在哥倫比亞測試近一年後，Facebook的約會功能（Facebook Dating，下稱Dating）本月初在美國正式推出，將與Tinder、Bumble、OkCupid等現有熱門約會程式一較高下。 但是，Facebook醜聞纏身，一個多月前才因私隱外洩而以50億美元天價與美國聯邦貿易委員會（FTC）和解，你又是否放心把最私密的個人喜好交予它，為你射出愛神之箭？

承接上文︰

Facebook約會功能力撼Tinder 還原約會基本步？

Facebook近日在美國推出Dating，充當媒人替用戶配對約會對象。（Getty Images）

為什麼Facebook要推出Dating， Facebook Dating產品經理Nathan Sharp在最初發布時曾向《The Verge》給予頗為空洞的說法：「約會是一個我們已經在Facebook上看到多年的行為。我們希望令人更容易和安心地參與。我們只是認為這就是對的時機。」

但考慮到Facebook近年的變化，推出交友功能或許是它想從谷底反彈的嘗試。首先，Facebook已經由十多年前的前衛創新，逐漸成為「老餅」的代名詞。年輕一輩要不紛紛轉投Instagram（雖然也是Facebook旗下）、Snapchat等其他相對新穎的社交平台，要不就是年輕到甚至Facebook也沒用過、沒聽過。

Facebook將結合Instagram至Dating，希望藉此增加年輕用戶。（Facebook Newsroom）

一些報告已看到Facebook走下坡的徵兆。例如市場調研公司尼爾森（Nielson）為Facebook做的研究發現，2016至2018年間任何一個月，每名用戶使用Facebook和Messenger的時間，都比前一年同一個月份少大約10%。在其中某些月份，18至24歲用戶的使用時間，更比前一年相同月份中少30%。自2008年起追蹤Facebook用戶數的市場調查機構Edison Research，也在2018年首次發現，受訪美國人中聲稱有使用Facebook的人數比例下跌。

調查機構皮尤研究中心（Pew Research Centre）去年中發表的調查結果也顯示，四成二（42%）用戶曾暫停使用該平台數周或以上；更有逾四分之一（26%）說已經從手機刪除了Facebook應用程式。這些舉動更有明顯年齡差異。例如有44%年輕Facebook用戶（18至29歲）表示在過去一年刪除了Facebook手機應用程式，比例幾乎是65歲或以上用戶（12%）的四倍。難怪Facebook應用程式主管Fidji Simo毫不掩飾稱Facebook想要重奪年輕用戶：「我們歡迎Instagram加入，因為那裏有很多年輕用戶，已經建立了很多個人檔案和追蹤者。」

愈來愈多年輕人開始覺得Facebook「老餅」，紛紛使用其他社交媒體。（Getty Images）

另一方面，Facebook的用戶數據保安醜聞可謂罄竹難書。最為轟動的必然是去年3月被美國《紐約時報》和英國《衛報》揭發的「劍橋分析（Cambridge Analytica）」醜聞，Facebook讓該公司擅取多達8,700萬用戶個人資料，以在2016年協助特朗普競選團隊分析美國選民心理。Facebook在7月因此事而支付破紀錄的50億美元罰款。

加上連串假帳號、假新聞等醜聞，Facebook沒有辧法不回應。朱克伯格在去年F8開幕致辭時明言該公司的方向改變：「未來是私密的。」他說，Facebook過去十年都只在致力建立一個接近全球的社群。但是，「慢慢地，我相信比起『數碼廣場』，一個私密的社交平台將會對我們的生活更為重要。所以今天，我們將開始討論這一點可如何變成產品、更親密的社交體驗有何意義，以及我們要建立這一切的話需要如何改變公司的運作方式。我知道有很多人質疑我們是否認真在做。說得好聽一點，現時我們確實在私隱方面沒有最好的聲望，但我將會堅定做好，並為我們的產品掀開新的一章。」朱克伯格再在本年的F8開發者大會重申，保障私隱將會是這社交媒體巨獸前行的重要基石。

自連串私隱醜聞後，朱克伯格揚言Facebook會轉型，更重視私人領域。（Facebook Newsroom）

在這個背景下，不難看到Facebook想用Dating作為其中一個計劃，提醒大眾它想要回歸到建立和維持人際關係的初心。Facebook也在去年和今年的一些廣告中重申，Facebook是由共同朋友、共同興趣構建的平台，分享喜悅和有趣的時刻，而不是一個永無止境收集全球私隱數據的資料庫。

朱克伯格在去年F8上也料到，人們難免對Facebook Dating的安全提出質疑：「所以我想澄清，我們從一開始設計時就緊記私隱和安全。」

上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《屢見洩露私隱醜聞 由Facebook當邱比特 你放心嗎？》。

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