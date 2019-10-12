銅鑼灣百德新街有這樣一家川菜店，它的食材全部由老闆精心挑選，選用來自各地的優質產品。儘管成本高昂，卻是一個對美食堅持的港漂的信仰。

它的老闆娘楊雪來到香港已快十年了。作為一個地道的川妹子，楊雪說得一口流利的粵語，她把屬於四川的美味帶到香港，吸引了眾多追求精緻舌尖體驗的香港食客。 在香港的內地美食不少，尤其是各式川菜，更隨着近年內地人湧進香港而遍地開花。楊雪的川菜主打私房菜，在一片競爭中站穩自己的定位。

經營川菜館的港漂楊雪熱愛這城市為她帶來的一切。（受訪者提供）

在香港做餐飲的港漂為數不少，這位白手起家的女士呈現了一種港漂共有的敢想敢做特質。 楊雪在十幾歲的時候就開始從事餐飲行業，她笑稱自己一家有「廚師的基因」，她的表弟更是特級粵菜大廚。

楊雪曾遠赴新加坡學習工商管理課程，她說適應了新加坡有秩序的生活環境，並開始尋求在類似的環境中生存。2008年，從新加坡畢業之後，楊雪選擇來到香港，成為港漂大軍一員。

說起具體原因，她覺得香港是一個和新加坡很像的城市，「香港社會普遍講究秩序和法則，同時包容多元文化，只要你肯努力，在這個城市就有生存的機會。 在香港，私房菜這個概念其實很流行，但是卻鮮有港漂會做這樣的嘗試。」

坐在楊雪精心布置的私房川菜館，她向記者表示，當初是在朋友的建議下嘗試在港創業。楊雪說，她的原材料比一般餐廳的成本高出三至五倍，烹飪所需要的調料也是從四川訂製，食材則在香港本地採購，因為這裏的檢驗及檢疫標準更嚴格。 香港美食林立，如何突破重圍，楊雪回應要做到極致。

楊雪平時會關心時事，對近期的社會風波及造成的損失，她感到很惋惜。（受訪者提供）

冀把優質產品引進香港

在香港創業的港漂經常遇到的就是「孤立無援」的問題。私房菜創立之初，楊雪常常苦於沒有知名度而客源寥寥無幾。她說，「大多數光顧的都是身邊的一群朋友。」

後來，她發現香港人吃東西喜歡看網上的評價，於是她在網上宣傳，之後逐漸有愈來愈多食客慕名而來，旋即吸引了本地媒體採訪，如今繁忙時段客人絡繹不絕，短短幾個月憑藉正宗川菜風味，留住了很多回頭客。

隨着內地人來港益多，操普通話的客人也愈來愈多。為了適應香港人的口味，她的川菜減少了用油量。她舉例說，「我曾經把水煮魚換成香港當地的黃骨魚，就是為了適應香港的環境和口味作出改變。」

今日香港內地人漸多，很多背井離鄉的人想要嘗到家鄉的味道，楊雪希望餐廳的服務能夠滿足他們。 她始終帶着一種信念，要把內地那些好的產品帶來香港。誠然，來港這麼多年，她已經學會站在香港人的角度思考，她不希望香港的生態被破壞。

楊雪說，剛來的時候的確會有一點被排斥的感覺，但是隨着在這裏生活多年，她被這座城市的活力感染。香港這五年的變化是顯而易見的，不少內地高學歷及高質素的人才湧進，帶動了香港的經濟發展，香港人對港漂也產生了不一樣的看法。

楊雪說，剛來的時候的確會有一點被排斥的感覺，但是隨着在這裏生活多年，她被這座城市的活力感染。（視覺中國）

喜歡城市公平、公正、高質

楊雪說香港的創業環境比較公平，只要你的東西做得好，就能被社會接受。她喜歡這個城市的公平、公正、高質。

楊雪平時會關心時事，對近期的社會風波及造成的損失，她感到很惋惜。來港多年，她早已融入這裏。「一個社會是一個大家庭，就算這次我賠這麼多錢，我從來沒有上街罵過。每個人想法不同，看事情角度不同，我們不可能把自己的想法強加於他人，我也是23歲出國，很多思想也有改變，但對長輩父母都會尊重。這是我們從小的教育理念。」

新的分店仍在籌備階段，楊雪對未來卻有所顧慮。她直言，「每個人做事不能只顧自己，也要考慮家人、他人。比如半夜堵路，工作一天了被堵路，都不能回家睡覺，第二天還要工作。」這不是她想看到的香港。「我天天在樓上看下面的人遊行，也有人笑着跟我揮手，也生氣不起來。（我們需要思考）未來怎麼辦，怎麼收場？還是要共同生活在一個城市的。」

港漂這個詞就是告訴大家，有一群人在一個大城市去奮鬥、去追求一個目標。左起Kerry和金暉、李夢亮。（龔嘉盛攝）

港漂創業的故事還有許許多多，當傾聽他們的心聲時，會發現他們也有那麼多相似的地方，那麼多不為人知的心路歷程。

十二年過去了，高博不認為這只是自己的港漂生涯，從他來香港的第一刻起，他就覺得自己會屬於這片土地。2016年，高博獲得了由港漂圈聯合眾多在港內地社團共同發起的「十大傑出新香港青年」，這是和郭晶晶、李雲迪同台領取的獎項，高博覺得很開心，也很淡定。

北京人李夢亮來港前曾感到迷惘，正如他看北漂那樣。如今他是眾多港漂中的一員，他說：「這個詞就是告訴大家，有一群人在一個大城市去奮鬥、去追求一個目標。」這也是如今他在做的事。

懷有夢想的年輕人想要向上流動的機會不多，創業或許是一種冒險。圖為數碼港創業孵化基地。（黃舒慧攝）

「95後」陳晨從內地求學到美國學習，在香港經歷兩年創業經驗，他覺得自己還年輕，看待事物有年輕人的勇氣和隨性，「我覺得在哪裏（創業）都無所謂」，反正，未來有無限可能。

年輕異鄉人在香港創業的故事還有千千萬萬，長久以來，香港的產業結構一向偏重金融、地產等，懷有夢想的年輕人想要向上流動的機會很少，不少人在職業規劃上十分謹慎、不願冒險。但是，他們的故事或許可以帶來一些啟發，幫助香港年輕人看到香港的優勢和不足，把內地的創業精神帶到香港，這些精神曾經屬於一代又一代的香港人，如今不能在今日年輕人中消失。

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【港漂創業．一】留守異鄉 你不知道的港漂創業心路

【港漂創業．二】年輕港漂紛試水 香港創業環境究竟如何？

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《港漂創業記》，標題為編輯重擬。

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