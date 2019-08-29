白人至上主義再度興起，為美國社會帶來不安。如何從根本杜絕白人至上主義呢？ 撰文：董秀生

承接上文：【白人至上主義】歧視再度抬頭 特朗普變推手？

據皮尤研究中心（Pew Research Center）推測，到了2055年，預料白人將佔48%、拉丁裔佔24%、亞裔佔14%、黑人佔13%。在2020年，預計美國非白人兒童的數量將超過白人兒童。雖然，現在美國大多數人口仍是白人，但非白人在夏威夷、哥倫比亞特區、加州、新墨西哥州、德克薩斯州和內華達州人口均佔一半以上，這令白人至上主義者十分不安。

這些白人更認為，白人的年輕人大學畢業後找不到工作，是因為都被「外國人」搶走了。他們因而崇拜希特拉，受不了種族平等的美國。溫和的白人則希望給白人空間，得以建立一個能夠反映白人自身文化和遺產的社會。至於激進的則提倡種族隔離，甚或有暴力傾向，會製造恐怖襲擊。

白人認為他們的工作都被搶走，優勢不再。（gettyimages）

美國的奴隸制雖早已被廢除，也再沒有吉米． 克勞法式種族隔離制度，黑人不會被禁止從事某些特定工作，白人也不一定會統治黑人。看起來，這已經是一個平等的國家。不過，其實白人的優勢還是很明顯的。

我們看看專上院校（college）入學率方面，2016年亞裔學生入學率最高，為58%；白人42%、拉丁裔39%、黑人36%。看來亞裔的入學率相當高，而白人則僅居其後，較諸拉丁裔稍多3%，而遠遠勝於黑人。又有統計得出，1968年，25至29歲的非洲裔美國人僅僅一半接受過高中教育，到現時，有超過90%念過高中，已經與白人很接近。

在英國倫敦，人們走上街頭，抗議種族主義。（gettyimages）

在1968年時，完成高中的白人有75%，非洲裔美國人只有54.4%。至於進入專上院校的非洲裔美國人也比1968年時多了超過兩倍，不過，始終只及白人的一半。由此可見，黑人在教育方面大大追近了白人，不過仍有一些差距。

再看看失業率：據美國勞工部資料，以2019年第二季為例，16歲或以上人口整體失業率為3.5%，白人為3.1%、黑人或非洲裔美國人為6.1%、亞裔為2.2%、拉丁裔為3.9%。這些數字反映，白人就業情況較諸黑人或非洲裔美國人以及拉丁裔人都好，不過就略遜於亞裔人，而各個年齡層都有同樣情況。黑人的情況最差，各個年齡層的失業率都遠高於整體數字。看來，在現實生活中，白人仍處於優勢地位。

白人專上院校入學和就業比例遜於亞裔，主要是到美國求學或工作的亞裔都是較為富有，家庭條件較佳。只不過，亞裔在美國整體人口結構中佔比不高，截至2017年1月，僅佔5.4%，而拉丁裔佔17.4%，黑人佔13.2%，白人則佔62.1%。美國白人至上主義者針對的對象也以黑人和拉丁裔為主。

住屋擁有權方面，2018年第四季，擁有住屋的白人有73.6%，黑人有43.6%，拉丁裔有46.9%，而整體擁有住屋的人口有64.8%。相關數字顯示，擁有住屋的白人不僅高於全國平均，且遠多於黑人和拉丁裔人。再拿1996年的數字作對比，該年全美擁有住房的人共有65.4%，白人擁有住房者佔69.1%，非拉丁裔白人（non-Hispanic white）擁有住房者有71.7%，黑人擁有住房者只有44.1%。兩個年份的數字比較起來，白人的優勢似乎沒有多大改變，而黑人處於劣勢的情況也差不多。

反對白人至上主義者高舉特朗普與希特拉的頭像。（gettyimages）

「另類右翼」存在隱患

看來在美國，白人至上主義者為數不少，不過，具體有多少卻不易查出，因為有這類思想的白人也未必會承認自己是白人至上主義者。維珍尼亞大學（University of Virginia）根據2016年美國選舉調查（2016 American National Election Studies）問卷所作研究，認為美國有「另類右翼」傾向的人約有2,400萬人。該調查提出三個問題，包括：是什麼種族對受訪者有多重要？白人一起修訂對白人不公的法律有多重要？白人在美國遭受歧視的情況有多嚴重？受訪者用一至五分評定程度，由此得出哪些人有「另類右翼」的傾向。

不過， 阿拉巴馬大學（University of Alabama）政治系副教授George Hawley同樣根據2016年美國選舉調查所作研究，則得出美國有1,100萬人有「另類右翼」傾向。無論是哪個數字，都是不小的數字，足以令人憂慮。

特朗普成為反對者的眾矢之的。（gettyimages）

白人至上主義再度興起，為美國社會製造不安。美國聯邦調查局表示，過去九個月所調查的本土恐怖主義個案中，大部份犯案動機都是出於白人至上主義。調查顯示，美國每一百宗本土恐襲案中，約四成與種族歧視有關。

美國的政界也深受影響。自上世紀六十年代，種族主義令政黨走向極端化，不同政黨有不同的認同。民主黨主張文化多元，且傾向協助少數族裔謀取利益的政策；共和黨則主要來自大商家、金融家以及南部保守白人群體；兩黨在政策主張上各走極端，目前隨着白人至上主義興起而日益加深，民主黨分裂為極左翼和中左翼，共和黨則大體分為極端右翼與右翼。

新納粹組織「國家社會主義運動」的支持者在秘密地點燃亮納粹符號，並行「納粹禮」。（資料圖片）

總體而言，抱持白人至上主義的人與持多元文化觀點的人產生矛盾，造成社會撕裂。對於美國人來說，這是一個很大的隱患。就整個世界來說，白人至上主義死灰復燃，更令人擔心，若走向極端，會有侵略戰爭的發生，就像二戰納粹德國所為。

新一輪的白人至上主義火苗正點燃，除了美國，歐洲各國也開始盛行，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）就強調，「守護歐洲基督徒價值，力阻伊斯蘭侵略者」。澳洲、新西蘭等白人聚居地也有受到波及之虞，且「殺戮總是成為白人至上主義的最終體現」。

今年3月新西蘭基督城槍擊案震驚全球，澳洲籍槍手襲擊清真寺，並在網上直播。他只是在新西蘭短暫居住，發現當地與西方其他國家一樣有「被入侵問題」，因而犯案。他在自白書表示：「只要白人一日活在世上，那些入侵者都不可以佔領我們的土地。」事件造成數十人死亡，是該國有史以來傷亡最嚴重的襲擊事件，亦讓人對白人至上主義的禍害加倍警覺。其後，Facebook宣布，禁止在旗下FB、IG發表讚美和支持白人至上主義和分離主義的言論。Facebook的做法固然值得支持，但恐怕只是治標不治本。那麼，又如何從根本杜絕白人至上主義呢？這是令人頭痛的難題。

人們在悼念今年3月新西蘭基督城槍擊案。(gettyimages)

上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《特朗普種族歧視言論遺禍？白人至上主義再度抬頭》，網上標題為編輯重擬。

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