，「尊重需要」的方式來對待年輕一代人。

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上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《都是杏仁核惹的禍？狂飆少年族》。

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