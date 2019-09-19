平等機會委員會成立的原意是消除社會上的偏見，令所有人共享平等機會，然而，這二十三年來，該會一直飽受批評。它到底出了什麼問題，令「平等機會」淪為空話，法律賦予的正義得不到彰顯？為什麼它沒有成為小眾的「同行者」？ 平機會的抱負是「建設一個崇尚多元、包容共濟的社會」，令所有人共享平等機會。其中一項主要工作，是執行《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》等四條反歧視條例，包括處理市民申訴、協助雙方調停，以及代表受害者提出法律訴訟。 撰文：陳珈琋

不過，平機會經常為人詬病的地方之一，偏偏就是未能處理所有投訴。平機會的服務承諾列明，為提升整體效率，會於六個月內完成投訴處理，另於三個月內審批法律協助並回覆申請者。可是，融樂會總幹事張鳳美批評，平機會正正為了追趕效率，在六個月內「砍掉」很多個案，即不處理相關投訴。事實上，根據平機會的數據，過去五年（2014至2018年）合共接獲3,279宗投訴，當中多達1,932宗個案被終止調查，原因包括投訴不涉及違法歧視、證據不足等，而嘗試調停則有976宗，調停成功率為七成。（表一）

張鳳美續說，不少個案即使進入調停程序，仍需要拖拉數年。她分享，曾協助一名少數族裔人士向平機會尋求協助—當事人及其孩子到某幼稚園面試，期間曾遭不禮貌的對待，最終孩子不獲取錄。當事人認為孩子表現不俗，質疑園方種族歧視，而融樂會介入後，曾要求平機會向園方索取面試評分表，但苦等一年仍沒有回音。

法律協助缺透明度 批准率低

她說：「最後幼稚園出了一封信，其中只有一段提及小朋友當日的表現。結果平機會告訴我們，『你個小朋友真係做得唔好，我要drop（終止）你的個案。』有無搞錯？（信件）又不是當日的評分紙，怎樣可以證明呢？為什麼（平機會）只聽對方講？」

根據處理程序，個案會先交由平機會「投訴事務科」進行調查及調解；如調解未果，當事人便可向「法律服務科」申請法律協助。但張鳳美指出，當她和當事人向平機會申請法律協助時，平機會僅以簡單數句拒絕，當事人根本未有機會與律師會面；其後他們要求索取法律意見，以了解案件是否難以勝訴，惟平機會以「不方便」為由拒絕。

張鳳美表示，事件涉及公眾利益，因為幼稚園教育對少數族裔融入社會尤其重要，如果園方因種族而拒絕取錄，少數族裔有可能「一條龍學不到中文」。「（當事人）只希望透過申訴，令幼稚園知道按種族收生是不對的。」她補充，本港種族歧視案例較少，若上述個案勝訴，將會是影響深遠的判例，惟平機會一拖再拖，最終不合理地拒絕。

張鳳美指出，如果園方因種族而拒絕取錄，少數族裔有可能「一條龍學不到中文」。圖中非當事人。（資料圖片／黃寶瑩攝）

按平機會程序，理應由法律及投訴專責小組（LCC）決定是否提供法律協助，而非法律服務科。根據平機會對《香港01》的答覆，小組成員會考慮多項因素，包括：

（1）個案有否帶出一個原則問題；

（2）個案的複雜程度或雙方的相對位置，會否令申請人難以在沒有協助的情況下處理其個案；

（3）證據的強弱程度及勝訴機會；

（4）案件能否確立重要的法律先例；

（5）訴訟能否令申請人得到有效的補救，及能否藉案件有效地提高公眾對平等機會的意識及推廣平等機會；

（6）雙方的態度及行為（如：若答辯人/機構不合作，平機會有較大機會向申請人提供協助）。

平機會數據顯示，過去五年共處理了204宗法律協助申請，當中只有113宗獲得法律協助，佔申請總數的55%。（表二）職工盟秘書長李卓人直斥，平機會的法律協助準則嚴苛，「有很多個案被拒絕後，我們拍心口幫他們找律師，結果成功獲得賠償。」張鳳美更坦言，就算求助人合乎申請資格，他們也傾向不循平機會求助，變相是本末倒置。

「個案由法律服務科提交予LCC，如果無心做的話，（法律部）每一個個案也可以說證據不足。如果他們沒有心幫人，最後會hea住（隨便）做。」李卓人認為，只要平機會願意提供協助，即使勝訴機率不大，最終亦可能達成和解，「現在法律部做咗法官，但法官也會有判詞，（法律部卻拒絕解釋原因）他們單單都拒絕，根本擋住受害人，使他們無辦法獲得法律伸張，這是最大問題。」

2016年平機會發表《有關立法禁止性傾向、性別認同及雙性人身份歧視的研究》，結果顯示多數市民支持立法，平機會更建議政府考慮進行公眾諮詢，以回應如何立法。可是，政府始終不動如山，拒絕立法。（資料圖片／路透社）

除了為受歧視者提供法律協助，平機會還承諾檢討法例並提供指引，並研究與平等機會相關的議題及宣揚反歧視價值觀等。可是，相關工作同樣為人所咎病。李卓人批評：「（平機會）做完政策後沒有跟進，研究完怎樣呢？只是把報告拋出來，沒有倡議，沒有跟進，沒有逼政府去做！」

例如，2016年平機會發表《有關立法禁止性傾向、性別認同及雙性人身份歧視的研究》，結果顯示多數市民支持立法，平機會更建議政府考慮進行公眾諮詢，以回應如何立法。可是，政府始終不動如山，僅制定自願性質的《不歧視性小眾約章》。又例如，在《職場年齡歧視的探索性研究》中，平機會發現超過三分之一在職人士感到職場年齡歧視嚴重，建議政府進行大規模調查，以便討論立法，惟政府一直未有決心開展相關進程。針對上述問題，平機會回覆查詢時，未有提出實際跟進措施，僅指將在資源許可下，研究現行反歧視條例未涵蓋的範疇，並期望加快有關工作。

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上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《成立23載 質疑聲停不了 平機會愈做愈縮》。

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