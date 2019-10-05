面世近百年的測謊機（polygraph），測試結果不可靠已是不爭的事實。然而，背後的思路從未消失，近年更有科學家希望結合人工智能（AI），製造新一代甚至未來的測謊機器，有些更已於歐美國家邊境關口測試。 到底這些新的工具會把測謊技術提升至另一層次，還是把測謊機那段黑暗歷史以AI之名重演一遍？

承接上文︰

以人工智能測謊 重蹈偽科學歷史覆轍？

如何消滅測謊機

這些新一代的測謊技術有多危險，沒有其他東西可比測謊機給我們更好的警示。美國國家科學院（NAS）2003年發表報告，指57個研究發現測謊機的準確率「強差人意」。歷史上也不乏能夠通過這種測試的知名案例，像前蘇聯的國家安全委員會（KGB）雙重間諜埃姆斯（Aldrich Ames）上世紀八十年代末至九十年代初於美國中情局（CIA）工作時，便通過了兩次測謊機考驗。

甚至只要有少許訓練，就能輕易騙過這些測謊機。1979年因未能通過測謊機測試而在美國俄亥俄州被誤判謀殺的Floyd Fay，在兩年半的牢獄生涯中成為了研究測試的專家，並開始教導其他犯人如何通過測試。只要15分鐘指導，27人中有23人都可通過。普遍的對策是對於那些對照問題誇大身體反應，包括在腦中想像一段打鬥經歷或不小心踏中圓釘，又或只需要夾緊肛門。

雙重間諜埃姆斯則多次通過測謊機考驗。（Getty Images）

測謊機現在依舊受歡迎，並不是因為它有效，而是如曼徹斯特大學社會學家Andy Balmer說：「測謊機的發明者知道，它真正的力量在於說服人們它真的有效。」這機器的存在本身已足以迫使一些人「自白」。1975年，美國辛辛那提一名考官就被指離開審問房間，透過雙面玻璃開心地看着疑犯把測謊機吐出的1.8米長圖紙撕碎並吃掉。

在八十年代，底特律警察甚至不需要有測謊機，只是把疑犯的手放在一台影印機，然後吐出早已印好「他在說謊」的紙張意圖逼供。或許沒有人比發明測謊機的John Larson更清楚這機器的逼供潛能，他在1965年臨死前寫道：「超越我的預期，透過可控制的因素，這科學調查變成了滿足實際目的的科學怪物（Frankentstein’s monster）。」這也解釋了為什麼測謊機早已被廣泛揭穿無效，美國每年估計仍進行約250萬次測謊機測試。

有專家提醒，測謊機的真正力量，未必在於有沒有科學根據支持。圖為1922年一名疑兇Henry Wilkens正接受測謊機測試。（Getty Images）

在科學理據和使用程序都不明下，不難預期那堆新測謊工具只會重蹈舊有測謊機的覆轍，必然會造成偏頗的結果和冤案。歐盟數據保護監督Giovanni Buttarelli擔心，iBorderCtrl系統或會種族歧視：「我們是否只是評估有關身份真偽的謊言？還是也試圖分析那個人的某些身體遺傳特徵、面部輪廓和膚色？誰設下這些參數來決定一個人是否說謊？」 iBorderCtrl的網頁上也寫明，測謊系統會「對旅客的基本權利有影響」。

不時批評機器學習熱漸變炒作的華盛頓大學訊息學教授Jevin West，便就線上測謊機研究作警告：「研究結果引人注目。但當我們要處理與人類相關的問題時，就需格外小心，尤其是判斷一個人是否說謊，並因此引致定罪、監控或失業。當人們以為科技有這種能力，其影響遠大過只是一個研究實驗。」美國公民自由聯盟（ACLU）言論、私隱及科技項目高級政策分析師Jay Stanley亦批評這股趨勢：「對測謊機之類的技術，素來批評都是它們允許偏見潛入其中。但這次聽來不只是潛入，而是張開雙手歡迎，並邀請它們共晉晚餐。」

加拿大邊境服務局曾在實驗室設定下測試AI邊境檢系統AVATAR，但以其技術限制為由，表明無意進一步測試及落實。（Getty Images）

相對可幸的是，雖然過去數年Avatar已經幫加拿大邊境服務局（CBSA）、羅馬尼亞布加勒斯特一個機場、美國亞利桑那州諾加利斯口岸作測試，但CBSA只曾在實驗室設定下測試，並表明無意再進一步。因為，「這個存有疑問的實驗及這科技整體有好幾個重要的局限，令我們決定不會優先利用它進行實地測試」。諾加利斯的入境官員也表示，沒有計劃率先引入這套系統。

但是可以預期，新舊測謊方式將會一直有市場，而且與它到底有沒有科學證據關係不大。畢竟，就如歷史學家Ken Alder在著作《The Lie Detectors》寫道，測謊「不會被科學所消滅，因為它不是從科學中誕生」。

相關文章︰

人工智能測謊 將成執法新潮？

新藥研發低迷 AI可如何顛覆生態

AI用數據研製新藥 反而是它的最大局限？

未來製藥專家 將由AI取代人類？

從招聘到挽留員工 人工智能如何改革人事部？

分析求職者性格 人工智能請人更可靠？

用人工智能請人 是消除還是延續偏見？

上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《AI測謊：重蹈偽科學歷史覆轍？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。