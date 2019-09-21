在哥倫比亞測試近一年後，Facebook的約會功能（Facebook Dating，下稱Dating）本月初在美國正式推出，將與Tinder、Bumble、OkCupid等現有熱門約會程式一較高下。 但是，Facebook醜聞纏身，一個多月前才因私隱外洩而以50億美元天價與美國聯邦貿易委員會（FTC）和解，你又是否放心把最私密的個人喜好交予它，為你射出愛神之箭？

承接上文︰

Facebook推「相睇」功能 到底在盤算什麼？

雖然Facebook強調了Dating的個人檔案和數據分隔、不考慮商業盈利、也提供了其他約會程式所沒有的保安功能，但是，最根本的問題在於，Dating是Facebook推出的，而Facebook從來就是一門以收集個人資訊來賺錢的生意。

正如eMarketer首席分析師Nicole Perrin提醒：「Dating是Facebook另一個收集用戶資訊和行為的途徑，必然伴隨私隱問題。我們毫無辦法知道，Facebook最終將會如何處理這些數據，以及最終會如何應用，但這平台要得到大部份西方國家用戶完全信任其資訊私隱可受到保障，很可能仍有一段長遠路途。」

雖然用戶的Facebook Dating數據不會用作針對性廣告，但使用Dating難免令用戶使用更多其他Facebook涉及廣告的功能，變相提供更多私人數據予Facebook。（Facebook Newsroom）

收集私隱的特洛伊木馬

即使Facebook真的不會從Dating服務中以個人資訊牟利，但從設計上它就是會利用用戶的個人資訊。例如，當你想在Dating找到更多志同道合的人，就有了更多理由在主版Facebook加入更多群組，或者加入Instagram圖片或限時動態到Dating個人檔案。這樣，Dating或Instagram就成了Facebook用來繼續採集私隱數據牟利的「特洛伊木馬」。

美國印第安納州32歲工程師Seth Carter透露，他在現在這段關係前曾用過多種約會程式，從Bumble到Tinder、Christian Mingle不等。他對美聯社說：「Facebook就是要賺錢，我知道的。」他擔心，Facebook對保障私隱的承諾，最終會因約會服務需要盈利的壓力而破滅：「很可能意味着他們會出售我的約會偏好，即是更進一步入侵我的生活。」

Facebook私隱醜聞連綿不絕，承諾保護交友約會數據難以予人信心。（Getty Images）

社交媒體MeWe創辦人及私人擁護者Mark Weinstein認為，Facebook的往績難以令人相信其承諾：「經過多年來無數的侵犯私隱、道歉、罰款、保證會做得更好，等等，還有誰真心相信Facebook所許下有關數據私隱的承諾？Facebook會用約會功能作為新接口通往用戶的生活，收集、針對和出售他們的約會記錄、情感偏好、性傾向、性癖好，甚至一切。」電子前線基金（Electronic Frontier Foundation）數碼策略員Jason Kelley也同意：「若你想避開危險的約會服務，你很難找到一個比Facebook更危險的。」

這些憂慮理據要多少有多少。例如去年9月，Facebook幾個保安漏洞被黑客察覺，被盜取約3,000萬名用戶的手機號碼及電郵地址；另一個保安漏洞在同年12月令多達6,800萬名用戶的公開及私人照片洩露予開發者；Facebook又在本年3月被揭發後承認，一些用戶的密碼多年來僅以純文字方式儲存於內部數據庫，可被20,000名員工取得，估計牽涉約6億Facebook用戶；一個月後再承認，自2016年5月以來，在未經同意下「無意中上載」了1,500萬名新登記用戶的電郵聯絡人資料到其網站。

Facebook宣布在美國推出Dating的前一天，就被發現洩露逾4億用戶手機號碼。（TechCrunch）

甚至，就在Facebook宣布在美國推出Dating的前一天，科技媒體《TechCrunch》就在一個沒有密碼保護的伺服器發現，多達4.19億個Facebook用戶的資料遭外洩。當中包括用戶帳號、手機號碼、出生日期、位置及性別等。Facebook發聲明指洩露手機號碼有很多重複，真正被洩露的數量是報道的「大約一半」，並已經修理導致洩露的問題源頭。

但Kelley認為，Facebook的手機號碼洩漏一事，反映Facebook未必有能力真正判斷私隱。「Facebook說約會服務安全，但我們如何知道它不會在幾年後才察覺，保護功能原來並非如他們想像中那麼好？當他們聲稱作出的改動至今仍然造成數據私隱問題，這的確令我們卻步。」

到底Facebook Dating值不值信任？這問題或許應該反過來問朱克伯格。正如他去年3月在網誌回應劍橋分析事件時說過：「我們有責任保護你們的數據，若我們做不到，我們就不值得服務你們。」

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上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《屢見洩露私隱醜聞 由Facebook當邱比特 你放心嗎？》。

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