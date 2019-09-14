進入「後真相」時代，「假新聞」充斥市面，人們該如何自處？世上沒有「真理水晶球」，亦無「誠實豆沙包」，不能夠令人百分百辨清真偽；然而，《流言效應》一書，則至少讓你更好掌握何謂「流言」。 撰文︰李道

《流言效應》由日本作家松田美佐撰寫。如作者指，流言乃世上最古老的傳媒，自古有之；由二戰時的流言研究起源，到最新的網絡世代流言，均為本書討論對象。（網上圖片） 《流言效應》由日本作家松田美佐撰寫。她畢業於東京大學，現為日本中央大學文學系教授，專攻溝通學、媒體學。書中除了闡述她的個人觀點，還引用了海內外大量學術文獻，可見這本流言天書並非一家之見，而更似綜合評述。如作者指，流言乃世上最古老的傳媒，自古有之；由二戰時的流言研究起源，到最新的網絡世代流言，均為本書討論對象。 本書寫於2011年「311」東日本大地震之後，松田美佐深深關注期間為何流言盛行，1923年的關東大地震亦然，兩場災難均為流言學提供上佳素材。書中還列舉了諸如「裂口女傳說」、「多啦A夢的結局」，以至美國、法國、台灣等地的流言，大家看來概不陌生。 究竟流言為何存在？松田美佐給出一條「流言公式」：R~i×a。這是由美國心理學家Gordon Allport在《謠言心理學》（Psychology of Rumour）所提，其中，流言的強度或散布量（R，Rumour），跟流言對當事者的重要程度（i，importance）和流言的證據模糊度（a，ambiguity）成正比。算式不是相加，而是相乘，i或a任何一個是零，則R也是零。

以訛傳訛令訊息變質

的確，在人心惶惶時，流言往往容易廣泛流傳；反之，如果流言無關痛癢，自然乏人關注。災難時物資短缺，最常見流言。好像香港SARS高峰期，我們便經歷過「盲搶鹽」。在「311」東日本地震時情況更甚，災區以外地方竟也爆發物資短缺流言，結果導致大家瘋狂囤貨，令流言「自我實現」。而在關東大地震，還出現「朝鮮人來襲」流言，指朝鮮人四處掠奪、在井下毒等；事後才知，朝鮮人當然並無來襲，但可悲的是，期間，日本人居然以「自衛」名義肆殺朝鮮人，據說犧牲者高達數千人。

松田美佐鄭重表示，如果僅將上述事件看成是愚蠢的人誤信流言，只是片面解讀。因為，「i」愈高自然「R」愈高，尤其於動盪時刻，人們更傾向「寧信其有，不信其無」。至少，傳播流言的人沒有「惡意」，甚至可能出於防患未然的「善意」；再加上，流言「不是我說的，而是大家說的」，故講者彷彿不用承擔責任，對他們堪稱「有利無弊」。惟無論如何，流言許多時都令災情擴大，不單會妨礙救災工作、浪費救援人力，且會令物資錯配，供應無端由無需要者囤積而非落到有需要者手裏，更莫說，有人要將「假自衛之名，行虐殺之實」合理化了。

災難時物資短缺，最常見流言。圖為2011年日本岩手縣遭海嘯肆虐後的場景。（資料圖片／視覺中國）

松田美佐以《羅生門》為例，說明證人的證詞也可能失真，因為立場不同而有不同體驗。（網上圖片） 至於何謂「a」？一如其名，定義也較模糊。畢竟，松田美佐直言「沒憑沒據的流言」和「無風不起浪」既是相互矛盾，卻又都能成立。何況，流言不是真，但也不一定全假，因不排除「自我實現」。的確，「成功」流言總是「七實三虛」，譬如常常來自「朋友的朋友」或所謂「真人真事」，資訊來源疑幻似真；而且，資料愈是完備，流言就愈易盛行，最好有齊時間、地點、人物之類，甚至是長篇幅的、有結局的故事。 提出「流言公式」者，將流言視為資訊的衰敗過程。就似「以訛傳訛」遊戲，遊戲裏每傳一次訊息，訊息多少有所變異，當中包含細節被簡化、重點被強化、偏見被同化——事實上，散布流言者每每將訊息「為己所用」，轉化扭曲為自己最可信、最有利的內容。松田美佐以《羅生門》為例，說明證人的證詞也可能失真，因為立場不同而有不同體驗。 心理學便提出記憶會被塗改，甚至有所謂集體記憶即相互塗改，在你一言、我一語的情形下合作構成。流言的傳播過程亦然，訊息會變得愈來愈「準確」、愈來愈為人接受，松田美佐直言「流言和現有價值觀或知識很少產生矛盾」，並修正指這未必是資訊的「衰敗」，而可視之為資訊的「產生」。由此可見，流言是多麼恐怖，好像懂得自我充實、壯大！

對政治和社會的抗議

流言之所以可以傳揚開去，動機往往離不開三個：想知道、想轉述、想交流。為了生存，掌握的情報固然愈多愈好，特別是危難之時，即使平日多聽流言亦無妨。因為，附耳說一句「有件事告訴你」，轉述過程可產生情報力優越感，顯得我知的比你多。與此同時，正如香港有謂「是非當人情」，交換流言尚可加強同伴意識，以至確立群體規範，還可預防罪案發生。

例如「有拐子佬」、「有愛滋針」、「有人偷器官」的流言，原來在全球許多地方都曾風行，不獨香港專有，而「疑犯」則多是「外國人」而非本地人——當然，相關流言式罪案皆被警方否認、被官方掩蓋。

的確，流言或帶禁忌性質。書裏引述《流言蜚語》作者清水幾太郎的話，「公眾輿論是多數社會成員的共同意見，而流言則往往不容於枱面上的輿論，才以流言形式流傳，故其本身亦包含對政治和社會的抗議。」松田美佐拿中日戰爭為例，指當時日本出現不少反戰流言，包括批評軍方和政府、質疑戰爭的價值等，反映人們對當權者的仇恨和反感。

流言之所以可以傳揚開去，動機往往離不開三個：想知道、想轉述、想交流。（Getty Images）

流言是個總稱，細分之下包括針對個人的「八卦」、牽涉面較廣的「都市傳說」，此外，還有「校園怪談」。由「奧爾良流言」即有女性遭綁架，到追求娛樂性多於真實性的「廁所裏花子」，作者都有詳談。而最令松田美佐關注的，乃新興的網絡流言，所花筆墨最多。

因為，流言除了重在內容，也重在媒介。作者分析「都市傳說」不單會與時並進，一旦登上電視甚至拍成電影，流言熱度更會火上加油。新聞正是流言「身價」十倍的重要媒介，好像大地震的流言報道，便令缺貨之類說法的可信度大增，畢竟大眾對「值得成為新聞的故事」或更有興趣，而退一步言，新聞本身也不排除會集非成是。有些流言尚會逆向操作，諸如大字標題《媒體沒有告訴你的真相》，此亦為流言瘋傳的慣常技倆。但松田美佐強調，縱有謂「電視沒有錯，錯的是節目」，惟同一時間「媒介即訊息」，媒介本身也是訊息的一部份，平台不一定是中立。

最古老的口耳相傳的流言，主要見諸熟人之間，傳遞對象是鎖定的，通常發生於血緣上、工作上或地理上相近者；但網絡流言則通過陌生人不確定地擴散，有匿名性且容許不負責任的言論。作者詳細比較了電話和電郵溝通等，提出不少繞富趣味的「不說不知」分別。

松田美佐詳細比較了電話和電郵等不同溝通方式，提出不少繞富趣味的「不說不知」分別。（資料圖片／juststock）

圍爐取暖致惡性循環

書裏固然有批評網絡「圍爐取暖」問題，直言學術界已為此敲響警鐘，認為網絡損害民主基礎，令想法相似的人更易交流，增加了「群體極化」風險，使群體內個人原本的主張更加極端，反之聽見相反意見的機會則減少，同一時間還涉及「資訊瀑布」，人們仰賴他人提供資訊，當某論點獲得支持時，就彷彿形成支持者愈多、論點愈可靠的現象，因而令資訊─不分真偽地擴散出去。網絡還有兩項特點，既可跨時空地進行，反正訊息就放在網上隨意傳閱，也更易為人接收，加上網民更易看到自己想看的東西，因而帶來誤會，以為自己所屬群體就是多數派─不論主動找資料，抑或被動收訊息皆然。

凡此種種，都助長網絡流言及網絡輿論的「惡性循環」。另外，作者還提到網上的記錄性質，以及歐洲開始關注「被遺忘權」等；然而，要令「艷照門」及AV女優引退後的資訊完全消失，實際又談何容易呢？

要攻破流言，辦法離不開讓真相浮面。近日，Facebook宣布會由法新社團隊查證（fact check）香港facebook平台的懷疑假新聞，包括中文及英文新聞。（資料圖片／路透社）

走筆至此，究竟要怎樣抗擊流言？流言終究不是真相，作者質問說，為何帶來聲譽損失的流言就是「問題」，帶來利益的則是「好公關」？按照「流言公式」，要攻破流言，辦法離不開讓真相浮面，例如進行「Fact Check」，以批判精神對模糊狀況（a）進行評估、比較、探討，最後只保留最合理的內容。她舉出法國透過高舉反種族主義來平息反猶太主義的「奧爾良案例」，直言僅澄清事實尚不夠，還需削弱蠱惑人心的「迷思性」和「故事性」，即治本。若然日本人對朝鮮人不存偏見，又哪來「朝鮮人來襲」流言？他山之石，可攻香港之玉。

《流言效應》堪稱是本不朽經典，適用於古今中外。筆者有一點要補充：有人為了善意傳播，這算「好心做壞事」；惟於此「假新聞」時代，市面上的惡意傳播也愈來愈多，甚至有人惡意地自製流言，則絕對是「壞心做壞事」。這本書所載知識，既有利「謠言止於智者」，但也不排除遭有心人用錯，以致「謠言源於野心家」；就似炸藥的發明，好的用途可助礦工，壞的方面則可殺人。

還望大家閱畢此書，可以更好識破流言、止住流言，而非利用流言、把真相埋沒。始終，較諸充斥流言的世界，肯定是真相好！

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上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月9日）書評《明白流言 止住流言》，網上標題為編輯重擬。

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