這最新的強國夢電影，當然來自一個近年已確立的中國崛起新敘事：沒有強大的國家，就沒有人民。這個「新」，是相比過往主旋律講的國家誕生的內部故事（建國的艱苦/如何在內戰中勝出等），它更在乎的，是中國在世界的立足，以至人民尊嚴自信的由來。換句話說，比起過往的國家內部故事，現在說的是中國的國際形象、中國的領導力。而這種敘事是如何重新灌輸呢？答案在對專業人士的描述中找到，從登山者到客機機長，再到每一項中國近代發明背後的付出者，用他們的個人故事連結到大時代大背景中，便有了一種更親民的新強國敘事。

承接上文：七十載家國在銀幕上呈現 國慶獻禮片：大時代下的小人物（上）

於是，從《湄公河行動》中開展的模式（影片以真人真事改編，加插誇張臥底元素，講中國警察深入湄公河緝毒及為遇害中國公民討回公道，是中國重建電影中國際身份的一次成功商業化嘗試）；再在《戰狼2》中壯大的「民族自燃」（即「燃起興奮」─影片最為「紅色」之段落為手持紅色國旗安然駛過亂中的非洲部落，末段再以一整個屏幕登出中國護照以示國家保護人民之情），都是借主角身份的強大和專業性的成就，去把國力崛起的形象擬人化，並在充滿刺激的動作場面中全盤接軌。

吳京奇蹟可再創？

這套路來到這檔期可再湊效嗎？

因有吳京參演，而在早段被預計為此檔期王者的《攀登者》，由李仁港執導，演出還有章子怡、張譯、井柏然、胡歌、王景春等，成龍客串。說的是中國兩代人攀登珠峰的故事。

1960年中國登山考察隊從北坡登頂，是項創舉，由於當年幾近鎖國的國際關係，並沒有得到廣泛報道。十五年之後，中國再派隊登山，遇到的登山條件更為險峻。用主旋律口脗，影片當然顯示了登山隊員驚人的毅力，以至兩代傳承的教誨，而在刺激的登山特技畫面及各式雪險場景以外，不無重要的是影片的宣傳句：「為國登頂，寸土不讓」。電影講戰勝大自然，挑戰專業人的極限，本來很個人英雄色彩，但在另一個角度看來，當搭上國家榮譽，在自強感而言，它又可以是有點戰狼式。

《攀登者》因有吳京參演，在早段被預計為此檔期王者。（《攀登者》劇照）

在主旋律的核心外，當然還有足夠的商業包裝，雄偉雪山和攀爬時的危險，無疑迎合了近年世界以至中國的攀山攀岩運動潮流，但就人情戲味而言，這片中的一大懸疑點卻是：它其實並不是一部真正吳京式戰狼電影，儘管宣傳上，這部電影似要成就吳京作為票房冠軍另一奇蹟─他主演的《戰狼2》和《流浪地球》踞中國史上票房榜首二位，但在本片中，他甚至不能呈現出如在《戰狼2》 或《浪流地球》那種更容易投入的孤單英雄角色，因為在攀山這事宜上，還真需要團隊才具信服力。但導演及編劇對故事和人情的處理，似乎沒有對特技環境那樣得心應手。

另一部輕型製作的《中國機長》，劉偉強導演，張涵予、歐豪、杜江、袁泉、張天愛等主演，用的個人專業塑造就更明顯，故事同樣取材自真人真事，據2018年5月四川航空一班機的真實事故發揮，當時曾一度成網絡熱門話題，主要是航班在萬米高空飛行時，駕駛艙玻璃爆裂脫落，引致座艙釋壓，該是極為嚴重飛行意外。

記得當年留意到的重點是: 這事卻成為川航公關的驚人反宣傳個案，就是說，本來是一宗機件折損故障引發的對航空公司的不信任危機，不知怎的就被spin成是航空公司訓練有素機長淡定救了全機人的正面勵志新聞！

張涵予（前）在《中國機長》中飾演力挽狂瀾的機長。（《中國機長》劇照）

從大故事而言，接近的當然是美國電影《薩利機長》，在製作規模而言，它可能比《攀登者》更易拍，卻難拍得好，因為主要發生在飛機上，沒有太可發揮的炫目特技（就是震來震去，而飛機外在遇氣流等場面，從外國片到國產片，一直都沒有太好的特技做出過，以致出來的效果像玩具），就只能集中寫機師和眾角色的故事和心態，這些對劉偉強而言，都不是最擅長的一面。

所以，以整體水平看來，《中國機長》更有可能是部「被獻禮」的作品，因為它本來在格局及水準上都不及獻禮片，但在此需要專業人及其動人故事的一刻，不符大製作要求的它適逢其會。就更不用說，其實中國人民對國內航空公司反覆不停的吐嘈和不滿，很難因一宗單獨事件而改觀。

值得留意的是，執導這兩部片的都是香港導演：《攀登者》的李仁港和《中國機長》的劉偉強。李仁港處理動作場面有經驗，可進軍內地市場後，拍片表現未算突出；劉偉強也是久不見佳作，且今次拍的也不是熟手題材。這使總體水平及口碑上，反而是被《我和我的祖國》追過了。

《我和我的祖國》由七個單元組成。（電影海報）

專業人VS普通人

當兩部商業獻禮片由香港導演執導時，由七個故事組成、當中有講香港回歸一段的《我和我的祖國》則沒有香港導演參與。拍香港一段《回歸》（有任達華、惠英紅參演）的是薛曉路，其代表作是《北京遇上西雅圖》。其他六位導演選擇，也刻意跨世代，包括陳凱歌（兼任總導演）、張一白、管虎、徐崢、寧浩、文牧野。當中，最新的代表當然是因拍《我不是藥神》而大紅的文牧野。

由片段小品組成的「我愛─」城市電影不少，但看來這部是在訊息上最為強勢統一的，因它要愛的不是一個城市那麼簡單，而是一個國家，是緊貼原宗旨的命題創作，打正旗號的獻禮。但分別是，今次領導人先休息一下，也不談兩軍對峙，轉而說着小人物、普通人在大時代的細節。

影片中的七個故事，《前夜》、《相遇》、《奪冠》、《回歸》、《北京你好》、《白晝流星》及《護航》，按歷史時序分別選了七個中國大事瞬間: 1949年10月1日中華人民共和國成立、1964年10月16日中國第一顆原子彈試爆成功、1984年8月8日中國女排在洛杉磯奧運會奪冠、1997年7月1日香港回歸、2008年8月8日北京奧運會開幕、2016年11月18日神舟11號飛船返回地球着陸，還有2015年和2017年兩次閱兵。從製作者到時代再到地理的選項，都見到刻意的廣泛化，以試圖加強代表性。

香港女演員惠英紅飾演香港警察。（《我和我的祖國》劇照）

所謂從小民小故事着眼，在較有意味的《相遇》中可清楚看到，男女主角在公交車上相遇，男的戴着口罩，說認錯人。這典故是說當年研製原子彈是國家一級大機密，所涉人員不能對家人親人露半點風聲，直至研究成功，由於是高度機密，參與者名字都不能公開，以至他們成為了真正的無名英雄。《北京你好》則有葛優參演，演一個北京出租車司機，當然不乏連場幽默，可說是七個片段，連沉重的、輕鬆的都調校好了，有不少共同經歷的內地觀眾，觀影情緒當無遺漏被計算並牽引。

這種無微不至的計算，由王菲重新演繹的《我和我的祖國》這主題曲也反映出來。這個被網民評為不夠民族式悲壯的版本，顯得溫柔，較個人化，但也公式化。此曲在香港可能不少人從沒聽聞，但這始自1985年的歌，不算是革命歌曲，卻也曾是唱響中國大江南北的紅歌了。據作者說，過往有《我的祖國》，但他想強調人和祖國，於是有了「 我和」，如果按此引伸，不論原意是否如此，是有點把個人價值注入對國家的歌頌之中。這個「我」的養成，它的主體，在七十年之間，成功了多少？

在片中，直接關乎香港的《回歸》一段，當下香港人觀看的話，想會感慨萬千。故事的細節，是7月1日主權移交升旗典禮上的交接儀式（中方堅持7月1日0時0分0秒升好旗，意味着英方要提早降旗，「等了154年，多等一秒都嫌多」），也涉及任達華飾演的香港鐘表匠對時計精準的堅持，以及到0點，警察集體換警徽的象徵性情節。當對國旗、警察、回歸的感覺，這些年來產生了不少變化，在影片悉心盤算的煽情中，香港一代人或者只能更徹底去懷緬女排《奪冠》那一段，因在我們的記憶中，這個城市好像就是在那一刻，跟這個「祖國」走得最接近。短片中的國內全條胡同街道居民聚在一起留心觀看黑白轉播，當最後一鎚落地，郎平和隊友拍掌互勉，我同時聽到來自香港屋邨間所有鄰里的歡呼聲。那是遙遠的1984年夏天。

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上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《七十載家國在銀幕上呈現 國慶獻禮片：大時代下的小人物》。

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