程介明提到，香港與內地有着兩種完全不同的政治文化，回歸至今，「不少人感到不舒服，因為隱藏着大家對中國的懷疑、恐懼及假設，政權回歸很容易，文化回歸卻需要很長時間。」事實上，港人不排斥講求文化認同的道統，但要適應涉及承認政府及政權的政統卻需要很長過程。「這二十二年那種不舒服好難怪在香港人身上，因為中國對香港的政策未摸得準，從中國而言，我認為她未必是（抱着）控制香港這種心態，香港就是『一國兩制』。」

承接上文：【通識科】別讓政治奪去教育的靈魂──與港大前副校長程介明對話

二十二年來，中港社會都發生劇變，但沒什麼人認真研究中國對港政策是否有問題。程介明舉例說，八、九十年代新華社香港分社社長許家屯、副社長張浚生均在了解香港的社會及政治文化上落工夫，但今天這種關心香港的人好像買少見少：「純粹從政治層面有沒有違反一國，這是不是不利於一國去考慮問題，但很多不是政治問題，而是文化問題。」另一邊廂，香港社會對內地的認識亦有局限：「不少人對中國的提防或恐懼不是因為怕做錯事，而是那套是非（觀）對於香港是不適用的。」

將社會問題簡單化 將課程複雜化

認知的落差可以靠教育彌補嗎？一談起教育，總避過為何不多做國民教育，或是讓認識《基本法》、中史成為必修等問題，政府則早已取易捨難，資助大、中、小學，讓學生回內地交流，欣賞國家成就，但程介明斷言，這些解決不了問題：「愛國情懷不是這樣產生的，是需要經過很長過程，例如我雖然曾在培僑念書，但我後來對國家的認同，是因為早期去世界銀行（估算）最窮的農村。」他說，看見當地人如何生活時感同身受，「平時帶學生看中國最好的成就、火箭……那些沒有意思，不會令他們產生感情。」他明白時代不同，新一代一出世便看見中國既強盛又有腐敗，但他強調真實才易產生情懷，一味訴諸情感宣傳，把黑的說成白的，只會離目標愈走愈遠。

近年來，政府資助中、小學生回國內交流，國情交流團如雨後春荀出現。（資料圖片）

「教育不可能滿足一些短期政治目的，你不可能因為『反送中』而加緊推行國民教育，這是一種很膚淺的假設。當中的因果關係還沒弄清—對國家不認識，丟國旗也沒所謂，所以要教育，難道不停唸『一國兩制』就可以（解決問題）？」反修例風波出現塗污國徽、丟國旗落海等事，程介明坦言內心並不安樂，因為但凡訴諸政治手段解決問題，只會死路一條。

上月初，港澳辦發言人表示不少教師鼓動青年上街，而家長未有制止子女暴力衝突，又指香港年輕人缺少國家意識，須加強國民教育。程介明直言，當下社會泛政治化，一提出國民教育只會揠苗助長。他指出，教育不可能做到社會想要什麼就產生什麼：「當有問題（出現），不是講一講就完成責任，講完就當做了。現在好容易諉過於人，學生不愛國，當然是國民教育有問題，一定是外國勢力……」他形容這些卸膊諉過言論，真是膚淺到不得了，反映不少人在捕風捉影。他說，這場風波暴露香港回歸以來積壓的社會矛盾，而中港兩地的政治文化衝擊愈見尖銳，雙方如何重新檢視對方，重塑相互關係才是當務之急。他慨嘆，自從雨傘運動後，香港社會由彩色變成黑白，光譜分成兩派、非黑即白，社會撕裂如一盤象棋，無中立可言。他認為，社會應像圍棋，不同人對不同事情有不同看法，但應以觀察分析而非立場決定觀點，否則只會釀成非我即敵。

程介明認為，大眾應以觀察分析而非立場決定觀點，否則只會釀成非我即敵。（羅君豪攝）

當下社會的教育爭議幾乎全與政治掛鈎，程介明提醒別因此而忘卻教育原來的意義。當社會壁壘分明、各界呼籲教師秉持「教師中立」之時，他提出，教師難免會有自己立場，但更應該摒棄藍黃對立意識形態、超越政治紛爭，講真說話助學生了解社會真貌，「因為你需要下一代比我們看得更高，更有分析及判斷能力。如果你將這（立場）放在他前面，便是幫他決定立場……你只是在剝奪學生自己去探索、掙扎、懷疑的空間。」

上文刊載於第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《 與程介明對話—別讓政治奪去教育的靈魂》。

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