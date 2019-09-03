《驅魔使者》的電影宣傳指本片是繼《與神同行》後又一驚世神幻巨作。不過，所謂神幻元素，以至特技動作及人設劇本等，兩齣電影實在有天壤之別—本片跟「巨作」二字沾不上邊，只是一齣老套的雜燴驅魔片罷了。 撰文︰李美

韓片特技水平有多高，毋庸置疑。可惜，《驅魔使者》的特技只屬小眉小眼的加工性質，大場面欠奉，不似《與》般建構出地獄世界，並且繪製妖怪（供主角打）。事實上，本片連特技大片都不如—真正的動作戲，除了前段短短一幕之外，只剩最終的壓軸部份，中段驅魔場面的特技含量少之又少，反觀《與》則有大量特技穿插全片。

更要命的是，戲中許多驅魔元素均似曾相識，彷彿是一齣驅魔電影大雜錦。荷里活固然是電影「炒雜」的重要來源，不論主線劇情抑或其他枝節皆然。唯一稍感慶幸，乃昔日港產片亦似為「致敬」對象，電影前段的好些情節，就滿有上世紀八十年代香港鬼片的色彩。

電影中段驅魔場面的特技含量很少。（《驅魔使者》劇照）

荷里活乃電影界聖地，「荷里活化」是票房及賣埠保證，但「全盤西化」卻易失去自我。《與神同行》保留了韓片的催淚特色，以至涉及韓國式地獄觀，至於《燒失樂園》、《上流寄生族》及一眾「逆權」韓片，也反映韓國的社會面貌。然而，今次《驅魔使者》則幾乎是自甘「去韓國化」，沒有多少韓國特色及神髓可言。不禁要問，這是韓國電影應有的方向嗎？

歸根究柢，故事主要建基於天主教的神鬼觀，來自梵蒂岡的神父才是真正驅魔人，聖痕、聖水及祈禱更是驅魔關鍵，凡此種種，顯然皆以西方文化為顯學，至少不是由道士持桃木劍驅鬼。

故事主要建基於天主教的神鬼觀。（《驅魔使者》劇照）

談到驅魔，電影好些元素難免跟《驅魔人》（The Exorcist）相似，畢竟這齣經典電影的影響力着實深遠，裏面所談亦參考了不少驅魔文獻。其餘燒死魔鬼、法器護體等，固然也服膺基督教的鬼神觀。至於主角勇厚（朴敘俊飾）連同安神父（安聖基飾）也接二連三地驅鬼，所用上的招式均見諸許多其他同類電影。

最後，勇厚須靠父親鼓勵來提升神力，到底跟同樣談及「驅魔使者」的《天魔特攻》（Hellboy）太過相近。更莫說箇中同樣有由黑轉白的心路歷程。另外，勇厚手上的聖痕，既跟《神蹟魔兆》（Stigmata）大同小異，何況兩片均談主角如何從不信主變相信主。後來聖痕變為火拳，第一聯想固然是《海賊王》火拳艾斯，還極似《幽靈車神》（Ghost Rider），不同之處僅在勇厚只令魔鬼燒成灰燼，被魔鬼入侵的人則會無恙。進一步而言，連帶安神父手中的戒指法器，也類同於《魔間行者》（Constantine）的鐵蓮花（或曰「神聖指虎」）。

男主角朴敘俊飾演的勇厚（右）連同安聖基飾演的安神父（左）驅鬼（《驅魔使者》劇照）

除了鬼神觀，本片的續集化和彩蛋化手法，亦學足荷里活。《與神同行》最後有《屍殺列車》的角色「亂入」，多少透露了電影會拍續集。但《驅魔使者》則更明刀明槍，乾脆在安神父郵寄法器給崔神父（崔宇植飾）後，在字幕交代下一部續集將由崔宇植接棒。

續集化未必不是好事，惟當第一集已創意欠奉、僅為過去驅魔片的雜燴之作，大家又怎會期望第二集有何新意？難保不是又一齣重複別人兼重複自己的作品？可預料的分別，大概是由朴敘俊的「肌肉鮮肉」，變成崔宇植的「嫩口鮮肉」吧？惟同一時間，這卻意味着，可能連拳拳到肉的動作戲碼，到續集時都不見蹤影。

總括而言，在芸芸眾多驅魔電影裏，《驅魔使者》堪稱毫無突破可言。在貫穿全片的信仰問題上，勇厚居然在長大成人後仍質疑「祈禱萬能論」，又在目睹諸多神蹟後依然堅持不信，故事的說服力亦恐嚴重不足。

說到底，除非對韓片有愛、對驅魔片有愛、對戲中演員有愛，否則，實在沒有必要入場觀看《驅魔使者》。

+ 8 + 7 + 6

更多《香港01》周報影評：

【情迷紐約下雨天．影評】年輕愛情故事連結觀眾 浪漫中暗藏嘲諷

【小三妻．影評】 探索妻妾情慾 控訴父權社會

【天氣之子．影評】 純愛故事膚淺 難撼動殿堂地位

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《《驅魔使者》鬼神觀未見突破 故事性嚴重不足》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。