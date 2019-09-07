五彩繽紛，唱歌跳舞，全是歡笑的泉源。雖然不是藝術家，但大家樂在其中，眾樂樂可以遠離煩惱。藝術治療不但可以運用在心理治療中，也可以靈活變通，令社區與學校活動辦得更貼心。 撰文︰鄺國惠

以藝術提升精神心理衞生的活動愈來愈多。基督教聯合那打素社康服務聯合情緒健康教育中心在社區舉行「表達藝術治療小組」，讓受抑鬱或焦慮情緒困擾的人士參加，提供減壓的方法。他們又舉辦親子小組，以表達藝術治療的方法，協助有過度活躍症的家庭。浸信會愛羣社會服務社亦利用音樂、舞蹈等多樣藝術形式，讓受情緒困擾的人從活動中自我探索，以及加深認識自己。

近年，受情緒壓力困擾的人有年輕化趨勢，學校是重要的橋頭堡，令年輕人有愉快的校園生活，建立正面的人生觀。寶安商會王少清中學是其中一間中學，利用賽馬會的資助在校園推行表達藝術治療，甚至融入課堂中，增加學生的幸福感，預防勝於治療。負責老師、視覺藝術科科主任鄺啟德說，計劃運用正向心理學，令學生及整個校園的氣氛都有改善。

鄺啟德將表達藝術治療的技巧融入課堂中，譬如他身後是學生的自畫像，鼓勵學生了解自己，面對自己。（龔嘉盛攝）

「可能是提供一個挑戰，他成功做到了，會更投入校園生活，建立良好的人際關係。有些學生遇到不好的人際關係會變得不開心，失去生活意義。我希望利用藝術作為手段，在學校這個環境去提升、改善學生的生活。」他說。

執教九年的鄺啟德表示，他在初中的美術課堂，也會融入表達藝術治療的技巧。「課堂上會運用治療技巧，提升學生的幸福感，在學校這個環境做些藝術創作，鼓勵他們去表達，令他們有機會抒發情感，這樣，我作為老師及治療師，便可以了解學生遇到的一些問題，然後做不同程度的跟進，包括輔導。」

替學校設計「吉祥物」、畫曼陀羅（Mandala）都是鄺啟德常用的方法，既可以刺激學生了解自己，亦可以改善校園氣氛。他指出，譬如畫「吉祥物」，需要先培養學生對學校的信任，覺得自己屬於學校，同時又可以令同學更加團結。雖然師生天天都相見，但在日常相處時也不會隨便吐露內心疑難。鄺老師說，遇到這個情況，表達藝術治療便最有用，因為只是交功課，但同時在無意間表達了自己，反映了心理狀況。

鄺啟德指畫「吉祥物」，需要先培養學生對學校的信任，覺得自己屬於學校，同時又可令同學更加團結。（龔嘉盛攝）

鄺啟德指出，「譬如遇到升學問題，選科問題，可以畫畫，透過畫畫去表達自己。有的時候，我們不會把問題說穿，只是透過創作去表達對未來的一種盼望，於是有些同學會表達，只想生活過得舒服一些，又有些同學希望出淤泥而不染，諸如此類。這些問題若要說出來，很可能會覺得難為情，但如果透過藝術，譬如造一個陶泥公仔，便可以把自我形象表達出來。」

創作過程沒對錯 投射出心理狀態

鄺啟德又特別提到，同學升讀高中時會畫自畫像，這個課題最能切入同學的自我形象，而老師也要份外小心處理。

鄺啟德認為，「這些技巧有關個人成長，如何畫自畫像，就是自己如何看自己，別人如何看自己。有些同學一邊畫一邊哭呀。我會問為什麼？是不是遇到什麼問題呢？很可能他是回顧了家人及朋友，如何看自己，有一些感受，於是自然流露了出來。我希望在班裏形成互相支持的氣氛，不要批判，要多給予同學同情與支持，這些是要教給學生的。」

鄺啟德認為，如何畫自畫像，就是自己如何看自己，別人如何看自己。（龔嘉盛攝）

若遇到個別同學的問題比較大，便要特別跟進。「一般不會全班同學都有問題，只是個別同學，從藝術作品透露了出來。遇到了問題了，我們要跟進，也可以找專業人士，因為可能有角色衝突，譬如成績問題，評分的就是老師，這樣便轉交其他專業人士會更合適。」

學校獲賽馬會資助在校園開闢了一個進行表達藝術治療的角落，叫做「融軒」。Aleck是參與這個計劃的表達藝術治療師，負責處理需要跟進的同學，活動採用多種多樣的藝術形式，譬如小朋友經常玩的樂高積木也是其中一個道具。在治療中，他會請同學回顧過去的日子，一歲（一年）找一件積木做代表，譬如不少同學都覺得一歲的自己像白紙一張，會選一件白色的積木，然後逐件排開，這樣便會有十五、六件積木了。

Aleck是參與「融軒」計劃的表達藝術治療師，負責處理需要跟進的同學。（龔嘉盛攝）

「在創作過程中沒有對錯，樂高積木有不同顏色不同形狀，疊砌有更廣闊的想像空間，可以投射他的心理狀態，也幫助他們去回想現時生活有什麼特質。」註冊表達藝術治療師Aleck說。在過程中，同學總結過去的經歷，譬如升讀中學後可能覺得沒什麼特別，天天不外如是，也可能浮現不願上學的心情。

Aleck會進一步誘導同學了解自己。「譬如請他自我介紹，會怎樣砌積木呢？有些同學會砌成樓梯的模樣，上上落落，也是心情的一個反映。有些同學會砌一間屋，甚至支離破碎、不完整的屋，反映他家裏環境不太好，可能來自單親家庭，在家裏感覺不到溫暖，關係不太好。」

個案難一概而論 教學效果大不同

輔導治療最主要是找到出路，要做得更好。砌積木會把目前的處境呈現出來之後，Aleck會再進一步鼓勵同學作出改變。

「叫他選一些積木，拿走一塊兩塊積木。譬如我會叫他想像一下，三年後的情況會是怎樣的呢？這樣，有些同學會想到一些從沒想過的可能性，他會領悟到原來我是有選擇的，只是自己從無想過而已。過去會覺得家人我沒有選擇，讀不讀書我沒有選擇。但在遊戲中發覺，有些東西原來我可以不再選擇它，也有些東西可以加進來。譬如原本一個沒有上蓋的屋，可以加一個蓋，有屋頂，很美的東西。我也可以有一個家。」Aleck說。

Aleck會在砌積木過程誘導同學了解自己，譬如請他自我介紹。（龔嘉盛攝）

治療的重點是要讓學生明白，未來是掌握在手裏，有改善的空間。Aleck稱，「排列出來的積木只是過去，是歷史，這些不能改變了，但在此時此刻，他可以選擇，可以加，也可以拿走一些東西，但拿走不等於忘記過去。」

Aleck舉了一個讓他印象深刻的例子：「有同學拿走一塊黑色的積木，這一塊他很不喜歡，放在一旁，但並沒有把積木丟棄。雖然不喜歡，但認為那是成長的一部份。」

一般而言，有特殊學習需要的學生，譬如自閉症患者、過度活躍或專注力不足的同學，會易受惠於表達藝術治療。不過，鄺啟德卻指出情況不能一概而論，因為人人不同，教學效果也不一，就算同一個學生升了年級，由中二升至中五，情況也完全不同了。

鄺啟德指出，「是不是萬能？是不是用了表達藝術治療，所有問題都消失了？當然不是，是因人而異的，也有的人試過了，覺得藝術不能表達到自己，也遇過這樣的例子。」

鄺啟德說，「莫說是治療，老師上課教書，也不能班班只用一種方法。我想，要使用『觸覺』。是一種觀察別人眉頭眼額的感覺，運用『觸覺』，其實與做藝術也很相似，對人有一種『觸覺』，揣摸對方身處於怎樣的一個境況，然後試一試不同方法。」

放手讓學生摸索 走自己想走的路

鄺啟德也比較傳統藝術科，與表達藝術治療的異同，前者着重教授技巧，後者則看重與學生建立關係，較接近輔導工作。

鄺啟德認為，「教育局沒有訂立這方面的教學要求，不會要求愈能表達自己，教學層次便愈高，沒有這些，但我覺得在藝術教育中，要令學生表達自己。我希望同學能忠於自己去進行創作，不要為讀而讀，不要為考試而考試。」

藝術代表說話，一扭一揑，一筆一畫，可助紓解心中鬱悶。（龔嘉盛攝）

女媧造人，是鄺啟德對自己工作的譬喻。他說，以藝術做治療，對學生的影響可以很大，就如搓陶泥一樣，把學生「搓圓揉扁」，當看見學生有改變便最開心。

「享受對人的工作，讓學生發揮專長，只要學生能處理，我都會放手讓他們自己摸索，你先去試一試吧。我不會有太多指導，說這裏用什麼色，那裏用什麼色，不要這樣。要給學生多些選擇，讓他們選擇自己想走的路。」鄺啟德說。

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上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《藝術治療 散放情緒的通道》專題報道中的《把治療融入課堂 砌積木悟出新路》。

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