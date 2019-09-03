葵涌警署警員上周五（8月30日）深夜遇刺的消息，讓內地網絡上「解放軍進港，武力清場」的呼聲更加高漲，內地民族主義情緒在中國宣傳機器的引導下日益強烈。

官媒「洩憤式」報道

在西方媒體乃至香港媒體佔據反修例運動的解釋權時，中國官媒才開始有節奏地加重對香港局勢的報道，但因此前對香港反修例運動報道不夠充分，報道重點又側重展現暴力行為與「外部勢力」，以致讓內地民眾認為香港陡然生變，轉眼間「東方明珠」淪陷為「暴力之城」。但隨着香港的暴力行為升級，內地宣傳機器似乎也被激怒，報道顯得愈發激進。

進入8月以後，《人民日報》、新華網、央視《新聞聯播》等多個黨媒官媒全面開動，矛頭指向香港的激進示威者與北京反應強烈的「外部勢力」。央視網在系列評論中將激進示威者的稱呼由「香港之恥」、「香港之癌」一路升級到「污泥濁水」、「秋後的螞蚱」；《人民日報》形容激進示威者為「蚍蜉撼樹」，被認為帶有民族主義色彩的《環球時報》更是拋出「現代漢奸」的稱呼。這些恍如洩憤式的新聞語言登載在中國官媒的報刊、網絡上，已沒有了官媒的體面與身段，不再講究語言藝術，更勿談客觀中立的新聞立場。

新華社上周公布了解放軍駐港部隊輪換現場照。當中包括輪式裝甲車進駐香港的場景。（資料圖片／新華社）

8月20日，以研究中國問題受輿論關注的新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年接受隸屬《人民日報》微信公眾號「俠客島」採訪，在被問到如何判斷這場運動的收尾時，他原本引述一位新加坡朋友「你只需要威脅斷水就好了」的笑談為下面的論述拋磚引玉，不料「鄭永年：斷水就可終結香港亂局」卻成為內地多家官媒報道這則新聞的標題，迫使鄭永年本人不得不發聲明指摘這種「標題黨」行為是媒體的道德墮落。在網絡媒體及社交媒體興起的過程中，「標題黨」不僅是「中國特色」，全球都在喊打，此番「翻車」不令人驚奇，但值得細究的是，為何這次是一向講究官腔官話的官媒。與商業媒體不同，官媒沒有流量變現的壓力，為何也會淪為「標題黨」？也許，官媒的動機不是追求商業效益，但他們更想借鄭永年之口表達立場與態度。事實上，在香港局勢的報道中，不僅是中國官媒，港媒乃至一些西方媒體或多或少也有類似的做法。

放狠話、下重手成集體社會情緒

就此事來說，長期聽命於中宣體系的官媒顯然還沒有足夠的政治意識，中國官媒對鄭永年的「車禍式」報道很容易讓外界誤以為是代表着中國官方乃至更高層意願的觀點，這不僅將鄭永年陷於紛爭，更把中共架到一個令人不適的高度，因為顯然中共不會輕易考慮採取「斷水」這樣的選項。

在官媒的激進引導下，內地民眾已是但凡看到香港暴力便陷入喊打喊殺的反彈。（資料圖片／羅君豪攝）

鄭永年「斷水論」事件只是一個爆發點，這起媒體「錯誤引導」事件背後，是內地民眾，包括傳媒面對香港不斷升級的局勢時，充滿敵對式的「民粹主義」情緒。觀察現在內地氣氛，在香港局勢遲遲難以止息、暴力又不斷升級之時，主張放狠話，下重手已經是一種集體社會情緒。顯然，「武力」絕不會是北京輕易考慮採用的選項，最多也只是針對極端暴力行為的威懾，但在官媒的激進引導下，內地民眾已是但凡看到香港暴力便陷入喊打喊殺的反彈。

這不僅違背了北京及港府強調的「止暴治亂」的本意，還有可能隨着民族主義情緒高昂，激化香港與內地的對峙局面，進而惡化香港局勢，甚至蔓延內地。在局勢動亂下，官方最需要做的就是有效把控和穩定局面，而不是激進引導甚至被社會情緒牽着鼻子走，這不僅無法起到溝通的目的，甚至會激化對立情緒。

「喊打喊殺」只是逞口頭之勇，不是解決問題的理智之舉，更會讓內地的決策走入不可逆轉的局面，中央應該警惕這種宣傳勢頭。

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上文刊載於第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《「武力清場」聲高漲 應警惕「民粹發熱」》。

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