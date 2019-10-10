討論超過十年的「新界東北發展計劃」即將上馬，村民於本月起陸續遷出。推土機將會移平寮屋，摧毀的不獨是村民的家園，還有鄉郊地方耕住合一，以及人與動物共融的生活模式。不少東北村民視動物為日常中不可或缺的一部份，然而，政府至今仍未有就鄉郊動物安置提出任何方案。當村民遷上公屋後，動物或將流落地盤，面臨飢餓及病痛等困境。 未來鄉郊發展不斷，動物作為土地持份者之一，其安置權利絕對應被政府正視。然而，鄉郊動物的生活習慣與市區家養動物截然不同，在談論安置前，我們應如何理解城鄉動物之間的差異？在無可奈何的情況下，政府又應有何動物友善的配套措施，以協助鄉郊動物適應新的市區生活？

鄉郊發展工程除了會移平村民家園外，亦摧毀了人與動物共融的生活模式。為免大量動物埋葬於推土機之下，數名愛護動物的義工於2018年成立了「東北反逼遷動物戰隊」，義務負起東北貓狗的絕育及鄉郊動物政策倡議工作。「戰隊」成員吉秋爽慨嘆，鄉郊最理想的狀態是不遷不拆，讓村民與動物共融的生活模式得以保留，「很多外人對東北的印象並非動物很慘，而是動物與人能夠融洽地相處。人能夠接受貓狗存在、貓狗之間又可以好好做朋友。鄉郊就是包容性很強的地方，只要做好絕育工作，就已經是動物天堂。」

採訪當日，吉秋爽帶領記者遊走古洞村落。於四年前遷入古洞的她，在當貓狗義工期間已跟不少村民熟絡。村民都喚她「阿爽」，而她亦能隨即辨認路上哪隻狗屬於哪戶人家、叫什麼名字。顯然，捍衛動物生命已成為她日常生活不可或缺的部份。現時東北發展區劃分為「第一階段」及「餘下階段」，居住範圍屬「第一階段」的村民須於本月遷出，估計屆時將有不少貓狗無從安置。民間動物團體缺乏營運資金，絕育、領養等工作都得由自己出錢出力，「我們沒有能力安置動物，但至少保障牠們不要死。」吉秋爽道。

吉秋爽認為，鄉郊最理想的狀態是不遷不拆。（黃舒慧攝）

東北發展移平家園 動物天堂不復再

約一年前，「戰隊」義工們得悉「東北工程」將於本年正式動工，由於憂慮鄉郊動物無從安置，於是他們提出了「鄉郊動物權益」的政策倡議。除了東北外，香港尚有許多鄉郊地方被規劃做發展區，例如洪水橋、錦田、橫洲等，「戰隊」的倡議亦因此指涉長遠及完整的鄉郊動物安置政策。針對東北發展計劃，「戰隊」就向政府提出了四項訴求，包括設立由發展局統籌的跨部門專責小組，負責動物安置事宜、保證發展區內動物零撲殺、放寬公屋飼養狗隻限制，以及增設動物領養中心。政府至今仍未對訴求作任何正面回應，吉秋爽坦言已不再對政府有期望。東北發展計劃醞釀了十年，政府從未就鄉郊動物作任何統計，動物今後何去何從，一直不在政府的規劃當中，故安置動物的重任落在民間團體身上。

吉秋爽表示，「戰隊」於上年8月起進行密集村訪，打探各村落的動物數量，以便為貓狗安排絕育及領養。鄉郊動物分類複雜，部份貓狗屬家養動物，部份屬有飼主、但自由進出的放養動物，部份則是沒有明確飼主的流浪動物，動物統計亦因此是艱難的工作。她續指，「戰隊」一年來訪了約200戶村民，估算平均每戶養有兩隻動物，再乘以整個發展區約2,000戶數，便得出了4,000這個數字。然而，4,000只是約數，若不加緊絕育，在村民大規模遷出後，將會有更多貓狗面臨飢餓、病痛，甚或乎死於推土機之下。吉秋爽形容現階段只有「盡做」。除統計工作外，「戰隊」亦有為貓狗進行絕育、領養及暫託等救援工作。吉秋爽慨嘆，民間團體資源有限，政府卻從未打算提供任何支援。

東北發展計劃醞釀十年，政府從未就鄉郊動物作任何統計，動物今後何去何從，一直不在政府的規劃當中。（黃舒慧攝）

發展局曾向民間動物團體發信，稱局方有場地及資金贊助，邀請團體申請經營貓狗場。吉秋爽形容此舉不負責任，「其實你知道經營貓狗場的困難，民間經營者是十分艱辛的。」即使有場地，民間團體在缺乏人力資源的情況下，亦難以長期營運貓狗場。「戰隊」正統計於「第一階段」遷上公屋的村民數目，以評估受影響動物的數量。除安排絕育及領養外，「戰隊」亦正覓地安置動物，例如當村民離開後，所棄置的寮屋或能暫時成為動物的容身之所。

據發展局指出，「餘下階段」工程將於2024年展開，預計將於2022年及2023年收地。然而，局方的確實收地日期一直存在變數。吉秋爽指出，民間團體做動物安置的其中一項困難，是政府的發展時間表完全不清晰，許多村民都是被迫遷前一刻才知道政府的時間規劃。「這個發展計劃是政府牽頭的，所以一定是政府負責。」她強調，不論地方是一下子被剷平，抑或逐點逐點被清拆，政府都應該善待鄉郊動物，落實貓狗絕育這些最基本措施。她表示，曾詢問漁護署會否投放資源做動物絕育，署方的回覆是「支持絕育」、並指已有許多義工負責。她苦笑，「義工不就是我們囉。」

吉秋爽認為，政府應該善待鄉郊動物，落實貓狗絕育這些最基本措施。（黃舒慧攝）

鄉郊動物習慣自由 難適應市區生活

東北貓狗時常穿梭於暗巷幽徑，早已習慣自由自在的生活。吉秋爽形容，鄉郊動物與市區動物的生活模式有很大區別，例如很多家養村狗都有自己的小花園，能夠在花園內自由活動；有些狗則屬放養，雖然有明確飼主，但可自由出入家門。吉秋爽分享說，她的鄰居飼養了一隻名為Coco的狗，牠性格外向，喜歡在村落遊走，到處結識陌生人，「Coco擁有很大的花園，但牠不喜歡困在家裏，有時候甚至會跟隨遊客行完整個導賞團。雖然現在古洞已沒有導賞團，但牠還會趁主人上班時逃出來玩樂，到夜晚就守在家門等主人回來。」 Coco的主人將會帶同牠搬遷，但遷離鄉郊後，狗隻是否還能享受無拘無束的生活模式？吉秋爽認為，早已習慣自由走動的鄉郊動物，實在難以適應市區的家養生活，「唯有鄉郊才容許牠有這樣自由的生活狀態。」對於沒有經濟能力置業的村民而言，申請公屋是唯一的安置方向。現時公屋居民需擁有精神科醫生證明，證明自己有情感需要飼養「伴侶犬」，才能獲得豁免，飼養一隻狗。

曾有動物保育團體提出，政府應為受影響村民設立鄉郊遷置區，讓他們可以建屋、恢復耕作活動及繼續飼養動物，惟政府對此訴求沒有任何回應。吉秋爽慨嘆，心底最希望的是政府停止發展東北，「我們預計政府不會做安置區。最想的當然是不發展，不要清拆，而是令這裏變得更美好。」她續指，鄉郊是包容性很強的地方，人與動物能和洽相處、貓狗之間能夠共融，稱得上是「動物的天堂」。她又反問，「為什麼不能讓村民自己去規劃，做一個安置到動物及基層的地方？」

吉秋爽慨嘆，心底最希望的是政府停止發展東北。（黃舒慧攝）

人與動物互相依存 冀尊重生活方式

記者隨吉秋爽走訪古洞村，一間間鐵皮屋有序地從小巷散落，由於天氣酷熱，平常穿梭於林蔭間的貓都躲藏到屋內避暑。吉秋爽帶領我們探訪村民鍾太，她的兩隻愛犬率先迎聲露面。這兩隻狗分別名為「哪吒」及「番薯」，鍾太帶笑分享道，「哪吒好醜樣！」、「番薯直頭係林青霞咁！你看那毛髮多美！」鍾太婚後跟隨丈夫遷進古洞，現時放養了兩犬三貓，隨牠們在屋外範圍走動玩樂。她形容狗隻是村民日常生活中不可或缺的部份，家犬除了防止車輛失竊外，亦能提防毒蛇入屋，「如果不養貓狗，不可能的。半夜有人來，沒聲氣啊。而且養貓，可以捉老鼠呢。」誠然，動物作為村民的生活工具是常見現象，但鍾太與其愛貓愛犬的關係不止於此，「譬如我還未回家，牠就不肯進屋。但如果我回來呢，牠就會陪我睡覺。」鐵閘半開，「哪吒」及「番薯」搖着尾巴走到屋外，鍾太一聲令下又跑回來，「回來啦，哪吒、番薯，不要走太遠呀！」，兩犬旋即又依附在鍾太身上，「牠們好『嗲』，常常要知道我在哪裏。」

鄉郊是人與動物互相依存的土地，在古洞生活了二十多年的鍾太，認為政府應尊重鄉郊的生活模式，「如果我們想搬上公屋，無資產就可以，問題是我們喜歡這種生活方式嘛。」鍾太的居住地屬於發展區的「餘下階段」，將在兩至三年後被收地。除非獲房署豁免，否則若鍾太屆時遷上公屋，就將要為兩犬尋覓新主人。面對古洞土地即將發展成新市鎮，她斥責政府做法不人道，亦不尊重鄉郊耕住合一、人畜共融的生活模式，「有些人天生喜歡大自然，你就讓他去耕田。你將香港單一化、全部變做同一個生活模式，全部人都會很悶！」

鍾太認為，政府應該尊重鄉郊生活模式。（黃舒慧攝）

助村民帶動物上樓 籲放寬公屋限制

在古洞一間物流廠外，鐵絲網掛有「惡犬出沒」四字橫布，旁邊有四、五隻唐狗徘徊，向到訪者不停吠叫。物流廠職員洪小姐指，犬隻在這地方長大，視此地為需要保護的家園，當有陌生人踏入牠們的「地盤」，就會猛烈吠叫。她解釋，掛上橫布是為怕狗訪者提供警示，「如果你不怕狗，牠會知道，吠兩吠已經走進（倉內）睡覺，不理你；你愈驚，牠就愈『恰』你。其實牠不是太惡，只是作狀吠叫。」洪小姐指出，數年前初來工作時，狗隻就已經在這個地盤扎根，現時五隻倉狗已有7至12歲大。物流廠屬「餘下階段」發展區，將在2022年後收地，作為倉狗飼養者，她表示「照顧到多久就多久」。「因為我已經搬進村屋，收地的話，我想帶那些狗回家。屋企當然不算好大，我有花園，只是逼些。始終牠們在這裏出出入入慣了，困在屋內會不太開心。」

作為倉狗飼養者，洪小姐表示「照顧到多久就多久」。（黃舒慧攝）

政府應該做些什麼安置動物？洪小姐認為事態發展不樂觀，村民遷上公屋後，被遺下的狗隻大多會被漁護署人道毀滅。即使政府興建狗場，狗隻亦只能被困在籠中，她形容狗場環境更惡劣，「牠們習慣自由，你找間屋困着牠，牠會不習慣，除非牠一出世就是這樣」，「但不在這裏（鄉郊）生活可以去哪裏呢？我覺得牠們寧願流浪……不過流浪就要撿垃圾食。」洪小姐認為，現時唯一的安置辦法，是房屋署放寬公屋限制，讓村民獲得豁免，帶三、四隻狗上樓，照顧牠們至終老。然而，不少村民都以放養形式飼養十多隻貓狗，這些動物至今依然去向未明。吉秋爽則提出憂慮，指就算村民獲准在公屋飼養狗隻，人與動物亦未必能夠適應在狹窄的居住環境共處。

動物是這個城市的持份者之一，牠們的生存處境與城市規劃政策息息相關。顯然，在今後的鄉郊發展中，政府需納入考量範圍的不僅是村民，還有與村民共生的鄉郊動物。

繼續閱讀：【鄉郊動物．二】制訂動物友善政策 絕育放回乃基本步

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《鄉郊動物二三事 在推土機前尋覓容身之所》。

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