《Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States》,作者:Albert Hirschman(網上圖片)

被奉為行為經濟學(behavioural economics)鼻祖的赫緒曼(Albert Hirschman, 1915-2012),早於半世紀前曾出版《Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States》(1970)一書,提出「離場」(exit)、「發聲」(voice)與「忠誠」(loyalty)的著名概念,區分社會參與的不同模式。

藉此,我們可以粗略地假設,若某地公民只視自己為公共利益的短線消費者,當一個政權無法滿足其需要時,則會較傾向「離場」多於「發聲」,尋找另一個滿足需要的途徑。但假如公民視自己為公共利益的長期持份者,則會傾向「發聲」多於「離場」,向政權表達他們的不滿;公民若視自己為政權的忠誠支持者,則會傾向接受(哪怕是並不滿意的)政治現狀。