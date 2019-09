談起企業,不少人馬上聯想起世界級知名公司,這類公司往往意味着「架構龐大」、「成長迅速」,例如近年財經雜誌爭相報道「獨角獸」的故事。似乎在商業世界之中,成長才是王道,「不成長,便等死」猶如逆水行舟,不進則退般成為企業的金科玉律。

企業網頁設計師保羅.賈維斯(Paul Jarvis)卻寫了一本小書,試圖顛覆這個既有概念。保羅本身是一名網絡顧問,多年來與不少頂尖職業運動員及知名品牌合作,協助個人與企業建立自己的網絡品牌。他根據自己的歷程與經驗,撰寫了《一人公司:為什麼小而美是未來企業發展的趨勢》(Company of One: Why Staying Small is the Next Big Thing for Business)一書,開宗明義表示全書最重要的核心概念在於質疑成長。保羅眼中的一人公司,就是「對成長保持質疑」的企業及個人。

撰文:羅乃智