【移民．三】在澳洲目睹香港亂象　他們希望齊上齊落

茵的朋友Pigeon，與丈夫Hobort在今年3月到澳洲塔斯曼尼亞讀書。他們早早便計劃移民，兩年前找移民顧問公司幫忙，但移民公司幫倒忙，提供錯誤的資料，拖了超過一年。求人不如求己，他們做資料搜集，計來計去，還是不夠分。今年年初，他們決定辭去工作，以讀書的名義到澳洲暫居一年。不久，香港爆發前所未見的衝突，兩人天天看直播，心急如焚。若再選擇一次，他們不想隔岸觀火，而是與香港人齊上齊落。

澳洲的生活很平靜，他們住在塔斯曼尼亞的首府霍巴特，一個只有22萬人口的城市，周邊被山脈環繞，樓房矮矮的，天空很大，陽光拂下是一片暖意。這裏離海不遠，北行便是大牡蠣灣、瑪麗亞島的蔚藍海岸線，夏天波光粼粼，海風飄來清涼。他們花了不少時間找到現在的居所，兩層高，屋頂尖尖的，地面是三個舖位，二樓是三間相連的房子。他們住進其中一個單位，500多呎兩房一廳，沒有心目中的花園，但近市中心，返學只需十分鐘。

每個星期返學兩天，其餘時間便是溫書，Hobort要在一年內考語言試，對他而言是一大挑戰，他的英文未足以好到拿到想要的分數。考完試、完成學位，他們可以申請臨時居留（temporary resident，簡稱TR），居住滿三年並符合薪金要求，便申請永久居留（permanence resident，簡稱PR）。

塔斯曼尼亞人口只有22萬，本是一個旅遊城市，但近年愈來愈多華人移民當地。（受訪者提供）

塔斯曼尼亞不是移民的熱門地點，因位置偏遠，簽證所需的分數較低，成為不少華人移民者的聚居地。記得初來報到，他們住了好一陣酒店，一直找地方，卻一直找不到。這裏的屋主不太將房子租給外國人，尤其是沒有薪金證明及租務證明的外國人。「睇樓睇得好辛苦。」 Pigeon說。

不用返學的日子，他們睡到九點，醒來準備早餐，吃完便溫書，午餐晚餐沒有很講究，但有的是時間，蛋撻、麵包、餃子、羊腩煲都可以慢慢煮。Pigeon初時很不慣這種生活節奏，以往在香港工時很長，公餘時間很少，這裏相反，每天都很悠閒，沒有什麼事做。「由最快的城市去到超級慢的城市，如何讓自己的腳步慢下來是一個挑戰。」她苦惱地說。

最近她學手語，認識了一個本地會計師，聊到工作的事，對方說現在是徵稅期，工作特別多，每天放工已是八九點，但今天要學手語，可以準時走。她聽後詫異，香港的會計高峰期，大概不到凌晨三四點也無法下班。「這裏八九點算很夜，因為許多店舖五六點已經關門，大家不會OT太多失去自己的生活。」對將工作塞滿時間表的香港人而言，周末可以偷一點時間補眠已很好。

生活就在小事中打轉

在這裡，微不足道的小事都可以當大事辦。為了買一粒保險絲，他們上網找資料，一家家店舖問，附近warehouse的店員不知道保險絲是什麼，叫他們到另一個小鎮的電器店問。他們搭上巴士奔過去，電器店有很多配件，就是沒有他們想要的，店員在他們的堅持下，找了近二十分鐘，終於找到那粒小小的保險絲。

好些理所當然的事，都不是順手拈來。香港人愛以薑入饌，有子薑粉薑生薑，澳洲卻是一薑難求，30澳幣才買得一斤。有些人便在花園種薑，但種了好幾次都種不成，原來天氣不夠熱，種薑大概需要一個溫室。那改種蒜、蔥、蕃茄仔、香葉吧，也不是每個花園都種得成，有山有樹的地方便有袋鼠，牠們闖入民居，吃光作物。加個圍欄吧，袋鼠衝衝撞撞，圍欄也圍不住。

種不成作物也要開飯，讀書連生活費，一年大概20多萬港幣，扣去7,000元（澳元）學位，每星期320元（澳元）租金，澳洲物價高，不得不慳住使。以往買茶米油鹽都不會特地格價，現在買米會在超市半價時入貨，16元變8元（澳元），一次入三大包，家中有的是位置囤積。周末除了返教會和朋友見面外，基本上不會出遠門。生活不全然隨心，但有空間做一些平時不會在港做的事，譬如每天用30分鐘做燒脂運動，每天都為着瑣碎的事而忙碌，有時間上興趣班，有機會與人交流。「現在的生活方式很不錯，我其實不喜歡返工。」她輕笑。

逃離香港的高壓生活，Hobort與Pigeon夫婦在澳洲塔斯曼尼亞開展平靜的新生活。（受訪者提供）

被移民公司耽誤

Pigeon喜歡上澳洲是一個偶然。她讀大學時申請交流，派不到最心儀的德國，去了澳洲。跟Hobort拍拖時，她已提過想移民，但僅限於想像。結婚後，兩人認真探索可行性，Pigeon更戲言想移民後才生小朋友。

兩人本身職業穩定，Hobort是IT人，Pigeon是言語治療師。IT本是吃香的職業，但由於澳洲移民局近年收緊移民政策，分數不斷提升，如今至少要80分才達標，以至有專業資格及工作經驗也未必夠分，要靠語言試多取10至20分。Pigeon的語言能力好，但專業資格未必獲認可。他們找過移民公司幫忙，「那是頗大的移民公司，好像很專業，問我們拿資料，做了技術評估，叫我們考IELTS就可以。他說我們應該夠分，我們以為沒有問題，便決定給錢。」

後來翻查資料才發現Pigeon要考的不是IELTS，而是職業試，Hobort要考的是另一個語言試，「他們連考試要求也畀錯，說考到全B就可以，但原來是要考3A1B。」在翻來覆去的錯誤與修正中，白白虛耗了一年時間，但橫在眼前的難題卻從未解決過，「試了幾次，都考不到想要的分數，既然那麼難申請PR，那不如過來讀書吧。」澳洲移民局變得快，原本讀一年書便可以申請PR，之後改為讀完一年書，申請TR居留兩年，通過技術評估可申請PR，如今居留年期增加至三年，以及達到收入要求才符合申請。「如果移民公司一早推介這條路，我們就不用繞一圈。」

他們現在的居所是在斜路上，位於市中心，周邊被山林圍繞。（受訪者提供）

投入異域另一條戰線

這麼困難和繁複，為什麼堅持要走？「我們想換一種生活方式。」 Pigeon說，來的時候不是為了避政治，也不是非要留下來不可，但來到後卻覺得港府很無恥，更確信移民的決定沒有錯。100萬人，200萬人，催淚彈放題，每天起來就是追看直播。澳洲比香港快兩個小時，他們12點睡覺時，10點的香港正是激戰連連。「我們來到這裏，加入香港人群組，裏面有人有外國護照，有人沒有，大家的取態很不一樣，沒有外國護照的人會講得多，因為還不是這裏的人，心還在香港，大家自覺有香港人的身份。」

塔斯曼尼亞畢竟是個「邊緣」地區，與大城市悉尼、墨爾本不同，對香港的反修例運動也後知後覺。六月出事的時候，沒有太多人關注，群組裡的香港人也不太發聲，當其他大城市紛紛發起聲緩活動，這裡才有人倉卒搞集會，「只有一百人參加，之後再沒有人發起過。」香港的連儂牆遍地開花，這邊的連儂牆卻掀起中港對立的戰線，港人不斷貼文宣，內地人不斷撕。群組裏一出現連儂牆被毀的消息，大家便趕去捍衛，內地人又再反擊。「這裏的香港人很嬲內地人；在這邊開店做生意的內地人請人時，寫明搞港獨、台獨的人不要發CV過來，又激嬲香港學生，大家話要過去歧視他們。這件事牽起很多仇恨。」

她說，好想回香港，不是為了見證，而是想參與其中。Pigeon憶述7．21元朗白衣人衝入西鐵站打人的一刻，有種痛徹心扉的感覺。未到澳洲前，他們正正住元朗，曾在西鐵站留下許多腳毛。「光復元朗」那天，他們全日看着直播，熟悉的大馬路滿布黑衣人，傍晚發生衝突，鏡頭影住南邊圍、大馬路對開的小路，煙霧彌漫，幾個月不見，天翻地覆。

百感交雜，情感無法宣之於口，連在社交媒體表達意見也小心翼翼。「我們覺得好無力，無力在於連走出去的機會都沒有。我們現在無收入，連課金的能力都沒有。我們覺得講任何說話都好廉價，因為距離太遠。」電話那頭的她，說起當下的感受，聲音都在顫抖。

（為尊重受訪者意願，Pigeon、Hobort均為化名。）

上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《辭職出走澳洲 夫婦仍然心繫香港》，網上標題為編輯重擬。

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