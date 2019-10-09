9月底開始，關於朝鮮領導人金正恩將在本月初中朝建交七十周年時訪華，並考察中國東北的消息便流傳甚廣。這樣的傳言並非無風起浪，無論是外交部發言人耿爽早前「微妙回應」，或是過往美朝談判前朝鮮領袖必定訪華的慣例，都令金正恩跨過鴨綠江「勢在必行」。事實上，今次訪問最終未能成行，似乎也昭示着朝美談判進度未如預期。 金正恩訪華的消息最早在9月27日的中國外交部記者會上現端倪。面對韓國記者問金正恩會否訪華的問題，耿爽僅稱：「中朝兩國保持友好傳統，這有利於維護地區和平穩定。」並無否定消息。而據韓國駐華大使館高層官員向《香港01》記者表示，北京大使館所有員工及韓國各媒體駐京記者都放棄「十一長假」，為金正恩可能訪華做準備。不過到周日（10月6日），中朝雙方僅就建交七十周年互致賀電，訪華未有落實。

「訪華」事關美朝談判

儘管如此，早前的傳言亦有其政治邏輯。去年6月新加坡「特金會」召開前，金正恩便分別到訪北京和大連，就無核化及經濟建設問題交換意見；首次「特金會」結束後不到一周，金正恩再次高規格造訪北京，想必雙方領袖對會談結果多有討論。在越南河內「特金會」召開前的今年1月，金正恩亦訪京四天，「討論深化中朝關係及第二次朝美會談事宜」。

而美朝關係也在上月走出低谷。9月9日，朝鮮副外相崔善姬呼籲美國重啟工作對話，美國總統特朗普亦積極回應稱「重啟會談是好事」，重申他和金正恩有非常好的關係。特朗普兩日後提起開除白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的理由時更提到「他要求對方遵循利比亞模式，冒犯了朝鮮領導人」。上周六（10月5日），朝美兩國正式恢復中斷已久的工作會談。在局勢出現重大變化之際，金正恩訪華同北京交換意見則是例牌之舉。

中朝雙方僅就建交七十周年互致賀電，訪華未有落實。（資料圖片／新華社）

事實上，金正恩在美朝關係上同北京交換意見，既屬慣例也屬必然。一方面，中國作為朝鮮半島重要持份者，無論是向朝鮮提供經濟支援，或是代為處理朝鮮當今的核設施及核武器，中國都將在半島無核化進程中扮演重要角色。另一方面，儘管韓國在一段時間內扮演美朝「中間人」的角色，但後者短期內仍難擺脫美國盟友身份，獲得平壤充分信任。而北京同華府雖在諸多事宜上存在矛盾，但對推動半島無核化卻有共同利益，更能取信於金正恩。事實上，只要朝美關係要大步向前，金正恩便避不開同北京接觸。

美朝談判推進緩慢

今次金正恩未如人們預期訪華，更多源於美朝關係尚未到火候。眾所周知，今年3月河內「特金會」後，無核化談判已暫時中斷，無論是美韓間不斷的聯合軍演，或是朝鮮方面多次試射導彈，都降低了美朝關係熱度。而雙方上周五及周末（10月4至5日）在瑞典進行的談判又無果而終，反映美朝建立互信仍需時。

瑞典的工作會議後，朝鮮代表對外表示「談判無法達成我們的期待，因此談判破裂，令人不快」，又稱美國的態度依然故我，「結果令人大失所望」。這樣的結果並不令人意外，源自美朝兩國對「具體棄核方式」這一令河內「特金會」破局的根本問題仍欠共識。朝鮮方面一直堅持「分步走」，要求美國等比例撤除對朝施加的緊急制裁；美方則將制裁視為逼迫朝鮮談判的尚方寶劍；更何況，經過幾次「做騷」後，美國國民更期待看到具體協議，單純會面對特朗普民望已無助益。

（資料圖片／路透社）

不過，「朝核問題」作為特朗普的一大潛在外交成績，白宮絕不會在三次峰會後就不了了之。過去數月間，掌握美朝談判主動權的特朗普疲於應對伊朗、中國、塔利班等一系列棘手的談判對象，在國內又屢屢受困，重拾美朝談判也愈發成為他的「救命稻草」。更何况，對朝極端鷹派的博爾頓已於上月離職，為兩國重啟談判提供了又一個契機。

在此基礎上，朝鮮於本月1日宣布恢復同美國會談的次日成功試射「北極星-3」潛射導彈，一方面是平壤鞏固自身非核武國防能力，另一方面也是為即將開啟的新一輪談判「增加籌碼」。縱然兩國接下來數月的談判仍需解決「具體棄核方式」這個老問題，但近期的進展仍不失為頗為正面的信號。

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《迷霧中的「金正恩訪華」》。

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