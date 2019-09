以電影欣賞的角度去看天下大局,有時讓人恍然大悟。不少朋友多月來一直恐怕美國對委內瑞拉開戰,甚至認為美軍已經兵臨城下。但我說,美國會以多種陰謀手段對付委內瑞拉,而不會正式出兵。我為何這樣信心爆棚?因為美軍喜歡拍戲,多年來我以電影欣賞的角度,觀賞美國的演出,故此有點得着。 撰文︰楊志剛

剛剛被特朗普用完即棄的白宮國家安全顧問博爾頓,於本年初會見傳媒談及委內瑞拉危機時,胸前拿着黃色文件,上面竟然手寫着:派軍五千往哥倫比亞。調兵遣將的絕密文件居然外露,讓記者「無意」中拍攝到,一時之間全球媒體以為洞悉美國即將出兵的軍情機密,恐慌指數爆升。

當天在電視新聞看見這位美國鷹派標桿人物一臉嚴肅,以「植入式」廣告手法假裝一時不慎洩漏派軍在即,當時就忍不住笑了出來。這位小鬍子「派軍五千」的新聞劇,以美國軍情機構多年來炮製電影的高度專業水平來說,實在低能得滑稽,難怪他被炒魷。

特朗普原為商人,滿腦子都是讓人難以捉摸的博弈思考。(美聯社)

特朗普商人出生,精明機巧翻雲覆雨,滿腦子讓人難以捉摸的博弈思考,唯一可以預測的,就是他沒有發動戰爭所需的雄才偉略和意志。貿易戰,他善打樂打會打;實彈戰,他不善打不願打不會打。

特朗普厭戰,因為他看通美國在二戰之後連場戰爭對美國的沉痛拖累。贏了伊拉克戰爭又如何?美國作為全球軍事霸王,歷任總統的思維都是「用兵之術在於戰勝」;特朗普對中國的「用兵之道在於息爭」的智慧,算是有點領略。這是他高於近代其他美國總統之處。

作為美國總統,特朗普「商人厭戰」的本質如果讓其他國家領導人看穿,會對美國在全球攻城掠地的戰略部署大為不利,以他的精明,自然心知自己的短板。故此,他必須隨身攜帶嚇死人的鷹派,放在褲袋裏,隨時掏出來對敵人作心理上的極限施壓,讓人以為美軍隨時出兵。博爾頓就是特朗普口袋裏,用來作軍事心理施壓的一個工具。

多年來博爾頓經手的一個主打項目是委內瑞拉,他在當地部署顏色革命,於年初支持反對派領袖自封為「總統」,並馬上正式承認這名自封為王的「總統」,試圖逼令經民主程序選出的總統下台;顏色革命搞不成便搞軍事政變。但委內瑞拉獲得俄羅斯支持,小鬍子陰謀陽謀盡出,還是未能扶植親美力量奪權。

博爾頓(左)曾負責一個主打項目是委內瑞拉,他在當地部署顏色革命,於年初支持反對派領袖自封為「總統」。(路透社)

江郎才盡之下他自導自演了這場滑稽的新聞劇「派兵五千」,雖然在全球首播後引起出兵的恐慌,但委內瑞拉處驚不變,自封為王而獲美國正式承認的「總統」陷入四面楚歌。今天的委內瑞拉已被美國搞得成為超級人道災難,民不聊生,但親美政權依然未能奪權。小鬍子亦終於被特朗普炒掉。

小鬍子「派兵五千」是低水平製作的新聞劇,不具代表性。真正反映美國軍情機構高水平的製作不少,例如經典戰爭實況劇「美軍三叫」。

時為2003年,美軍入侵伊拉克。4月2日,世界多家電視台在新聞報道中播出美軍特種部隊在黑夜槍火閃耀中攻入伊拉克醫院,救出被伊軍俘虜的年輕貌美女兵Jessica Lynch。她被美軍特種部隊從伊拉克手中救出時,現場槍聲砰砰,夾雜着美國特種部隊三聲急速的呼叫:「Go, go, go!」影片出街後,全球歡呼。美少女戰士落入邪惡的恐怖分子手中,其後果是稍有良知的人都不願意去想像。英雄救美之後,美國星條旗到處飄揚,全美愛國情緒高漲,總統支持度飆升。

一個多月後,英國《衛報》於2003年5月15日的一篇報道《The Truth About Jessica》引述目擊者回憶如下:「場面好像荷里活電影。美軍在叫:『Go, go, go!』混雜着槍聲和爆炸聲。他們好像電影裏的史泰龍和成龍,有人在叫,有人在跳,大門被踢破……受傷的女兵被救出來時,雙手仍然被鎖扣在病床上。」

荒誕的是,這場像荷里活電影「蘭保」式戰地新聞片,確實是由美國國防部用荷里活拍電影手法炮製出來的假新聞,然後當作戰地新聞發放,欺騙人民、欺騙世界。上述《衛報》的報道形容該場「營救劇」為「最令人嘆為觀止的新聞操作」。美國國防部訛稱該年輕受傷女兵曾英勇地和伊拉克軍隊駁火,中彈並被刺傷後,繼續搏鬥卻彈盡被俘,並在醫院被強姦。事實上,這一切都是作假。

美國國防部用荷里活拍電影手法炮製出來的假新聞,往往就像荷里活電影「蘭保」式戰地新聞片。圖為第一滴血3劇照。(Getty Images)

《衛報》引述派駐戰場的英軍新聞官Simon Wren表示,美方的新聞處理手法「令人尷尬」。他說:美國新聞界面對這些新聞創作,卻不對美國軍方施予任何壓力,讓美軍毋須作任何交代。美國傳媒精英為何對如此荒誕的炮製新聞不大聲譴責?

最有資格指證美軍以荷里活電影手法來作假新聞的,是當事人。年輕女兵四年後在美國國會聽證會上作供: 她受傷是因為所乘坐的軍車翻側,事件中她未曾開過一槍;伊拉克醫院的醫生對她悉心照顧。

《衛報》於2007年4月24日有關報道的標題是:《「少女蘭保」譴責美國文宣》("Little Girl Rambo" Decries US Propaganda)。文中引述她說:「他們把我包裝為『少女蘭保』……我不明白他們為何要說謊。」

「美軍三叫」的荒誕背後,是近代世界史最血腥的侵略、最大規模的新聞失格 。英美傳媒集體散播虛假新聞,把中東文明古國伊拉克抹黑為世界公敵,誤導輿論發動戰爭,以助小布殊連任總統、鞏固美元霸權和美國在中東的石油霸權 。

炮製入侵伊拉克輿論最落力的媒體,是美國大報《紐約時報》。一年多之後、50多萬伊拉克家庭妻離子散,該報於2004年5月26日以「編輯部」的名義刊登聲明,承認在報道伊拉克擁有大殺傷力武器,以及與恐怖組織有關聯時,該報「並無做到應有的嚴謹」。1,153字的聲明,道出了新聞失格的沉重。

美國軍方和中央情報局除了常規地製作新聞實況劇,以配合美國在世界各地搞的政變和顏色革命之外,數十年來還不斷積極參與荷里活大電影製作,配合美國的外交政策,為美軍的血腥,塗上「正義之師」的假面。

獲中情局或國防部參與製作的經典電影包括《空軍一號》、《黑鷹15小時》、《絕世天劫》等。德州基督教大學教授Tricia Jenkins對此題目有深入研究。讀者如有興趣,可參看她的名著《The CIA in Hollywood: How the Agency Shapes Film and Television》。

