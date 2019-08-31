活地亞倫的新作《情迷紐約下雨天》（A Rainy Day in New York）可算千呼萬喚始出來。原本這是活地亞倫與亞馬遜（Amazon）合約中的電影作品之一，無奈因為一時間難有定論的#MeToo風波，Amazon與活地亞倫徹底割席，電影無法在美國上映，剩下的合作也終止了。活地亞倫輾轉去到歐洲，終於有版權方願意援手，電影才在歐洲和亞洲部份地區上映。 撰文︰寇思珮

與活地亞倫過去的電影一樣，本作當然星光熠熠，邀來添麥菲查洛美、艾麗芬寧、莎蓮娜高美斯、祖迪羅、狄耶哥盧納及利夫舒華伯一同主演電影，當然在風波出現之後，一眾主演紛紛把片酬捐給了慈善機構，也都與活地亞倫劃清了界線。

《情迷紐約下雨天》遇到這樣的事，多少有些不幸。無論是製作或創作，活地亞倫都有一定野心，它既可以看作是導演老生常談的浪漫電影，也暗藏了很多對話與思辨。添麥菲查洛美與艾麗芬寧扮演一對小情侶，兩人要在紐約度過一個周末，增進感情，無奈女友有工作在身，打亂了兩個人的約會計劃，而這個時候的紐約，就偏偏下起雨來。

添麥菲查洛美與艾麗芬寧扮演一對小情侶，兩人在紐約度過周末。（《情迷紐約下雨天》劇照）

浪漫喜劇蘊含思辨性

活地亞倫最常運用的戲劇元素是喜劇、浪漫、罪案、黑色、諷刺等等，他常常討論的主題也相對固定。他有時候講浪漫的愛情，有時候講渴望進入上層社會的虛榮，有時候講命運的無常，很多時候還講中年危機和創作的枯竭。他的大多數電影都是將這些元素排列組合再創作，因此有很鮮明的個人風格。

在活地亞倫的電影裏，可能因為早熟的緣故，他往往以有歷練的男女做主角。在他邁入四字頭之後，作品愈來愈多以中年男子的視角講故事。他鏡頭下的男子，在某一個專業領域小有成績，卻進退兩難，在生活中激情漸褪，然後遇到了一個奇特的轉折點。這些背景通常都是活地亞倫電影的開頭。又或者，他描寫的是被生活左右的女性，渴望通過人際關係改善自己的社會地位，卻幾乎總是在順風順水之際樂極生悲。《情迷藍茉莉》與《奇幻摩天輪》都是這樣的作品。

這十年來，香港片商改活地亞倫的中文片名，為他打造出「情迷」系列。實則這些電影不見得是同類。《情迷巴塞隆拿》、《情迷羅馬》及《情迷午夜巴黎》可算是較接近的片種，如此比較，會發現新上映的《情迷紐約下雨天》真的是一部頗為特別的活地亞倫作品。

與《情迷聲色時光》一樣，《情迷紐約下雨天》的主角都是年輕男女。但前者講的更像是年輕人的腐化，謝西艾辛堡不知不覺之中想要像他的舅舅一樣，變成上流社會的大人，他背負着改變自身階層的想法。添麥菲查洛美在這部片裏則仍然單純，抗拒成年人的世界，他也不想要變成大人。這大概是活地亞倫多年以來最年輕、最具活力的角色了。

活地亞倫似乎有心要與新世代建立連結。除了查洛美，戲分吃重的艾麗芬寧、莎蓮娜高美斯都是年輕演員，她們的角色都是還未畢業的大學生，除了繼承活地亞倫的喜感和毒舌，都帶着可愛的生澀。幾位主角非但談不上對感情和生活厭倦，他們都還沒有真正享受世界。

過去觀眾常常從電影的主要角色視野尋找活地亞倫的蛛絲馬跡，在《情迷紐約下雨天》裏，大家恐怕就要失望了。查洛美扮演的是一位富二代，雖然家庭富足，但他的性格不壞，仍然還是不經世事的小孩。這與活地亞倫在過去電影中創造的中年男子相去甚遠。活地亞倫在這部電影裏試着從年輕人的角度來思考他的哲學疑難。當然，仍然有一些氣質是共通的。

兩難境地可說是活地亞倫電影中最恆久的疑問之一。他從小就熱愛哲學與精神分析，寫劇本的過程中，他恐怕也最熱衷給角色設置困境。他的主角最經常遇到的問題是，主角與另一半的生活習慣及趣味完全無法達成共識。在《情迷午夜巴黎》之中，故事一開頭就表明男主角想去瀏覽的巴黎和自己的未婚妻根本不同，他愈來愈陷入對巴黎的狂熱，也就愈來愈意識到未婚妻的格格不入。在《遇上陌生情人》裏，兩代人均面臨夫妻性格不合，各自出軌的情形。主角們愈是檢查自己的事業，愈是發現自己和另一半的關係已經無可救藥了。

查洛美扮演的是一位富二代，雖家庭富足，但他性格不壞，仍是不經世事的小孩。 （《情迷紐約下雨天》劇照）

儘管查洛美年紀很小，活地亞倫將他的角色寫為一個愛哲學愛文藝的少年，變成了新型的活地亞倫式角色。雖然少年不追求名利，毒舌卻停不下來。而且在這部電影裏，同樣要直面愛情的瞬息萬變。艾麗芬寧扮演他的戀人，一位校報記者。她採訪的導演，編劇和明星都為她傾倒，她也要選擇和這些名人發生關係，還是應該回到男友身邊。

艾麗芬寧扮演一位校報記者。 （《情迷紐約下雨天》劇照）

對紐約情有獨鍾

活地亞倫的世界裏似乎不存在「雙豐收」的特例。縱觀他的電影創作生涯，除了小部份傻人有傻福，若貪婪地想每一邊都沾，最後只能被命運玩弄。在《情迷決勝分》裏，男主角明明已經過着相當優渥的生活，卻還是想得到更多。故事最後他也難逃命運的懲罰。查洛美在戲中不想參加母親的酒會，想盡辦法卻避無可避。活地亞倫無論經過多少年，都依然喜歡用惡作劇式筆觸，去寫那些命運開的玩笑。

活地亞倫和紐約簡直是不可分割的兩面。曾經，他大部份故事以紐約為背景，這十幾年來，他卻像是完成了一次流浪。2005年以降，他共有四部電影在紐約取景。這在旁人有些難以想像，這不是拍過《曼克頓》和《安妮荷爾》的導演嗎—這個將紐約的平淡和轟烈融入作品，從此開啟一種電影類型的導演。

活地亞倫的《曼克頓》和《安妮荷爾》並非他一貫追求的風格，卻成為了他最具代表性的作品。這兩部電影承接上世紀五十年代的《金枝玉葉》，下啟八九十年代的《90男歡女愛》、《緣份的天空》等愛情電影，開啟了上世紀八九十年代都市愛情電影盛世—儘管他對自己被放在這個類別裏可能會很生氣。大約也是因為如此，他常常變換風格和題材，希望可以甩掉固定的標籤。

對於紐約，活地亞倫有他自己的感情。他最有記憶的片段是小時候父親帶他進紐約所看到的一切，所以每次拍紐約，他都會着墨在個人感受的城市角落，而不會僅僅跟隨名勝取景。這與後來我們看他在歐洲拍的一系列電影感受明顯不同。在《情迷午夜巴黎》、《情迷羅馬》這些電影裏面，活地亞倫也依然瞄準都市的尋常街景大做文章，可是他還是沒有放過巴黎和羅馬的標誌性地標。他深知自己身在異鄉，每次也必定安插一位從美國到歐洲讀書或旅行的角色，打正旗號，方便用遊客的視角來觀察城市。

《情迷紐約下雨天》設定曖昧，男主角在紐約長大，外出讀書，假期回家鄉度周末。這不知是否活地亞倫在創作上的「回春」心態，寄居於大學生角色的軀殼內，實則夫子自道，用小別勝新婚的心情回到紐約，重啟新世代的愛情故事。可惜造化弄人，紐約電影能手所拍的紐約愛情故事，因為與發行方的糾紛而無法在紐約上映。命運也開了活地亞倫一個玩笑。

活地亞倫的作品永遠帶着嘲諷，不是在譏笑他人，就是在自嘲。他接受訪問時表示，若講自己討厭的事物，他沒法使用幽默的語言，自己嘲諷的對象肯定不是出於厭惡的情緒。

嘲諷鞭撻火力全開

雖則《情迷紐約下雨天》是一個愛情故事，活地亞倫還是抓緊機會，借男女主角之口好好地刻薄了一通。知道女友要訪問的是文藝片導演，男主角即嘲諷了一遍他眼中的文藝界；被迫要參加媽媽的酒會，他付錢請性工作者假扮女友，嘴上又把上流社會刻薄了一次。校報記者面對受訪者時的毫不專業，討厭的同學靠父蔭過着愜意的日子，活地亞倫從劇情到對白都火力全開，一反前幾套戲點到即止的力道。

男主角查洛美（右）付錢請性工作者假扮女友。（《情迷紐約下雨天》劇照）

在訪問的環節，活地亞倫虛構了一位大導演。通過他和記者之口，道出了他自己對作者論的許多看法，也像是對假文青的一種鞭撻。導演愛上了校報記者的理解，編劇愛上了記者的體貼，還有一位明星愛上了記者的肉體。不得不佩服活地亞倫見縫插針的能力和他高超的喜劇節奏感，否則光憑想像，觀眾很難理解如何在青少年愛情故事中裝入對創作的嘲諷，而活地亞倫對青少年主角輕輕掀起了成人世界的裙角，就讓一切近在眼前。

最荒唐也最奇妙的，是活地亞倫用了一種江湖傳說的手法來重整男主角和媽媽的關係。這位富二代不認同父母的處世哲學和理念，卻依然不停地用家裏的錢，其實是一個不徹底的叛逆少年。活地亞倫用一段促膝長談，使母子二人大和解。原來男主角反對的只是一種姿態，或者一種符號上的「出身」。當這個符號被打破之後，連叛逆本身也變成了活地亞倫嘲諷的對象。至於那位對自己新作不滿的導演算不算活地亞倫自己的投射，那就見仁見智了。

將《情迷紐約下雨天》與他過去的作品相比，很容易看出活地亞倫積極求變的心態，他是真心想跟現在的年輕人在作品中建立起連結，進行溝通。無奈造化弄人，活地亞倫可能已經失去了和年輕影迷對話的機會，他可能唯有像波蘭斯基一樣，長期留在歐洲。《情迷紐約下雨天》，很可能也是他告別紐約之作。

更多《香港01》周報影評：

【小三妻．影評】 探索妻妾情慾 控訴父權社會

【天氣之子．影評】 純愛故事膚淺 難撼動殿堂地位

【花椒之味．影評】五味雜陳之間 三姐妹經歷自我成長

上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《《情迷紐約下雨天》命運為活地亞倫開的玩笑》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。