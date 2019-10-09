【星際任務．影評】探索無垠宇宙下的人性

國際影展常客James Gray既編且導，聯同巨星畢彼特（Brad Pitt）監製兼主演，炮製出一次與別不同的「太空之旅」—《星際任務》（Ad Astra）。這不是賣弄特技的娛樂大片，而是超越一般荷里活科幻片的作品，它要探索的不是宇宙，而是無垠宇宙下的人心與人性。 撰文︰李美

荷里活許多科幻電影，不論是「軟科幻」還是「硬科幻」，大多包含眩目的視覺效果，着重感官刺激的商業考量。類似《2001：太空漫遊》那種哲學思辨的作品，其實不多。近年較有深度的《星際啟示錄》、《滅。境》，以至《流浪地球》等，皆在科幻故事中加重人際關係，譬如都有深刻的親情段落。本片則更進一步，表面看似宏大的背景與任務，只是編導用以言志的比喻或舞台，兩位主角的心路歷程，以及所引伸的人性描寫，才是主菜。

畢彼特擔任《星際任務》監製兼主演。（《星際任務》劇照）

電影的香港譯名平平無奇，英文片名《Ad Astra》，據編導解釋是取自拉丁文，意思是「經過艱苦才能前往眾星之處」—看畢本片必會認同此名字畫龍點睛。角色們尤其是主角Roy（畢彼特飾），的確經歷了漫長的星際歷程。他去到遙遠的太陽系邊緣，越過常人可以想像的距離，卒之完成自我心靈救贖之旅。

荷里活的漫畫英雄片、賣座商業片、王牌續集等，每年帶來穩陣的天文數字收入。本片成本達8,000萬美元，但是，團隊卻銳意拍成文藝風格強烈的劇情片，視覺效果僅為背景元素，動作戲所佔篇幅極小，抱着觀看爽片心態的觀眾肯定失望—這也是坊間對電影反應兩極的主因。然而，以上設定卻體現了片商膽識，放手讓創作人探索電影當中千變萬化的可能性，畢彼特也居功不少，他在戲中還有絕佳發揮機會，交出近年演技巔峰作。

《星際任務》的戲軌簡單，講述太空人Roy接獲任務，要尋找失蹤多年、有間接導致世界浩劫之嫌的父親Clifford（湯美李鍾斯飾）。不過，電影所包含訊息，卻是韻味深長。

湯美李鍾斯飾演主角太空人Roy的父親，有間接導致世界浩劫之嫌。（《星際任務》劇照）

電影縱不如《月劫餘生》般「極端」，僅靠一個角色由頭帶到尾，但歸根究柢，全片基本是以Roy的視角詮釋這個近未來世界—透過他的大量夢囈式獨白，向觀眾娓娓道來所歷一切，包括兩父子間的心結。

過往的太空探索故事，甚少以太空人的心理描寫為重點。去年的《登月第一人》算是異數，而今次更將此視為「重中之重」。而且，包括Roy在內的太空人，還完全被「去英雄化」，他們皆是軟弱的凡人。

父親在二十九年前離開及失蹤，成了Roy心裏一根刺，使他故意封閉內心，以危險、避世，甚至具自毀意味的太空探索工作麻醉自己。他那種消極態度，不僅傷害自己，還會傷害他人，妻子Eve（莉芙泰萊飾）正是受傷的一位，更可能損及全世界。27億公里的海王星尋父之旅，其實亦為主角直視自我弱點之旅—他從仰慕父親，到不想成為父親那種人。他以為孤獨是自己渴求的，最後才意識到要好好生活、好好愛。

父親在二十九年前離開及失蹤，推使Roy故意封閉內心，甚至具自毀意味的太空探索工作麻醉自己。（《星際任務》劇照）

Roy的父親Clifford被世界視為「英雄」，但他只有一個生存目的，就是尋找外星生命，即使將摯親拋棄，也視之為理所當然。當理想破滅後，他依然被執迷的心魔折磨，從錯手到進一步謀殺了阻止自己的同事，以至間接導致太空船的反物質異動，為地球帶來具浩劫性的「電湧效應」。

Clifford的存在猶如兒子的一面鏡，側面映襯Roy如何在生命中走上歧路。二人在終極交流後，作出迥然不同的選擇，叫人低垂不已。本片跟《殺謎藏》相似，科幻片的類型不是重點，重點是講述執迷如何毀掉一個人。

本片成本達8,000萬美元，但團隊卻銳意拍成文藝風格強烈的劇情片，視覺效果僅為背景元素。（《星際任務》劇照）

戲中人類科技雖可觸及星際邊陲，但仍無法真正了解人類內心。編導對於人性的解讀，是灰暗中還見希望。在宏觀的設定中，劇本言明宇宙沒有外星智慧生物，人類是孤獨地存在，與荷里活典型強調的「外星人老是常出現」大異其趣。再者，戲中的星際殖民已成真，但人類到了月球仍然會爭奪資源。

說到底，《星際任務》不是典型的科幻巨製，卻是令人耳目一新的「實驗電影」，直擊觀眾心靈，值得大家敞開心扉細看。

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上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《《星際任務》探索無垠宇宙下的人性》。

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