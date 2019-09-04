反《逃犯條例》修訂風波至今已燃燒近三個月，不斷爆發激烈浴血衝突，在經過「813包圍機場事件」及以和理非為主軸的「818大遊行」和平落幕後，看似出現回歸理性抗爭的態勢，卻又在8月下旬的警民對峙中打破平靜。

不少社會賢達公開呼籲，港府必須正面回應示威者訴求，才可徹底澆熄這場政治野火；前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰，更早於6月中就建議特首林鄭月娥向港人致歉。然而，觀乎林鄭一連串的強硬手法，無疑是提油救火，事到如今，曾締造政治公關傳奇的羅永聰，還有沒有化解良方？

「如果我從特區政府的角度看現在的局面，最難解的問題是『勇武派』跟『和理非』的相互結合，但兩者追求的目標是否一致？可能又不是這麼一回事。」羅永聰首先表明，自己是個不支持「勇武」的「和理非」。按照他的分析，在中央政府介入的情況下，勇武不可能爭取到任何東西，但他也意識到，和理非與勇武已互相在對方身上找到維持抗爭的最佳動能，因此，當局若想打開死結，首先便要了解兩方其實抱持不同的心態與目的。

勇武示威者的憤怒不是一朝一夕而成，而是積累已久。（資料圖片／梁鵬威攝）

「勇武派很多衝擊或破壞行為，是不是真的跟五大訴求有關係？這是我從來不清楚的。我在街上看到他們有很強烈的感受，對港府、警察、建制有很深很深的仇恨，你用五大訴求回應他們有用嗎？不可能的。」回憶6月中示威者包圍警察總部時的畫面，羅永聰當時站在警總門口，看着一群警察放工從後門離開，然後被一群年輕示威者爆粗口追趕；他從示威者的言行中感受到，這股情緒顯然不僅僅源於《逃犯條例》修訂這般單純。

日積月累下的憤怒

允五大訴求亦難消

「當時警民衝突的暴力程度還沒有現在這麼激烈，只有『6．12』時曾發生衝突，但只是那一天，他們就能如此憤怒，那仇恨是多麼直接、清楚且赤裸地呈現。你當然可以說是因為警察打人所引起的，但這種仇恨不可能只是因此而引發，也不會是反修例風波後才出來，一定是很長時間的個人經歷與感受累積而來。」事情何以演變到今日這番田地？羅永聰強調，冰凍三尺非一日之寒，我們不能只看到當下發生了什麼，還必須回到從前去看香港的發展脈絡。

8月18日民陣集會期間，有示威者經過警總時以鐳射筆照射警總建築物。（資料圖片／張浩維攝）

羅永聰提到，他讀大學時正好遇上2000年香港大學校長民調風波。當時港大民意研究計劃主任鍾庭耀向報章披露，港府對港大的施政民調頗有微詞，並透過校長鄭耀宗等人施壓，要求停止一切民調。事件引起輿論的軒然大波，羅永聰與朋友在下雨天到街上示威，也引起外界譁然。

「很多人覺得，『嘩！他們為什麼會在下雨的時候出來？』。在那個年代，這已經很誇張了，到後來的皇后碼頭、反高鐵、反國教、佔中、旺角騷亂、DQ（取消議員資格）……這二十年來的變化，很清楚看到香港人抗爭的evolution，大家不停的在進化、在學習。現在的勇武不是突然冒出來，可能在之前的事情中就存在了。他們從先前的經驗中學習到一些事情，對問題的看法也改變了。和理非沒有用，那什麼東西才更有用呢？」羅永聰說，如果把這幾年的事情放在一起考量，就能明白他們為什麼會那麼憤怒，這憤怒跟現在的五大訴求可能有點關係，但更多的是長期積怨的爆發，勇武則是經驗總結後的選擇。

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與羅永聰對話──當「不割席」成為現實 港府有何解方？（下）

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《與羅永聰對話──當「不割席」成為現實 港府有何解方？》。

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