被誤解的一代　憤怒掌管情緒與行為？

事實上，今天的年輕人走到前線遊行、示威、衝擊，那是一種更高層次「真善美」的自我實現，生活充斥空虛感，他們要做一些身為一個「人」應該做的事，是以他們在行動中感受到齊上齊落，一個都不能少，一種彼此的命運共同體的經驗。 撰文︰曹民偉

承接上文︰

被誤解的一代 上街抗爭只因渴求「尊重需要」？

青少年的衝動本能

最終，他們要實現的是超越自我，追求非物質的自由、平等、博愛，當他們為着崇高的理念中了催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈之際，那種身體的痛苦有種接近受難者的感受，猶如藝術家與音樂家在創作過程中體會的磨難，每一分鐘都如一秒鐘那樣飛快，每一秒鐘卻又如一周那麼充實。

《紐約時報》醫學與健康專欄主筆芭芭拉．史特勞區（Barbara Strauch）曾經告訴朋友想寫一本有關青少年大腦發展的書，朋友冷笑道：「什麼？他們也有大腦？這樣的書很薄吧！」

他們要實現的是超越自我，追求非物質的自由、平等、博愛。（資料圖片／曾梓洋攝）

美國國家衞生研究院的杰季德（Jay Giedd）博士在過去十三年利用磁力共振（MRI）掃描了1,800名青少年及兒童的大腦，以深入認識發育中的大腦。研究人員試圖解釋家長很熟悉的青少年行為，如情緒爆發、打破規則、不計後果的冒險、狂熱地追求性、藥物和搖滾樂。有些專家認為，觀察及分析這些變化可解釋精神分裂、躁鬱症等精神疾病，大多從青少年時期開始並使得青少年自殺率偏高。

透過磁力共振，發現青少年情緒爆發時，主宰大腦的便是杏仁核部份，而主宰調節情緒、靈活反應、社會認知、自我價值等功能的前額皮質，大約在18歲才會發育成熟，要到25歲才能發育完全。科學家在腦部的掃描中發現，年輕人處於強烈的情緒如憤怒、難過、沮喪、失望時，大腦前額皮質會罷工。此時，我們的身體完全被杏仁核接管，只有兩種模式可供選擇：戰鬥或逃跑。

科學家在腦部的掃描中發現，年輕人處於強烈的情緒如憤怒、難過、沮喪、失望時，大腦前額皮質會罷工。（資料圖片／蔡正邦攝）

杏仁核部份被稱之為原始腦，那是我們承襲祖先的生存反應能力而來，在人出生的時候就已經發育完全，所以情緒反應是人們與生俱來的能力，然而，它通常情緒激烈、行為衝動、反應僵硬、缺乏自省能力，令人處於一種失控的狀態，由此衍生許多可怕的社會新聞：父母與年輕人爭吵，一怒之下焚燒房子、連捅數刀、跳樓自盡……

年輕人在示威中也會衝動地打警察、大叫大喊，這些盛怒之下幹出來的事情，直到衝動情緒過去，慢慢平靜下來，前額皮質才會恢復工作，大腦得到整合，重新開始思考。此時，才意識到剛才的言行是多麼愚蠢、不計後果。

另一位美國的心理學家艾爾楷（David Elkind）則提出青少年自我中心理論，認為青少年冒險犯難其中有兩個傾向： 「想像的觀眾」（Imaginary Audience）和「個人的神話」（Personal Fable）。

這些盛怒之下幹出來的事情，直到衝動情緒過去，慢慢平靜下來。（資料圖片／盧翊銘攝）

青少年專注於自己的想法與體驗，認為自己是舞台焦點，四周盡是「想像的觀眾」。他們會刻意冒險犯難，標新立異，引起眾人的驚訝和注意。這正解釋了青少年過度的自我、執着，他們抽煙、喝酒、飆車、奇裝異服、顛覆傳統、愛騷愛酷，種種憤怒與暴烈可能只在確認身邊的觀眾是否與他有着相同的感受，這些都不過是表演給身邊想像的觀眾看的「舞台行為」。這也解釋得到平時在家的乖乖年輕人，當同伴衝向前時，他們也會一起衝，一起做出令人意想不到的行為，只因為面對上百個記者的攝影機，街道成為了一個表演的舞台。

青少年總是相信自己是世上獨一無二的，並塑造出「個人的神話」。別人難以理解他們獨特的感受，當他們初嘗愛情，會被心跳震動得炸開來，心想世上從來沒有人像我這般轟轟烈烈愛過，或者從來沒有一段情像我這般刻骨銘心地痛過。他們不斷說服自己，所愛的人是世上最特別的。就像《少年維特的煩惱》（The Sorrows of Young Werther）的少年維特會將鄉村少女綠蒂視為世上的女神，值得為她自殺一樣。就像年輕人信仰了「五項訴求」的崇高理念，認為值得為它赴湯蹈火。

年輕人信仰了「五項訴求」的崇高理念，認為值得為它赴湯蹈火。（資料圖片／洪嘉徽攝）

現實猶如打機

瞳孔擴張，汗腺產生更多汗液，腎臟減少尿液，也抑制着消化器官和腺體，唾液會減少，消化速度減慢，身體大部份血液轉移到肌肉之上，並遠離任何無關情緒的不必要肌肉。它將大腦激活轉移到對確認其想法很重要的大腦區域，此際學習區域甚至會關閉，周圍的信息來自五種感觀，它們匯集在前額皮層中，處理訊息與邏輯卻變得很慢，身體整個由杏仁核支配了情緒行為，因為大腦要有快速的本能反應，就要依靠這原始腦。當你真正處於危險之中，就是靠着杏仁核的快速反應來拯救你。

原始時代，以上可能是人類遇上兇惡的猛獸時作出的反應，今天則是年輕人打遊戲機時普遍的反應。今天，年輕人走在催淚彈瀰漫的大街上、布袋彈橫飛的警署門外，大腦只聽到「你有危險，你的安全有問題」，它會不惜一切代價拯救你。

在青少年時期杏仁核的超級反應性比任何階段都要來得強烈，所以，年長一輩打機永遠不可能勝過年輕人，然而，青少年也可能會將中性刺激解釋為威脅，由於過度活躍的杏仁核會產生許多危險的誤報，因此，令青少年情緒高漲，像警察拍打盾牌與舉牌，已成為一種極強烈的條件反射性威逼。

因此，令青少年情緒高漲，像警察拍打盾牌與舉牌，已成為一種極強烈的條件反射性威逼。（資料圖片／鄭子峰攝）

事實上，今天青少年在形容示威與衝擊過程，也往往用上種種遊戲機術語 ：攞裝備、充能量、拾龍蛋、打大佬等，他們已經將街頭示威遊戲機化，6、7月下來如此刺激的「戰鬥與逃跑」遊戲，很容易在青少年腦海中深植成癮，父母要攔阻年輕人示威，猶如要停止他們打機一樣艱難。

由於青少年的前額皮質還未完全發育，無法完全控制杏仁核的運作，所以，在壓力下的情緒反應比成年人來得更極端，在面對外來威脅時，可能會製造更多極端反應，成人則可靠前額皮質來掌控他們的憤怒和恐懼。我們現今面對的直接生存威脅，比遠古時代在地球上闖蕩的祖先少很多，但是，「戰鬥或逃跑」的反應機制，依舊深深編寫在我們的原始腦之中。

在威權或專制社會長大的孩子，很快就會學到當別人聆聽才有價值。（資料圖片／洪嘉徽攝）

奧地利精神醫學專家魯道夫．德賴庫斯（Rudolf Dreikurs）針對反叛期的孩子與青少年的叛逆行為提出了概念架構：「吸引注意」（Attention Getting） 、「爭取權力」（Contest for Power）、「伺機報復」（Seeking Revenge）、「表現自棄」（Displaying Inadequacy）。

「吸引注意」：在威權或專制社會長大的孩子，很快就會學到當別人聆聽才有價值。今天的年輕人參與遊行、示威、衝擊等行動，無非是要吸引冷漠的政府注意，更要在牆上噴上大大的字句，猶如少年人做出頑皮的行徑以吸引父母注意。

「爭取權力」：青少年從遊行中改變路徑、包圍警署，是要讓政府看到權威受挑戰而被激怒，青少年拒絕一切任由主宰，當政府出現憤怒與不解時，已經被年輕人挑戰了權力，陷入一場你贏我輸、我贏你輸的爭戰。

「伺機報復」：警方大舉拘捕示威者的當下，其實更惹起青少年的不滿，他們就用污損國徽、扯下國旗等來報復政府的打壓。

「表現自棄」： 運動來到今天，不少年輕人提出「攬炒」論，認為破壞香港經濟、阻礙交通、圍堵機場，這種自我放棄方式，猶如青少年為了對待父母管教太嚴苛而書不念、宅在家等自毀行徑，去令大人了解他們的訴求。心理學上認為，這是年輕人表現的一種求救訊號。若政府繼續冰冷地對待示威者，將之逼到絕境，未來將更難以預料。

換個位子，成年人是否要更自我克制與冷靜，不要讓原始的本能操縱了理智？（資料圖片／梁鵬威攝）

我們曉得年輕人因為大腦的風暴而傾向叛逆與衝動，換個位子，成年人是否要更自我克制與冷靜，不要讓原始的本能操縱了理智？已故美國總統湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）在起草《美國獨立宣言》時提出至理名言「人人生而平等」，他也說過 ：「生氣的時候，開口前先數到10。如果非常憤怒，就數到100。」

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上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《都是杏仁核惹的禍？狂飆少年族》。

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