談起企業，不少人馬上聯想起世界級知名公司，這類公司往往意味着「架構龐大」、「成長迅速」，例如近年財經雜誌爭相報道「獨角獸」的故事。似乎在商業世界之中，成長才是王道，「不成長，便等死」猶如逆水行舟，不進則退般成為企業的金科玉律。 企業網頁設計師保羅．賈維斯（Paul Jarvis）卻寫了一本小書，試圖顛覆這個既有概念。保羅本身是一名網絡顧問，多年來與不少頂尖職業運動員及知名品牌合作，協助個人與企業建立自己的網絡品牌。他根據自己的歷程與經驗，撰寫了《一人公司：為什麼小而美是未來企業發展的趨勢》（Company of One: Why Staying Small is the Next Big Thing for Business）一書，開宗明義表示全書最重要的核心概念在於質疑成長。保羅眼中的一人公司，就是「對成長保持質疑」的企業及個人。 撰文：羅乃智

面對雄霸市場的「成長概念」，作者保羅先客觀地描述一項事實——標準普爾五百指數記錄當中的企業平均壽命只有十五年，未來更有機會縮短成十二年。分析箇中原因，成長是導致不少初創公司最終慘敗收場的致命因素，不少頂級企業也似乎難逃魔咒。

有見及此，保羅認為大而不倒（Too Big to Fail）的概念早已過時，取而代之的，是小而不倒的想法。為解決成長惹來之禍，保羅為一人公司定義一條、也是唯一一條規則：關注那些需要成長的機會，並在接受這些機會之前對它們提出質疑。

賈維斯根據自己的歷程與經驗，撰寫了《一人公司》一書，開宗明義表示全書最重要的核心概念在於質疑成長。（網上圖片）

具靈活性和自主權

根據作者的描述，每個人都是一人公司，畢竟即使待在大機構，本質上也只有一個人最關心你的最佳利益。那人不是下屬、上司或老闆，而是你自己。沒有人會比自己更關心如何保住工作，因此即使身處任何的工作環境，依然有責任定義自己的成功，並努力實現之。

有何好處？在於對生活選擇權的掌握。正正因為企業夠小，故此，足以應付任何經濟環境；也是因為具備彈性，不再需要過度依賴單一項目或客戶；而擁有足夠的自主權，讓一人公司的企業家能以工作為中心，建構及選擇自己的生活方式，打破過去對工作的刻板想像。作者提倡企業家乃至普通人，應先考慮自己想要過何種生活，再決定自己的商業模式，而不是反其道而行。他在書中多次澄清，對成長保持質疑，並非代表不成長，而是不再只是追求成長的數字，反而是把焦點放回實現自己的價值以及保持生活節奏，在不用犧牲人生目標的情況下，實現企業目標。

「一人公司」通常是從小規模開始，定下成長的界線，並且持續學習的企業，而根據作者描述，所有一人公司都擁有四個典型特徵：彈性、自主、快速以及簡單。這些企業家往往願意接受現實，知道限制及界線所在，不會有太多無謂的幻想；他們創立一人公司，往往出於「意義」，而不是單純出於金錢動機。

賈維斯認為，每個人都是一人公司，畢竟即使待在大機構，本質上也只有一個人最關心你的最佳利益。（資料圖片／視覺中國）

重點在精神和風格

無可否認，當許多人聽到一人公司，多少伴隨着一些誤解，作者亦一一解答。例如書中提倡的「一人公司」精神，不是要求有意創業者不能聘請員工，永遠只能靠自己一人，而是一種精神，鼓勵我們質疑成長，在面對「成長機會」時，要盡量保持清醒，毋忘初心，作出正確的選擇。

對於應該追隨熱情抑或技能的永恆職涯討論，作者亦有試圖介入。他簡單直接地認為，單純地在有需求的領域上努力把事情做到非常好，探索這些技能如何應用到其他領域，並用小方法測試你的想法，看看是否有人願意付錢埋單，正是更容易做到的事。

他倡議縮小計劃，讓創業項目可以馬上開始，宜把重點放在如何以現有的充足資源，為消費者提供即時協助，過程中亦可以測試市場反應，慢慢改良自己的產品。

賈維斯建議縮小創業項目，將重點放在現有資源，為消費者提供服務的同時測試市場反應，慢慢改良自己的產品。（資料圖片／視覺中國）

不少畢業生會在到大公司上班還是自己創業之間猶豫不決，保羅認為，前者固然在短期內風險較低，畢竟大機構以穩定著稱，可是長期來說，風險卻是比較高的；反觀自己創業的話，可能短期內，也就是在起始階段風險較高，但如果操作得宜，長期來說，風險還是比較可控制的，因為至少所有東西都是掌握在自己手上。

當然，保羅不認為應該一畢業便馬上創業，而應該先專注培訓一項技能，當能證明有人願意為自己所做的事付錢時，才完全轉身投入「一人公司」。

至於勝過大企業的方法，不是在於比拼價錢，而是風格。雖然技能與專業知識均可以被複製，但複製一個人的個性與風格幾乎是不可能的。

風格，正正是吸引買家付款之處。透過有能力創造新穎、獨特的方式解決問題，而不是只會用「更多資源」來解決問題，也正是顧客願意付費予一人公司的關鍵。

賈維斯認為，風格是吸引買家付款的關鍵，也是小公司勝過大公司的方法。（資料圖片／視覺中國）

努力收集各種技能

有破便有立。除了質疑不少既有觀念之外，保羅基於自身經驗，在組織架構、法律、會計、薪資、儲蓄、醫療保障、生活方式等不同方面均提出相當實用的個人意見，協助讀者理解如何營運一家「一人公司」。

出乎意料地，書中有不少篇幅談及客戶服務，例如公司可以作出承諾，但最好是「更少」。但「更少」的承諾，不能是信口開河，最後力有不逮時，反而會惹人反感。當中詳細談及客戶服務一項，不少看來是常識，卻恰恰是不少公司最容易犯上的毛病及錯誤。

作者建議，應首先理解顧客的委屈和憤怒的情緒，再如實坦白相告發生錯誤的原因，最後制訂措施，確保相同錯誤不會再犯。

賈維斯談及客戶服務時建議，應首先理解顧客的委屈和憤怒的情緒，再如實坦白相告發生錯誤的原因，最後制訂措施，確保相同錯誤不會再犯。（資料圖片／視覺中國）

閱讀過程中，不免令人想起多年前，提摩西．費里斯（Timothy Ferriss）的暢銷書《一周工作4小時》，也是倡議工作與生活的平衡，試圖顛覆普羅大眾對工作的認知及想像，只是打工一族免不了手停口停，又能否接受及實踐這種「一人公司」思維呢？

作者事實上也直白地指出，身為一人公司，若想實現自主權，就必須先成為自己核心技能組合（skill set）的主人。在成立一人公司之前，要先採用海綿思維，即是企業家必須盡力學習與自身職業、行業，以及客戶相關的一切，並努力收集行業中的寶貴技能。除了鞏固核心技能外，還需要有業務、行銷、專案管理，以及維繫客戶的能力。

另外，對於集中專注力的想法，也多少有點與另一本暢銷書、卡爾．紐波特（Cal Newport）所著的《深度工作力》（Deep Work）類似，例如保羅認為必須拒絕不合適的機會。一人公司必須痛苦地、無情地不斷拒絕，因為不少工作上的計劃、任務干擾、會議，乃至電子郵件，一開始對團隊來說可能看似富有成效，但如果管理不善，結果可能很快就會適得其反，在現實工作環境中，也正如此。

倡議質疑約定俗成

貫徹全書，保羅重申「足夠」是「成長」的相反意思。足夠是建立一人公司的真正方向，也和目前提倡企業家精神、成長駭客（growth hacker），以及創業文化的模式完全相反。

保羅在書中提出不少疑問，例如：如果成長其實不重要？如果企業對目標設定上限會如何呢？如果商業與資本制度本身徹底改變呢？不一而足。在筆者看來，保羅貫徹全書的關鍵，並非「質疑成長」，其實是「質疑」本身。在現今社會，無論是商業世界抑或其他世界，均有不少約定俗成的觀念，鮮有人提出挑戰及質疑。但此書作者卻抱持接近質疑一切的精神，審視當今商業社會的種種價值，從而得出與現今社會主流價值觀念截然不同的結論。

或許，未必人人都會接受《一人公司》中的種種概念，畢竟對於習慣當今工作與職場文化的人來說是頗大衝擊，也未必人人會像保羅般，創立自己的一人公司，但切忌人云亦云，嘗試質疑固有觀念的態度，總是值得每個人學習的。

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上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）書評《挑戰陳見：成長不是王道》。

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