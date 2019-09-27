【行山】走遍麥理浩徑　穿越山水間的點滴與想像

麥理浩徑即將踏入四十周年。愛行山跑山的人，對它的歷史背景和由來並不陌生。再談麥徑的風物，只怕寫不出什麼新觀點來，倒不如分享個人內心所想。 撰文︰羅榮輝

麥徑在於我，沒有如毅行者般壯遊百里的一氣呵成，而是斷續反覆的漫遊所積累的一點一滴。它每一個路段，都連結起過去的時光。

萬宜水庫的湛藍湖光，總讓我記起那段無懼太陽暴曬、不怕風雨、無慮無憂的青葱歲月。一條大路通東壩，時常出現人車爭路的情況，不設行人道的地點情況尤甚。交通愈是便利，愈可能減低旅行的素質。與東壩一坳之隔的浪茄，假日也是人滿為患—它原本可是一個寂寂無聞、但又如世外桃源般的寧靜沙灘。

麥理浩徑的第一段會途經萬宜水庫。（資料圖片／李澤彤攝）

大浪灣不單是麥徑的精華所在，也是歇腳的好地方。這一帶的士多不少，我卻偏愛光顧安記士多。最近跟老闆閒聊，才得悉他已年屆六十八。我跟他不算熟稔，但說也奇怪，他卻記得我在颱風山竹來襲後沒來幫忙清理善後，說得我一臉尷尬。嗯，他明明連我的名字也說不上來……

少年時代，凡事即興又隨意：既會穿着侷促的牛仔褲走麥徑二段，也會笨得揹着大大的側背袋爬上嶂上露營。那一連串的筆直石梯，未到半路已累得死去活來。然而，嶂上士多一碗滲溢「檸檬洗潔精」味道的山水豆腐花，就可令人開懷，盡消疲累。不過，第三段令我最深刻的，不是登嶂上，也不是攀雞公，而是首次以手作的方式花半天建造的一階石級。每次經過，都會像老朋友般探望，只要發現它還健在，就會感到心滿意足。或許這就是能夠回饋自然的一點欣慰吧。

大浪灣是麥理浩徑的精華所在。（資料圖片／黃偉民攝）

由水浪窩朝馬鞍山上攀，是較艱辛吃力的一段。有一回攀爬之時，發現一隊山友在馬頭峰危壁的一條棧道上攀爬。麥徑這一段路，是否曾經也是如此險狹難行？闢建行山徑，原是希望照顧不同人的需要，讓更多人享受登山郊遊的樂趣，但它規範化的設計標準，又不免會令喜愛尋幽探秘的一眾感到無味，另覓更荒僻更險峻的路徑。這中間的平衡（如果真有所謂「平衡」的話）應該如何掌握拿捏，可真是個學問。

每次踏足麥徑第五段，都有一種回家的親切感，因我的舊居，就是背倚着獅子山。大概考慮到安全的問題，第五段只是繞山而過。山徑原非一條死板不容變通的公共空間，麥徑過往也有路線改劃的先例。要是此段跟隨現有的登山路徑轉往山上走，再下接九龍坳的回歸紀念亭，路程也跟現時的相若。毫無疑問，獅子山是一座極具代表性的山峰，期盼着麥徑未來跨越獅山的可能。

獅子山是一座極具代表性的山峰，期盼着麥徑未來跨越獅山的可能。（資料圖片／劉定安攝）

下降九龍水塘，踏入了金山的範圍。這座「馬騮山」早已是彌猴的天下。市民多年來餵食的惡習，令牠們變得「勇武」起來，一旦發現食物，便即伸手來搶，毫不手軟，故此，每次都是匆匆而過，往金山另一側的城門陣地。這一帶遺留下來的歷史遺蹟，總會讓人放慢腳步，緬懷過去這段短促而激烈的戰事。不過這種嚴肅的氣氛，很快會被山下傳來的燒雞翼香所打破。

金山亦被人俗稱為「馬騮山」。（資料圖片／潘思穎攝）

抵達城門水塘，一邊有市區小巴向你招手，另一邊有針山與草山等待着你去挑戰。麥徑就有這樣細心的設計：大部份的路段之間，都盡可能提供退出點。這一刻還在高廈林立、熱鬧繁囂的市區邊緣，下一刻已是深入林中，享受着寧靜自然環境。跨過針草二峰，下一站又要直闖大帽山。路線以山頂的發射站為中間點，上攀一邊是視野良好但路程漫長的天然山徑，下降的一段則大部份是車道，輕輕鬆鬆的很快便可走完。大帽山作為香港的最高峰，總覺路面為車道所佔甚是可惜，對登山者來說，行走生硬的車道更是索然無味。可幸部份下山路段已然改道，行走貼近自然的泥徑，彌補了這一方面的缺失。

第九段在荃錦坳接續。最近才得知這裏有座麥徑啟用紀念碑。這座紀念碑外形細小，豎立在路旁毫不起眼，相比今天事事皆要立碑留名的自我吹噓，實在謙卑得多。接下來的一段全是林道。林道的設計很強調功能性，方便管理郊野公園、水塘和山火撲滅等工作。林道兩旁都是規格化的植林區景觀，單一而乏味。但只要細心留意，就會發現路旁一些由原木所製、造型天然的木椅，和諧地融入周邊環境，為刻板的林道增添小趣味。一些運用森林美學的簡單設施，往往能達到出其不意的效果。

舊日的麥徑原是依着大欖涌水塘塘畔而走，如今已改往山上跑。新闢建的觀景台，能俯瞰大欖涌水塘。雖然「清景台」這名字確實土氣，但山友不需再如以往般為了欣賞「千島湖」風光而大費周章地穿林硬闖了。最終的一段路與引水道並行，硬繃繃的水泥路段實在乏善可陳，但山友眼中的「沉悶之路」，對管理當局來說可是既安全、耐用，又可靠。我常幻想，將這一道山線重劃，從後方的九逕山交錯的山徑中理出一條路線連接麥徑終點。要在一片劣地中闢建一條穩定好走的山路確是不易，但它的改劃，絕對可提升此路段的趣味性，可說是為麥徑增值的難得地段。

站在新闢建的觀景台，能俯瞰大欖涌水塘。（資料圖片／顏銘輝攝）

麥理浩徑深受港人喜愛，也是國際知名的遠足徑。四十周年之際，原該多加讚譽，肯定它的貢獻，又或大談它的可持續性。然而，我仍很在意麥徑這樣那樣的不足。因它的不完美，它的潛在可能，令我對麥理浩徑的未來抱有更美好的想像。

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上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《麥理浩徑點滴與想像》，網上標題為編輯重擬。

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