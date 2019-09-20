在哥倫比亞測試近一年後，Facebook的約會功能（Facebook Dating，下稱Dating）本月初在美國正式推出，將與Tinder、Bumble、OkCupid等現有熱門約會程式一較高下。 但是，Facebook醜聞纏身，一個多月前才因私隱外洩而以50億美元天價與美國聯邦貿易委員會（FTC）和解，你又是否放心把最私密的個人喜好交予它，為你射出愛神之箭？

Facebook Dating上周在美國推出。圖為Facebook應用程式主管Fidji Simo在本年F8大會上介紹。（Getty Images）

Dating只限18歲或以上的Facebook用戶使用，只在手機版應用程式中設置獨立分頁。為減少用戶對私隱外洩的憂慮，用戶需自行選擇參與Dating，然後可建立一個專屬於Dating的全新個人檔案，與現有Facebook主帳號中的個人檔案分開。

建立這個檔案時，基本上只會顯示你的名字和年齡，會隱藏姓氏。其他資訊如性別認同、興趣、照片等，都可選擇要不要在Dating檔案中顯示；也可選擇要不要分享如居住地、宗教、職業等個人信息，根據不同程度和準則獲得推薦配對。Facebook聲稱，所有約會活動都只會停留在該分頁功能中，而不會分享到Facebook的其他地方。

Facebook強調，約會功能的個人檔案及數據，將會與主帳戶的個人檔案分開。（美聯社）

Facebook約會預設只會推薦配對你朋友圈以外的人。若有心儀的朋友，Facebook也設有「秘密好感」（Secret Crush）功能。這可讓你從Facebook朋友或Instagram的追蹤者（follower）中共選擇最多9人，告訴Facebook你對他們有好感。Facebook就會告知這些對象，「有人將你加入到秘密好感」，而不透露是誰。當對方也把你加到秘密好感名單，「媒人」Facebook就會通知雙方，揭曉身份來促成良緣。Facebook Dating產品經理Nathan Sharp向科技媒體《The Verge》形容，這「可能是他們人生中其中一個最好的通知（notification）。」

Facebook也為約會提供保安措施。你可以把預定的Dating約會行程，透過Facebook Messenger與朋友或家人分享報備。在約會開始前15分鐘，親友會收到通知提示，並可存取你的實時位置約1小時。「我們仍在拿捏時間。我們想確保大家不會意外地分享實時位置太長時間。」另一位產品經理Charmaine Hung補充。Dating的訊息也會存於獨立的信箱，但由於安全理由，只限文字，無法傳送鏈接、圖片，亦無支付功能。

連同美國，Dating可以在加拿大、南美洲及亞洲共20個國家使用；預計明年初在歐洲推出。

Facebook Dating Secret Crush功能示範畫面（Facebook Newsroom）

用戶多，具潛在優勢

約會程式崛起於同性戀社群。分別於2009年和2010年推出的Grinr和Scruff，就是幫助單身男性在特定地理範圍內互相配對。Tinder在2012年推出後，幾乎單憑照片，以對不喜歡的向左滑、喜歡的向右滑的方式篩選約會者，使它迅即成為市場上最受歡迎的約會或「約炮」程式。此後，類似的約會程式陸續上線。

現在網上約會不單只為社會所接受，更有成為常態之勢。據市場數據公司Refinitiv估算，擁有多個約會程式如Tinder、OkCupid、Plenty of Fish、Pairs等的Match集團，現時在190個國家共有約5,000萬每日活躍用戶。在美國，據史丹福大學7月發表的一項長期研究發現，2017年有40%異性戀伴侶都在網上結識，比在酒吧、經朋友、因工作等結識為高；同性伴侶的比例則更高至60%。據市場調查機構eMarketer估算，在美國使用約會程式的成年人在本年將達至2,500萬。

Facebook進入網上交友配對約會市場，將比競爭對手有明顯優勢。雖然Sharp對《彭博》說：「Dating現時真的單純想令大家開心，只是想連結人們。沒有任何廣告或訂閱的計劃。」但它的潛在生意也十分龐大。Tinder現有520萬付費會員。而截至6月底，Facebook的每日和每月活躍用戶，分別有15.9億和24.1億。

以App交友已是社會常態，當中又以Tinder最為廣受歡迎。（資料圖片／余俊亮攝）

Facebook創辦人朱克伯格去年也透露，Facebook有2億用戶報稱單身。換言之，只要其中有3%使用Dating就足以超越Tinder。正如eMarketer首席分析師Nicole Perrin預期：「考慮到美國恆常使用Facebook人數巨大，事實上也很多人用來約會，很難想像Facebook Dating不受歡迎。」

去年Dating在哥倫比亞測試時，35歲的Erika Ramos登記使用。她道出了Dating可能興起的一個簡單理由：「我的印象是，比起Tinder，大家會花更多時間在這裏，單純因為他們無論如何都會用Facebook，時不時會翻一翻約會服務。用Tinder的話則需要開另一個軟件。」

更何況，Facebook的競爭對手很多本身都要使用它的應用程式介面（API）來運作。Bumble、Tinder等約會程式依賴Facebook來告訴用戶，他們的建議配對之間有沒有共同朋友。Facebook說，現在沒有計劃切斷這些對手的存取。

Facebook現有用戶量龐大，Dating潛在用戶不可小覷，將衝擊交友程式市場。（Getty Images）

還原約會基本步

朱克伯格在去年的Facebook F8年度開發者大會上，首次披露推出約會功能的想法，當時他插了Tinder一刀，聲言Facebook的新服務「將會用來建立真正長遠的關係，而不只是約炮」。

對於Dating的目標，Sharp在是次發布會上解釋：「我們希望確保大家記得，在個人檔案的背後是真有其人，需要的是對話而不是向左右滑動。我們希望帶出親身會面的所有最好元素。」

朱克伯格在去年的F8大會上聲稱，Facebook Dating可讓用戶互相建立真正長遠關係。（Getty Images）

簡單來說，Facebook認為他們的約會服務賣點是，他們擁有每個用戶的更多數據，因此可為用戶作出更好的約會配對。同時，他們強調讓用戶以共同興趣來建立深度關係，以區別於一些「外貌協會」或速食風氣甚重的約會程式。此時，在Dating以外的Facebook原有其他功能就可相輔相成，就如他們在新聞稿寫道：「Facebook Dating根據你喜歡什麼，令你更容易找到愛侶—通過你們的共通點，例如興趣、活動和群組，幫助你展開有意義的關係。」

例如，你可以在Dating「解鎖」任何你被邀請的Facebook活動或已參與的Facebook群組，然後以此尋找有這些共通點的約會對象。也許，五年前的一場音樂會，你在Facebook活動上按了「出席」，五年後也仍然記錄在案。

Facebook不但現有用戶眾多，它還會使用其群組及活動功能，協助用戶找到志同道合的約會對象，非現有交友App所能輕易做到。（Facebook Newsroom）

其他約會服務也許完全做不到這種程度。例如你在Tinder上可能只可以說「喜歡行山」，但Facebook還會知道你有沒有真的加入過行山相關群組或活動，譬如你發布的帖文中山的照片、有「行山」這關鍵字，又或你有讚好過行山相關的專頁等。

現時，絕大部份約會程式的用戶都被迫對着一個靜態且極度雕砌的個人檔案，來決定要不要約會。對此，Facebook透露，在未來數月，用戶將可進一步從Facebook或Instagram加入限時動態（stories）至Dating個人檔案。Sharp解釋：「把限時動態加入這平台，意味着你不止告訴他人你的興趣，而是真正呈現給他人看你的興趣。我對於推出限時動態很興奮，因為它提供了一個更真實的窗口通往人們的生活。我們也認為這種動態可把約會者拉在一起。」

Facebook Dating個人檔案加入限時動態的概念畫面（Facebook Newsroom）

Sharp預期，限時動態可作為另一種方式篩選潛在匹配對象：「很多時候，線上約會都變成你對着一系列靜態個人檔案說是或否。限時動態的特別之處在於，你可以逐漸認識別人。」他把這種意念形容為漸進式親密。在真實世界，你可能會在不同場合遇到同一個人幾次，然後才決定要不要與他約會。這種情況很難在網上複製重現，而限時動態可能是最接近的一種方式。「這種真實快照是我們下的一大重注，希望令網上約會變得更好。」

專門研究浪漫關係和性吸引力的美國東康涅狄格州立大學（ECSU）心理學教授Madeleine Fugère強調，雖然大家會傾向認為共同興趣有更大機會帶來吸引力，但這不是可靠的預測：「喜歡一個人非常依靠親自感受到『喜歡那一下』，極難事前預測。」

Perrin也對Facebook約會功能不置可否：「想回到基於興趣而產生關係的那些用戶，可能會覺得Facebook Dating更好用，因為它會依據用戶的共同興趣、活動和群組來配對，與Tinder或Hinge之類偏向遊戲化的『滑動配對』體驗相反。但另一方面，Facebook傳統上把不同人配對時，素來較少依據真正『興趣』而較多以社交連結，所以只有時間才能證明到底它的約會配對有多準確。」

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上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《屢見洩露私隱醜聞 由Facebook當邱比特 你放心嗎？》。

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