挾着「BL神劇」的強勢（BL指Boy's Love男同性戀），《大叔的愛：LOVE or DEAD》延續了一貫叫好叫座的元素，繼續浮誇，繼續好笑。對劇集粉絲來說自是必看，尚未看過劇集亦不用擔心跟不上劇情，甚至如一張白紙般入場或更有驚喜。而且，本片亦有到香港取景，滲透不少香港味道，這又是一個吸引大家入場的理由。 撰文︰李美

以「hehe」為笑點不易處理，搞不好就會惹來「政治不正確」的批評。「大叔的愛」系列的成功之處，乃在挖掘「基情」錯摸笑點之餘，不失對同性戀的肯定與尊重—這些笑料，明顯不是挖苦的訕笑。「自己心意必須好好傳達」，即使世俗尚未接受，亦應勇敢地愛，本片拿捏恰到好處，定位沒有非議空間。

主角春田（田中圭飾）的演繹雖浮誇，尤其常常運用特寫鏡頭來誇大他的複雜情緒，可是，愈看下去卻愈無違和感，以至愈來愈欣賞這種表情及表達手法。

春田（田中圭飾）的演繹雖浮誇，但並無違和感。（《大叔的愛：LOVE or DEAD》劇照）

無獨有偶，繼落畫不久的《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》，居然連續有兩齣日本電影均見香港身影。看來，日本人要不深諳香港的「哈日文化」，要不本身也有點「哈港文化」—畢竟，開拍續集往往會轉移場景，好像最新《白宮淪陷3：天使淪陷》之前便有《倫敦淪陷》，活地亞倫亦拍下《情迷巴塞隆拿》、《情迷午夜巴黎》、《情迷羅馬》。如果日本電視劇搬上大銀幕時，皆來香港朝聖，讓香港成為「亞洲續集電影外景之都」，相信港人也相當樂見。

《大叔的愛：LOVE or DEAD》作為劇集的延伸，服膺了「肥皂劇方程式」—劇情雖有進展，但很大程度還原基本，尤其一對主角到底情歸何處，觀眾早早猜到。不過，一齣電影是否好看，並不限於結局有否扭橋，單是過程好笑、過癮，已經值回票價。事實上，英雄片每每邪不能勝正，難道觀眾又會呵欠連連？

電影依舊以春田為核心，但相關「男男男」三角戀中，第二男主角明顯側重在牧的身上，黑澤退而淪為大配角—這是本片一大可惜之處，因為黑澤從來是劇集靈魂，其成熟外表在喜劇裏發揮極大化學作用。於此三角戀的外圍，三人也各自延伸出新的戀情：令春田起異心的是小鮮肉新社員Justice（志尊淳飾），而令牧有所忐忑的則是新上司狸穴（澤村一樹飾），兩個新角色「一高一低」的設定，無疑切合了兩位舊角一個輕浮一個穩重的定位；至於黑澤，本片乾脆配上舊角武川，以及用失憶來翻炒他與春田的愛戀，感覺有點馬虎。事實上，黑澤與太太蝶子（大塚寧寧飾）的糾結，劇集佔去不少戲份，換作電影劇場版卻大大減少，就連後者與栗林（金子大地飾）的關係亦有倉卒收筆之感。

令春田起異心的是志尊淳（右）飾演的小鮮肉新社員Justice。（《大叔的愛：LOVE or DEAD》劇照）

電影版以春田和牧兩位年輕角色為重心，怕是想貼近偶像電影的主流設定，連配角亦以「主流」的異性戀收結。狸穴原來早有家室，Justice則莫名其妙地配上太子女，而蝶子亦與栗林一起。

換言之，除了春田與牧、黑澤與武川延續「大叔的愛」，其餘人物都以「男女的愛」劃上句號，連帶千鶴（內田理央飾）與春田之前的情愫，也幾近蕩然無存。這是本片另一可惜之處，畢竟「大叔的愛」原本是靠「BL」殺出血路，不料當劇集收視報捷後，電影卻反而退歸保守，不敢在支線人物和劇情上更進一步。

千鶴（內田理央飾）與春田之前的情愫，也幾近蕩然無存。 （《大叔的愛：LOVE or DEAD》劇照）

一如其他在港取景的日本片，本片除拍攝了經典的維港面貌外，其餘所見盡為香港舊特色，譬如電車路、大排檔、包點，不禁令人唏噓，香港近年發展真箇乏善可陳嗎？

弔詭的是，與《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》一樣，戲中亦涉尋常街坊長者模樣的「隱形富豪」—不似現在港產片的長者街坊多為「拾紙皮」基層，日本人對香港的印象，顯然跟我們大不相同。

說到底，《大叔的愛：LOVE or DEAD》圍繞春田的戀愛故事及笑料依舊出色，可以說單靠他一人已夠撐起電影，即使其他支線相對失色，仍無損本片的娛樂性和可觀度。

+ 2

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上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《《大叔的愛：LOVE or DEAD》繼續浮誇 繼續好笑》。

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