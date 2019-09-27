再往更遙遠的書店走去，這是在菜田上的小書屋─比比書屋，沒有車聲，但有鳥聲、羊的叫聲，還有細雨敲打屋頂的聲音。錦田的環境本來就是靜謐的，經過一塊塊菜田，在數條蜿蜒小路上猶豫要拐往哪邊後，終於找到提早退休、歸園田居開設書屋的老闆蔡文元（Ringo）和老闆娘李秀麗（Teresa）。

歸園田居，在菜田上開設比比書屋的老闆Ringo和老闆娘Teresa。（龔嘉盛攝）

書屋就是樹屋，藏書超過五千多本，總不免好奇這些書都是怎樣運來的。Ringo輕輕帶過說，車子無法停泊在門口，都是推車搬進來，充滿汗水的。大自然和書海，融合起來，跟咖啡和書又是另一種截然不同的寫意。

走過了田園，Teresa端來了下午茶小點和特色的茶給訪客，這裏感覺到簡單卻又帶有品味的生活氣息，與世隔絕的靜思沉澱可以不被干擾。「來的人可以靜一靜，看沒那麼沉重的書，（思考）如何看待他們的人生，對事情沒那麼執着。」她提到一行禪師，如何行、如何睡、如何吃，這些概念也是提醒大家不要追求名利，如何跟別人相處，不要那麼計較，提醒自己人生的態度。「我們選書提倡簡單生活，Less is more。喝咖啡或茶，生活小品，以前我們上班的時候連茶也不會喝。」 Teresa說。

放下想賺錢的想法

她說提早從社工界退下來，轉換了人生的下半場，才懂得茶的種類、如何沖泡、如何品嘗。「以前三十多四十年來完全沒有品味可言，這幾年放下很多事情，卻得了另外的東西，認識更多的朋友。」他們注重的是生活態度，書屋的書也是緊扣慢活的主題。

沒有跟從傳統的「文史哲」圖書分類，木牌上標的是「孤獨」、「恬淡人生」、「一個人旅行」、「當西方遇見東方」、「活得不耐煩的書」、「死亡不是意外，活着才是」……生命及生活的意義，每人的領會也不一樣。這裏的書多是心靈讀物，也有講及品味咖啡、扎染技巧、耕種等較實用的工具書。

比比書屋的書多是心靈讀物。（龔嘉盛攝）

主題書屋很容易令人聯想到拍照打卡，尤其是設在田園上就更容易成為賣點。起初他們只是想和朋友聚在一起，品品茶，看看書，也沒怎麼向外推銷，一次有朋友的女兒做功課來採訪，慢慢吸引到傳媒報道，後來愈來愈多人來，書屋才慢慢轉型及擴建，變成現時的模樣。

「我們沒有刻意去令事情變得很沉重，或是包裝什麼，也是想自然一些，可以跟大家分享。我們也無意推銷書屋那套很好，不同人也可以用不同方法放鬆。」賣書對他們來說不是一門生意，他們一個星期也只在星期五和六開放，夫婦二人平日也有其他活動，例如扎染、品咖啡、製作手工麵包等。這些都是他們的興趣，並在生活中實踐起來。正如開書屋，本身就是一種生活體驗。

放下想賺錢的想法，也是Ringo和Teresa的初衷，現在雖然不像以前般收入穩定，但開書屋實踐新的生活態度，從中卻得到更多。「日子過得好不好？其實以前也很難捱，上班很大壓力，又要看病，未必很開心。現時自己做老闆，說不開門就不開。我們不是營商，沒有收會員費，沒有任何利益，還請你吃東西喝東西，買本書一百幾十元，賺得多少？來這裏你喜歡這個環境，交個朋友，我覺得你尊重我，那就可以了。很多人來了之後再帶朋友來，又或看到Facebook介紹來我們這裏。我們把日子好好過，就算賺回人生下半場了。」 Teresa說。

書屋掛上寫着「可以拍照」、「可以打滾」、「可以艷遇」等等的木牌。（龔嘉盛攝）

以往當社工時做的是長者服務，本來二人想在書屋多做這方面的工作，但後來發現，來訪的長者卻相對沒那麼多。到書屋看書、跟他們一起吃飯的人，他們叫作「書友」。後來他們發現從事服務業的「書友」較多，比如輪班制的護士，也有很多念設計、建築的人，從事社福界、人力資源和公關的人也多，所以總括來說「書友」是從事創作或是對人的工作為主。

「主要是在職的人前來，可能是平日工作較為辛苦，在書屋度過幾個小時，可以安靜一下，充一下電。反而沒有工作的退休人士，不太需要爭取較寧靜的環境。」 Teresa說，「書友」以外，也有「活動友」，是因為有活動才來的，他們參加靜觀、咖啡班、麵包班等。

在學校或青少年中心工作的人也會前來，他們想帶青少年來體驗，有一群人是教種菜的，像是一個tour般來。偶爾也有外國的訪客看到雜誌的介紹，就帶本書來漂書，之前也有人帶《小王子》到來。這些旅客想有另類旅遊體驗，不想只在香港購物。

Ringo分享，「曾經有一群學生來採訪，他們修讀經濟學，問很多關於怎麼營運的問題。他們問書屋能否回本、這運作模式能否推介給其他人。我們的結論是這書屋不能作準。除了賣書，我們有其他事情可試試運作。不過，在香港來說，相信是失敗居多。因為租金又貴，人手又貴，但有滿足感及樂趣。我們是退休人士，沒那麼大的經濟壓力，就算不做書屋，在外面玩也要花費。這書屋的一草一木也是我們造的，我們很享受這過程，也能聚合一群志同道合的朋友。如果純粹做書屋，要搞很多推廣活動，要常常開門，但我們不希望這樣，那不如繼續上班好了。」

到書屋看書、跟老闆和老闆娘一起吃飯的人，他們叫作「書友」。（龔嘉盛攝）

帶喜歡的書來換菜

他們鼓勵「書友」帶自己喜歡的書來換菜，想做到漂書的效果，也舉辦其他類型的閱讀活動。有學校帶20多個學生來，一人選一本適合圖書館的書帶回去。一批書被買走了，他們再補新的書。「有學校辦讀書日，我們也有擺書檔。另外有些『一起靜』的活動，讓學生來到每人按主題挑一本書，喝喝茶、走走田野，之後跟其他人分享。」

要先行預約的書屋，實在不常見。對於城市人來說，來比比書屋本身就是一場體驗，如何在此放慢腳步，又是自行選擇。主題書屋的定位，本身已可以吸引到一定的書友，加上各類相關活動，讓更多人彼此認識。辦書店的人抱着信念營運，一直開拓書店的不同可能性。

雖然每家獨立書店都有其個性和營運方向，但它們之間現時似乎需要一個可以把各自連繫起來的網絡，有助更多人認識及了解它們，這個網絡將來能否建立起來，成為聚集更多書友的平台？

他們鼓勵「書友」帶自己喜歡的書來換菜，想做到漂書的效果。 （龔嘉盛攝）

相關文章︰

【獨立書店．一】每間各有個性 傳遞重要價值的公共文化空間

【獨立書店．二】認識香港的清明堂 讓文學作品在實體空間被聽見

【獨立書店．三】重視影像的Mosses 對書本的想像不只是文字

上文節錄自第181期《香港01》周報（2019年9月23日）《慢活與寧靜的比比書屋 到書屋本來就是一場體驗》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。