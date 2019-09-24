翻拍史提芬京舊作的《小丑回魂》（It）第一集大獲成功，幾乎全世界都在期待第二集上映。除了前作的原班人馬，續集《小丑回魂2》（It Chapter Two）找來了更多大牌明星加盟：占士．麥艾禾、謝茜嘉．謝西婷、標．赫特、積．賴恩等。 撰文︰寇思珮

小說迷一早知道《小丑回魂》原作分為兩段，在1990年小說改編為電視電影時，也分上下兩集，故大家早有準備迎接電影版的第二集，續集加入演技派帝后級組合的消息，也讓觀眾興奮不已。

故事情節延續第一集，廢柴同盟打敗小丑的二十七年後，小鎮再次發生兇案，米高打電話召集盟友回鄉，期望大家同心協力，一齊將小丑徹底封印。

繼第一集後小鎮再次發生兇案，米高召集盟友回鄉，希望大家將小丑徹底封印。（《小丑回魂2》劇照）

對原作者史提芬京而言，童年陰影及兒童之間純真的友誼是他的重要寫作源泉。《小丑回魂》在2017年推出翻拍作品大熱，也算天時地利人和，同樣類型的劇集《怪奇物語》推出後大熱，觀眾對兒童情誼的題材很受落，同時電影中無處不在的上世紀八十年代次文化符號也正好跟上了《銀河守護隊》帶起的熱潮，加上緊張的故事節奏，電影受歡迎並不令人意外。第二集並沒有太大野心，儘管加入了更多大牌明星，但主要創意仍然維持前作精髓，期望展示盟友之間的情誼，回帶八十年代的多種流行文化事件，核心當然是打敗小丑。

續集儘管加入了更多大牌明星，但主要創意仍然維持前作精髓。 （《小丑回魂2》劇照）

想不到編導面對成年之後的角色變得束手無策，當年青春期鬱鬱不得志的小朋友，二十七年後全變為成功人士。他們忘記了當年的經歷，只是內心深處的恐懼還藏在他們的潛意識中。這種故事設定有很強的本土意味。史提芬京視小鎮為孕育美國本土文化的源頭之一，而進入商業社會佔據主流地位，就是他對「長大」的一種詮釋。

角色在《小丑回魂》中長大，卻沒有篇幅再去講他們的心路歷程。相反，他們各自的「心魔」依然是二十七年前各自恐懼的事。

演員也幾乎重現了童年時的詮釋方法，觀眾完全看不出他們的成長和改變。當年小孩心中天大的事，如今仍在主宰他們。小演員演起來可愛動人，成年的影星再延續當年的心情和神態就顯得有些刻意，中間很多抱團取暖的場景，瀰漫着詭異和媚俗的情緒。

如果衰敗的美國鄉鎮是故事的隱喻，那麼《小丑回魂2》未免太避重就輕。 （《小丑回魂2》劇照）

在如今情勢下，再看這些虛構作品的小鎮文化，相當值得思考。史提芬京隱約寫在字裏行間，是美國小鎮的衰敗。中低收入階層的人被困在小鎮無法離開，不明成因的鬼不斷吞噬小孩，更意味着他們沒有未來。

在這背景下，編導需要好好編排主角的性格變化與內心想法，否則故事的驅動就會很薄弱。觀眾很難理解為何主角長大了，思維方式還困在過去。

如果衰敗的鄉鎮是這個故事的隱喻，《小丑回魂》又太避重就輕。故事本身渲染的是典型美國價值，主角的恐懼被設定為原生家庭的約束和童年陰影的不堪。這種所謂的設定和解讀本身十分取巧，呈現的是八十年代美國鄉鎮給人的刻板印象。如何擺脫這樣的心魔呢？不錯，就是真愛和友誼。

主角的恐懼被設定為原生家庭的約束和童年陰影的不堪。 （《小丑回魂2》劇照）

為了順理成章走入真愛無敵的邏輯，導演寧願花巨大的篇幅，讓廢柴同盟分開行動，最後再聚合。在每一條支線裏，主角被自己的童年陰影瘋狂地嚇唬之後都順利脫身，而劇情進行到最後，才發現結局收服小丑的方法，其實與大家的探險並沒有太大的關聯。

或者在編導心裏，他們寄望角色與小鎮的關係有Make America Great Again意思。但從視覺到文本的處理手法，都讓觀眾感覺像看了一場意識保守的通俗劇，難以激發情感共鳴。

演員也幾乎重現了童年時的詮釋方法，觀眾完全看不出他們的成長和改變。 （《小丑回魂2》劇照）

關於鄉鎮衰敗的隱喻，電影所提供的建議就是盡一切力量離開小鎮，投入大都市的生活。在這樣的故事中，聽起來不痛不癢，也不實際。即使盟友尋找小丑邪靈的源頭，電影也沒法清楚交代前世今生。

除了情感元素變得行貨，上集讓人津津樂道的恐怖畫面，在這一集也變成生硬的視覺和音效刺激。觀眾很難忘記上一集廢柴同盟坐在一起看幻燈片，小丑突然在投影裏出現，變成了一個真實的形象走到大家面前。

在這一集中，恐怖的片段都是突如其來的幾十秒，震撼心靈的驚悚場面不再，這也是讓觀眾不滿之處吧。

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上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《《小丑回魂2》情感與恐怖元素皆變行貨》。

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