運動場上的平權　開展「自訂性別」新風氣

荷爾蒙檢測還可能引起其他法律爭議，因為除了先天的雙性人運動員，後天的變性人（Trans）也受新例影響。 當在法律上肯定了變性人的性別身份，她就不應在參與運動項目時受到歧視，包括被納入DSD而須接受荷爾蒙檢測。美國的《平等法案》（H.R.5） 便指明，體育人員不得以生物學上的性別歧視運動員；故此，在新例之下，美國國家隊或只能挑選沒有接受荷爾蒙療程的變性人入隊。

承接上文：若運動員是「她」也是「他」 該如何安排出賽？

雖然變性人身份在體育上仍存在爭議，但隨着社會風氣愈來愈開放，人們也會因此制訂出新的規則以適應新的形勢需要。比如，現在不少歐洲國家及個別美國州份，已在逐步推動按自我認同（self-identify）決定心理性別，簡言之即是「自訂性別」。在運動比賽上自訂性別，也開始漸漸地為人接受。去年9月，加拿大大學生運動會便接受了自訂性別，當中不考慮荷爾蒙因素。美國包括華盛頓在內等18個州，高校學生亦可自報參賽項目；其中，康涅狄格州的兩名變性女生就包辦了州內100米賽跑的冠亞軍。

現在不少歐洲國家及個別美國州份，已在逐步推動按自我認同（self-identify）決定心理性別，簡言之即是「自訂性別」。（資料圖片）

的確，性別本來是與生俱來的，從出世一刻身份證已作界定；然而，隨着社會自由呼聲日漲，後天地根據自己意願改變性別，又或依循心理而非生理去定義自己性別，已逐漸成為世之顯學。

去年10月，英國便完成有關變性人的諮詢，擬進一步放寬2004年引入的《性別認同法》（Gender Recognition Act, GRA）。該法原已保障了跨性別人士各方面的權利，包括可自行改變出世紙上的性別，但前提是，必須通過心理評估確定有否性別焦躁症，並在過去兩年完全以其心理性別生活；至於新建議下的改革，則大幅簡化程序並去除了政府角色，容許人們毋須通過任何關卡便能改變自己法律上的性別身份。

法例於2004年生效時，僅約5,000名英國人改變了性別，不過，政府估算全國跨性別人口高達65萬，佔全國人口約1%；相關落差，反映在法律上登記變性尚非輕易踏出的一步。尤其是，所謂變性未必牽涉荷爾蒙療程甚而手術，過往便只有三成變性人接受過手術，其餘大多數只通過化妝或易服來「變性」，許多變性女仍保留着男性性徵。

美國總統特朗普則重申，變性人沒有法律權利去決定自己性別，法律上及社會學上的性別（gender）只能按照生理上的性別（sex）。（資料圖片／路透社）

當然，英國走得較前，相對地，美國總統特朗普則重申，變性人沒有法律權利去決定自己性別，法律上及社會學上的性別（gender）只能按照生理上的性別（sex）。但無論如何，展望未來，世人對性別以至性取向等的看法料將愈來愈開放，LGBTQIA（見附表）的權益勢必有增無減，這特別見諸較重視自由平等的北歐、澳紐及加拿大等地。

無疑，這會衍生新的社會問題，影響到舊有的男女秩序。除了運動場上她們（或他們）究竟應當歸入哪個競賽項目，她們（或他們）究竟應進入男或女的洗手間、更衣室、宿舍，以至監獄，也引發了很多討論。到底法律上的定義，跟包括體育在內的其他各個範疇，能不能夠互相兼容？一旦兩者出現矛盾，又應以何者定義作準？

退一步言，隨着科技和訓練技術不斷發展，女性已在體壇上取得不少「巾幗不讓鬚眉」的佳績。早於1984年的奧運，馬拉松女跑手Joan Benoit的成績已勝過1956年所有男性紀錄。游泳項目的男女差距則更小，而着重靈活性、協調性等的滑雪項目，兩者分野更是似有若無。就連長跑比賽，1994年奧運15公里的女性紀錄已勝過1992年的男性紀錄，而1992年的30公里女性紀錄更勝過所有男性奧運紀錄。

年逾60歲的Joan Benoit今年參與波士頓馬拉松，成績輕鬆達標。（資料圖片／美聯社）

說到底，世上沒有絕對的公平，男女本來存在差異。不過，由外觀分辨、基因分辨、荷爾蒙分辨，以至法律上的分辨，哪一項才是最好的男女分辨方法？甚至乎，男女是否真箇有分別？至少在哲學上，所謂「共相」亦即普遍性，到底是自然存在的（唯實論），抑或由人類強加（唯名論）？也無確切答案可言。譬如鴨咀獸，牠應被歸類為鳥類還是哺乳類？又如恐龍，牠是爬蟲類還是鳥類？踏入LGBTQIA平權時代，男女到底應否作出區分？而且如何作出區分？

荷爾蒙檢測乃當前體育界的男女分辨答案，但歷史反映，分辨方法在將來不排除會推陳出新。由男女難分界，到難為男女作分界，相關爭議相信會持續下去。

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「男扮女」跑接力疑雲 體壇性別爭議：難為男女定分界

上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《「他們」混合「她們」接力賽跑？ 體壇性別爭議：難為男女定分界》。

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