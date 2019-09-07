近月，巴西亞馬遜熱帶雨林火災嚴重，令人們亦再度關注當地毀林有助增加土地養牛以輸出牛肉的問題，進而反思人類對肉食無止境的需求所帶來的危機。 被視為傳統肉類替代品之一的實驗室製人造肉近年愈見多元化，從漢堡扒延伸至牛扒、魚肉甚至乳製品，更被視為紓緩畜牧業對環境損害的方法。 在這些植物或動物細胞製成的人造肉能普及之前，對傳統業者或消費者的一大問題是：到底它們算不算是「肉類」？

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【科技．未來】技術障礙重重待破 人造肉真的比傳統環保？

即使人造肉能解決技術難題並大規模生產，要真正面世仍要過監管一關。今年3月，美國農業部（USDA）與美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布監管細胞肉的框架。農業部負責監管食物處理、標籤和分銷；FDA負責調查和安全檢測。協議雖然概括了機構各自負責的議題，以便進一步定下指引，但這監管框架卻仍在食品標籤這重要問題上留白。

當人造肉業者以「潔淨肉」來稱呼自己的研究，被暗示不潔的傳統畜牧業者自然向監管機構施壓反擊。內布拉斯加州獨立畜牧者（ICON）主席Jim Dinklage說：「肉這個字，意思應該是來自活的動物的產品。」美國國家畜牧者牛肉協會（NCBA）前主席Kevin Kester更為強硬：「我喜歡叫它做假肉……我去過的所有地方，100%生產者都希望我這樣說。」去年，NCBA去信農業部表示：「細胞培養肉生產者必定不可被允許使用『牛肉』或任何與傳統牲畜生產過程相關的命名方法。」

對於人造肉和牛奶，美國傳統畜牧業者極力反對稱之為肉類或奶。（Getty Images）

美國密蘇里州去年率先立法，限制「肉類」字眼只能使用於「牲畜或家禽畜體的任何可食用部份」。Kester自然甚為支持：「有人告訴我，將會有其他州份同樣嘗試釐清如何定義肉類。我們希望雙方在行銷和安全檢測上都能做到公平。」這似乎是想魚與熊掌兼得：既想細胞肉受到跟傳統肉一樣的規管，卻又不希望細胞肉被稱為肉類。現時美國已有24個州的畜牧業者提出類似的禁用「肉類」標籤法案。

美國全國牛奶生產者協會（NMPF）傳訊高級副主席Alan Bjerga認為，「合成」才是對這類人造食品的適當標籤：「按定義它們不是牛奶，牛奶不是這樣生產的，也不是這種成分。」他質疑，實驗室製奶或許比傳統牛奶較少維他命和礦物質：「我們希望消費者清楚知道，它們營養價值不一樣。」

實驗室製奶或許比傳統牛奶較少維他命和礦物質。(Perfect Day Facebook)

現時未知會否就人造肉設下新定義。根據FDA《食物法典2017》，「肉類指的是用作食用的動物獸肉，包括牛、豬、羊或山羊及其他可食用動物的已分割獸肉，除了魚、家禽和野生打獵動物」。牛奶的標準則是「完全由一隻或以上健康牛隻所取得，不含牛初乳的乳汁分泌」。FDA也列明雪糕必須含有不少於10%的牛奶脂肪；Perfect Day的卻完全沒有，只含椰子油和葵花籽油，因此標籤只能標示為「冷藏乳類甜品」，不能以「雪糕」稱之。

Perfect Day就把用來製奶的酵母、真菌、細菌等微生物冠以「微植物群」（microflora）的名稱，來避開使用「實驗室製」、「人工」之類的稱呼。Pandya解釋：「我們嘗試探索如何在植物替代食品業以外起一個新的稱呼，素食者能吃但又不是來自植物，既是動物蛋白又不是來自動物。」不過，這些法律定義有可能隨人造食品崛起而改變，FDA去年9月宣布正「考慮把食品身份標準現代化的途徑」，包括乳製品。

以動物細胞製人造肉與傳統畜牧分別（參考：Aleph Farms）

在這場爭議中，有些細胞肉公司比較溫和，例如Memphis Meats產品及監管副主席Eric Schulze視公司產品與傳統肉類為互補關係：「我們視自己為另一選擇，而非取代（傳統肉類）。」 Toubia也說不欲完全取代傳統牲畜養殖：「我們不反對傳統農耕。今天的問題是，密集式的工廠化養殖十分低效和造成嚴重污染，也損害了人與動物的關係。」 Selden則反問怎樣區分自然和人工：「每間大型釀酒廠都在後台有一間潔淨的小房間，裏面有人穿上白色實驗袍，他們卻不是在『實驗室製』啤酒。我們卻因為某些原因被叫作實驗室製魚。」

GFI與豆腐製肉商Tofurky、美國公民自由聯盟（ACLU）、動物立法保護基金（ALDF）等試圖推翻密蘇里州的法例。GFI政策總監Jessica Almy指該法例「荒謬」，「法例背後的想法是令植物肉變得較不吸引，令培養肉推出市場時較不利。」公益科學中心（CSPI）監管事務副總監Sarah Sorscher認為，沒有足夠證據顯示消費者會被替代肉公司的標籤誤導：「到底用不用肉這個字眼，真正和更大的議題是傳統肉類業界對這些新產品甚為擔心。他們的法案似乎不是想解決市集內的問題，而是想杜絕競爭。」

如何在實驗室製作人造牛奶及乳製品

上月中，消委會驗出市面有素食實含動物基因，消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮形容這是「打爛齋缽」。細胞肉又會否打爛茹素者的齋缽？對於一般素食者而言，英國素食學會對英國廣播公司（BBC）明言：「任何減少動物受害（方式），我們都表示歡迎，但我們不能支持潔淨肉，因為生產過程仍然使用了動物。這些產品包含從動物而來的起動細胞，它們不是素食。」

吃「肉」打爛齋缽？

一些有食肉禁忌的宗教也有就此進行討論，例如猶太教拉比（Rabbi）Yuval Cherlow對《華爾街日報》解釋：「有些拉比會說它仍然是肉，因為最初用到的細胞是從肉而來，所以複製出來的都是肉。有些拉比會說—而我也同意—當它已經與原本的細胞相距甚遠，它已經不再是肉，是一種人造物，你如何稱呼它都可以，但它不是肉。」

有宗教人士主張，吃人造肉不但未必會違反教義，甚至應該為了盡責而吃。（Getty Images）

那麼，他們是否願意食細胞肉與飲牛奶？又可不可以吃細胞生產的豬肉？Cherlow預期其他拉比會較委婉地說「可能你是對的，但最好不要冒這風險」，「然後叫人不要與芝士一起吃，但可以作為一種潔食（kosher）來吃。」

Cherlow本人主張吃實驗室製豬扒，認為不會受到上帝指摘：「《聖經》第一章就說我們是依據神的形象創造，其實這是我們的責任。我甚至會對另一派的人說，我們必須吃，以保護這世界、養活世上不斷增加的人口、減少污染或達致其他好的目的。這是我們責任的一部份。毫無疑問，我們不只獲允許吃細胞肉，還必須這樣做。」

有學者雖然認同人造肉的潛力，但強調真正要拯救地球的話，我們的農業經濟必需有結構性改革。（Getty Images）

假設人造肉能成功大規模面世，單是盡這種程度的個人責任，氣候變化是否就會輕易緩和？這或許需要審視到底我們的社會如何看待創新科技。美國雪城大學地理教授Matthew Huber對《Vice》表示：「我認為我們的確需要某程度的創新，但在現今社會，創新只狹窄地被利潤所引導，這就是問題所在。我們只問什麼創新可以令私人投資者賺錢。」這種態度將一定程度左右應對氣候暖化的決心。澳洲紐卡斯爾大學商業教授Daniel Nyberg直指，科技創新現時正為經濟而服務：「基本上，我們正嘗試從物質上重塑地球，這樣我們就毋須重塑經濟。」

所以，儘管波士頓大學政治經濟學教授Charles Derber同意科技創新必然有其好處和必要，但也批評它很多時只是作為一個熱門政治關鍵詞，扼殺了有關經濟制度和氣候變化的檢討：「創新，在我看來，是一個合法化的語言，否定了對於處理氣候變化十分重要的結構力量。若你說『我們會藉創新找到出路』，其實你不只是在說經濟基礎結構能與解決氣候變化兼容，也在說這就是最好的方法。這是一種危險的論述，因為這不只強調科技為解決方法和問題的基礎，也會引導人深陷於這問題源頭的經濟系統之中。」

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上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《吃人造肉可救地球？》。

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