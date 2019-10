2016年,《紐約時報》發表一篇文章《The Loneliness of Being Black in San Francisco》,講述美國三藩市黑人聚落的消亡和人口的驟減。三藩市因為曾經的淘金熱、二戰時的港口重要位置和經濟地位,數次吸引南部黑人民眾前往定居,在歷史上稱之為Great Migration(大遷徙)。是以在三藩市,黑人文化與港口文化雜交,曾開出過豐盛的花朵,孕育過繁華的爵士樂酒吧,在流行樂歷史上也曾有過重要位置。但在近幾年,黑人人口由曾經的七分之一,跌至如今的不到二十分之一,黑人居住社區也一個接一個地消失,剩下的黑人居民大部份住在當地的公共住宅中。

撰文︰寇思珮