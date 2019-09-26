書本可以讓讀者透過文字認識世界，在步伐急速的香港，對不少人來說，靜靜地閱讀文字是一種奢侈。來到Mosses，它卻告訴你書的其他可能性和想像。Mosses處於灣仔聖佛蘭士街，從地鐵站出來，一路走過去，經過大街小巷，走上小斜坡，再爬一段路，上一道樓梯，轉角往下探，才看到玻璃門上小小的六個黑色英文字母「Mosses」。燈光陰暗的書店，與大樓鮮橙色的外牆成強烈對比，又正好營造出一種在暗房細閱照片的氛圍。它就那樣靜靜佇立在小巷中，有點幽幽的存在。

Mosses的設計布局較幽暗，它沒有沉重的學術氛圍，不是提供一種思考的方式，反而是一種感受的方式。（黃舒慧攝）

Mosses賣的主要是攝影集和繪本，書店由插畫師黃思哲和書籍設計師胡卓斌創立，從世界各地搜羅精選的書籍。書店支持獨立出版，賣的更是在其他書店幾乎找不到的書。黃思哲說，開舖前他發現很多好書都沒法在香港的書店找到，香港書店流通的書只佔書籍市場的很少部份。「獨立書店出售的書籍可能只屬某些範疇，我們不想與其他書店選取相近的書，故特意挑選其他範疇的東西，而且可能會更加有趣。」



留在書架不丟棄的書

他們現時有三個買手分別從各地買書回來，去旅行時會去二手書店搜購，會去Art Book Fair入貨，也會上網搜羅，並直接聯絡獨立出版社和作者。他笑言有一次對一本書有興趣，以電郵聯絡時，問可否買入幾本，因為入貨量太少，被質疑到底是不是一家書店。他特意向書商解釋，在香港開設獨立書店的情況，讓對方理解。

Mosses的書架像一個個方格子，沒有分門別類的標示，格子與格子之間卻有一種語言以外的聯繫。（黃舒慧攝）

「我們一直是小店，尤其是一開始專賣我們有興趣的書，例如攝影集。我發覺香港很難找到攝影集，其實它比文字書更直接，因為它都是畫面。你翻一翻那類書，很容易轉換心情。」他說那麼少人做攝影集，也是因為少人會買。除了攝影集，書店亦會搜羅不同類型的畫集。「不過，我們主要着重獨立出版，尤其是在香港較難找到的，而且我們偏向視覺而不是文字的書。」



願意買攝影集的人不多，價錢偏貴和難於收藏都是主要原因。一本攝影集往往索價數百元以上，「貴是有原因的，因為攝影集的製作要求很高。」他舉例說，攝影師會為了追求某種顏色及材質，要不停地打印測試，所以直接影響成本。「攝影集不只是講究內容，更重視整本書的製作，裝釘、用料都有要求，這也是我喜歡看攝影集的原因。」

他在旅行的時候也會買攝影集，但坦言買的也不多。「我幾乎全都拿來書店賣，所以，我們像把書當作收藏。你回家看看自己的書架，看一個人的書架，大概知道他是什麼人，尤其當你不停搬家，搬了幾次，剩下來的書，不會丟的書，是真的代表到你。我們希望人們來到，可以找到一本這樣重要的書。讀者願意花上幾百元買這本書，會想一直放在家中。」他認為，書本對人產生的深遠意義，那價值遠大於其內容。有些時候他會在書架上取出重要的書，拿出來一翻再翻。

Mosses是黃思哲和胡卓斌最初辦出版社的名字。青苔，長在不顯眼的位置，容易被忽略掉，卻生命力旺盛。經Mosses出版的書籍，現時也有在Mosses出售。黃思哲談到那種注重質感和製作的出版，後來在他們的店中看到《Reflecting》這本書，得到了引證。攝影師Dio Wong用了數年時間在香港的動物園拍攝，想把這些影像印在鏡上，象徵在動物園見到動物時，同時會看到自己，故在印刷的時候用了一些特別的技術去製造猶如一塊鏡的效果。

《Reflecting》想把這些影像印在鏡上，象徵在動物園見到動物時，同時會看到自己，故在印刷的時候用了一些特別的技術去製造猶如一塊鏡的效果。 （黃舒慧攝）

回應提問的時候，「應該怎麼說呢……」這句話不時從黃思哲口中說出來。店裏出售的多是影像而不是文字的書，連書籍擺放的位置也沒有標上分類，卻又不是胡亂放置。他說，當中都是有連繫的，而那種連繫，卻是一種感覺多於可以用言語表達的連繫。看書，其實也不一定是要吸收知識或帶來思考，Mosses沒有一種學術氛圍，不是提供一種思考的方式，反而是一種感受的方式。

問及如果對影像不太敏感的人來到Mosses，他會推介什麼書，他說會先問對方平時的閱讀習慣和口味，再作介紹。但他提到，有些人來到這裏，可能會覺得沒什麼可以看，甚至覺得這不像一間書店，甚至一臉迷惘的人也有。其實來到這裏，更需要的是感受。

書店的一個角落放着很多黑膠唱片。（黃舒慧攝）

和一般書店播放的柔和調子音樂不一樣，Mosses放的是迷幻音樂，又神奇地和書店的氛圍搭配，一邊的架子上還放置了黑膠唱片，一種由感受出發的店舖風格貫徹始終。「這裏的選書、背景音樂和在這裏發生的事，也是以我們的口味去呈現。我們沒有特別去想別人如何看這地方，反而想專注做關於獨立出版的事。獨立出版也有很多，但我接觸到的也是偏視覺類的攝影集和畫集。」他說道。

辦文化和社運相關的活動是獨立書店常見的做法，Mosses卻不走這路線。黃思哲表示書店會多辦新書發布會，讓獨立出版物的作者可以有實體地方推介自己的書。書店有時會辦live show，之前也有jazz night，這兩個月停辦了，因為他們預料這段抗爭時期應該沒有人會來。「地方小也有好處，好像較為親密。如果搞分享會，我們會選址Book B（他們在荃灣南豐紗廠開設的書店），那邊地方較大，也有熒幕，好像較體面。Mosses這邊則會做一些較為另類的事情。」

Mosses空間不大，甚少舉辦大型活動。（黃舒慧攝）

問及有些什麼另類的事情，思考良久後，他說另類的事是偏向感受性。「香港較少視覺書為主的書店，就算是Book B，也較多文學、歷史、理論的書。Mosses這邊的氛圍不太學術，所以想做的也是偏向感受多點，比如視覺和音樂。」他認為，書不一定要滿載文字和知識，我們對書的理解可以有不同想像，「很多人認為書是文字，是要取得資訊。這裏的書也有資訊，但是視覺的體驗多於語言的體驗。」

用一盞燈營造氛圍

Mosses的燈光偏暗，原來也有原由。他們之前在PMQ辦了一場關於小朋友閱讀的活動，他們認為做小朋友繪本不只是適合小朋友閱讀，小朋友看，只明白一層意思，大人去看，會看到更深層意思，因為是大人把一些深奧的道理用一種較簡單顯淺的方法告訴小朋友。「我們嘗試辦一些活動讓大人看繪本，讓大家能更加集中。香港生活節奏很快，沒什麼人看書。你首先要有集中力，再讓它慢慢在你的腦裏成形。不像上網，你一按按鈕，它就會feed（餵）一些東西給你，這是兩種接收模式。閱讀某程度上和現代速食文化有少許矛盾。」

不用太明亮的燈光，可以集中在閱讀上。這系列的雜誌《Science of the Secondary》在新加坡出版，關於一些每天也會看到的物件，用一個很理性的角度去看這些物件。蘋果是第一期，講的是蘋果有什麼種類、咬一口會發生什麼事，如何用手拿蘋果……（黃舒慧攝）

他們想了一個有趣的方法，在漆黑的房間，點一盞燈，讓大家一起看一本很大的書。「我們當初只是想營造一種氣氛，讓人們有機會回到一個較為集中的狀態，和外面的世界隔絕，再集中在書本上。所以書店有這種明暗的對比，想人們集中在書本上。」

他們曾經舉辦一個別開生面的活動，在這個活動當中，他們讓人看一本由一位意大利人在上世紀七十年代寫的「百科全書」。

黃思哲說，「整本書是關於另一個世界，他寫了很多『字」，出版時有很多人認真地去研究這些字，甚至有語言學家去鑽研，因為它也有一個系統。他們去理解一種未見過的文字時，會去看文字當中是否有一個系統，比如那些經常重複的符號，可能是and或是of，但到最後發現，原來是作者亂寫的。」

當年作者出書時，聲稱探究過這個世界，書中章節有自然學、日常生活、交通公具，「基本上是百科全書，當人們認真地研究了十多年後，突然有一天，他跑出來說，這是亂寫的。但他為何這樣做？他問大家是否仍記得第一次去看一本書的情景，也許是大約兩歲時，連犀牛、長頸鹿也不知道是什麼，逐一認識在書中出現的事物，就是這種感覺。」

「所以我們那次繪本的活動，就是想講這件事情，我們不是什麼都知道的。其實，我們可以放下全知的心態看書。香港人可能一講起書，就會講起讀書（study），我不太喜歡這樣。書的意義其實不止於此，我們不止在一本書中獲取資訊，可以是得到純粹的閱讀樂趣。但現時很多人不會這樣看書，所以我們講繪本就會講起這本《百科全書》，我們覺得這才是閱讀本來的吸引力。這也是我們將書店的布局設計得較幽暗的原因。」他說道。

Mosses店內的陰暗和外面的鮮色外牆成為對比。（黃舒慧攝）

採訪期間，有數個人來書店。黃思哲說來書店的人沒有特定的群組，但始終因為書店的位置隱身於小巷，客人多是專誠來訪。「這裏比其他獨立書店更少人，因為街客少，很多時我都會和特意到訪的人聊聊天。」他提到，做書店很難單靠買賣去營運。「相信很多書店也要靠其他途徑賺錢，來養住書店，我們也是。」從他分享書的過程中，感覺他並不太在乎書到底能否賣出，卻一心想把他認為好的書介紹給別人。

在他心目中，每一本書都有它的故事，它會和不同的人遇上，就像書本身已有一種生命，而書店就是承載這些生命的載體。人們習慣看書是要思考、沉澱，Mosses想讓讀者知道，讀書可以是一種感受。

相關文章︰

【獨立書店．一】每間各有個性 傳遞重要價值的公共文化空間

【獨立書店．二】認識香港的清明堂 讓文學作品在實體空間被聽見

上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《重視影像的Mosses 對書本的想像不只是文字》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。