年輕時到內蒙流浪，打開了趙式慶的眼界。當地人沒有因為貧富、身份而待人有別，他們視他為平凡人，一起生活，一起度過許多寒暑。內蒙成了趙式慶心靈上的烏托邦，是一個能夠完全放下心防，與人坦然相交的地方，亦教會他保護有價值事物的重要性。「香港是繁華城市，物質生活豐富，卻容易被生活掩蓋了其他需要挖掘的文化。」2008年，他開始在香港推廣武術，他說這是很自然而然的一件事，因為自八歲習武起，武術已成為他成長中很重要的構成部份，「它令我的生命、性格、為人變得不同。」

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【專訪．上】難忘內蒙落泊回憶 趙式慶的叛逆與啟蒙

中國功夫在不同的華人區域，都有其文化生態，那在香港做功夫保育，有何意義？他解釋：「內地在1956、1957年出現極左思潮，（統治者）將傳統武術排除於外，甚至研發有政治色彩的武術，中國傳統北方武術如長拳、查拳，與俄羅斯體操混合，變成新武術。這種新武術是為了觀賞而出現，體現的價值觀是不中不西，失去文化核心，變成一個畸型的東西，這是幾十年來武術發展的悲哀，也是中國武術的悲哀。」

他推崇正宗的功夫，每天抽時間練兵械，最近想復原明代失傳的武術，他指現在的武術以觀賞為主，沒有競技空間，但以前軍隊武術真的要開打，生死繫於一線。「武術很長時間被認為是健身、搏擊、社團、電影，它到底是什麼？人們不會歸類為文化。」他苦笑道。

八歲習武起，武術已成為趙式慶成長中很重要的構成部份。（資料圖片／曾梓洋攝）

從武術到本地文化

他後來接觸的客家麒麟、道教音樂、南音、木偶劇等，大都是因為上世紀戰亂，內地師傅南下避難，從而引入香港，再在殖民土地上經歷本土化，成為香港獨有的文化財產。趙式慶對本土文化的理解是多元而不可取代的，「香港是中國與世界交融的舞台，若不是英國人看上香港的特殊地理位置，他們不會選擇來香港。」當時中國大敗，任何一個地方都可以割讓，香港是一個小漁村，有一些大家族住在新界。

他說：「今日回望香港，這種繁華是英國人留下來的。英國人看好香港，覺得這是全世界最有潛力、可以聯繫中國的市場，香港繁華的定位就是這樣。當香港偏離這一切，我們會玩完。香港到底是什麼？這些深層的東西不是搞國民教育洗下腦便會知道。」香港文化是有包容性的，中西結合，近年愈來愈多外國使館搞文化節及電影節，除了大家較為熟悉的法國五月，還有韓國十月文化節、美麗意大利文化節、香港荷蘭日等。「香港處於中國邊緣，有很多對話可以產生，人們直接去北京、上海交流，不太容易，而中央立於大中國的角度，未必做到像香港這般包容，因為我們有殖民地歷史，我們有外國文化或外國勢力存在，可以很包容，這是香港的特殊之處。」

2015年，他首次辦香港文化節，重點推廣非物質文化遺產，還記得當年他說「這是文藝界期待已久的一個節日」，以為這個節日只是一次起兩次止，沒想到竟然堅持了五年。從來，在香港推廣文化都不是一件易事，我問他會否覺得自己的身份和背景有助力，他頓了頓，說：「我不這麼認為，雖然香港是繁榮的地方，但好難籌款。」他沒有隱瞞，指第一年的營運成本約200萬元，大部份是自己貼錢，做了幾年，開始有合作夥伴加入，但規模大了，譬如策劃大型展覽、辦非物質文化遺產市集等，成本大增，「現在要過千萬才運作到。」

他最希望文化節可以自己滾動，不需他介入，而他只需要做自己愛好的事便好。「很遺憾香港有太多利益集團，也不能說是利益集團，是商人心態。他們認為做文化是一種投資，可以沒有經濟回報，但會想有其他回報，譬如得到政府認可、得到內地的商機等，這個文化節『畀唔到佢』。」他無奈道。

香港文化節於2015年創立，至今已舉辦了五屆，以宣揚傳統文化為主。今年的文化節已於9月開鑼，精彩節目包括「道教音樂：樂在虛無飄緲中」、「非物質文化遺產市集」、「國際嶺南洪拳節」、「香港鼓樂節2019」等。

文化嚮往始於緣份

家族對於他每年貼錢搞文化可有異議？趙式慶側頭想了兩秒，小心道：「他們很支持，一開始可能不了解，後來看我出過的書做過的展覽，知道這件事有價值。」他指，在香港做文化工作，十年間有明顯的成果。他以舞麒麟為例，指香港人過去只知舞龍舞獅，不太知道舞麒麟，經過幾年推廣後，多了人接觸，也多了年輕人加入行業。

他表示，「製作一個平台讓大家接觸，這是核心，尤其是做文化推廣時，我們要問它的價值是什麼、為什麼要做。麒麟是客家人表達文化認同的一種方式，客家人以中原後裔自居，中原人最重要的文化便是孔子，孔子出世時據說有麒麟降臨，麒麟是古老中原文化的標誌。」

2015年初辦香港文化節，大家都沒想到可以長做長有。（資料圖片）

他說：「有些人話香港沒有文化，他是拿着一個標準來衡量，就像金庸早期寫報章，有沒有人認為是文學，沒有，但時間引證了他的獨特性，全球不會有第二個金庸。上世紀八、九十年代的功夫電影、經典粵語歌，都很有文化價值，這些你身在其中時不會察覺，待過去了或假以時日回想，這便是文化。」

文化的生命力來自當代，需要有人不斷去參與。文化一離地，就會劍走偏鋒。他舉例到歐洲看皇家芭蕾舞團的表演，舞團會找當代最有名的設計師、藝術家做佈置，用最新的的科技及舞台手法來呈現作品。「這便是生命力。文化也需要掌握尺度，與當代貫連，這不是容易的事。很多人做活化，如果不是很深層次地認識它的價值，很容易改變其核心精神，這是做文化工作時需要慎重考慮的地方。」

我為人講得唔好聽是自我，講得好聽是獨立，有自己的思維模式，不容易被人牽引。 趙式慶

他最開心的是，這幾年得到香港理工大學的支持，有機會在大學開一門課，教授歷史文化及親自帶學生到內蒙做田野調查。他還記得學生的熱情，每年14天，每次幾十人，當地人愉快地歡迎他們，學生們做口述歷史、深入採訪，大家打成一片。「我看到年輕人的改變，從不理解，到覺得新鮮，到中途迷失，最後打開眼界，以當地人的眼光去體驗生活，去理解人的關係、時間的概念。」有學生在課程完結時寫下感想，說這個課程讓他體會到的東西比其他課程要多。「作為一個老師，真的很感動。」

做文化需要掌握尺度，與當代貫連。（資料圖片／潘思穎攝）

以往看他侃侃而談武術、耍功夫，加上身高帶來的壓迫感，以為他是一個很剛硬的人，但眼前愉快聊着在蒙古的經歷及做文化活動的挫折時的趙式慶，卻很是感性，憶起遠方的友人，會忍不住微笑。若不是穿着筆挺的西裝，坐在商業感十足的辦公室裏，我幾乎忘記他是含着金鎖匙出生的富家子弟。家族的價值觀或許曾讓他困擾，但如今在85%打理企業、15%做文化保育的時間分配中，他似乎找到了如何令自己舒服的節奏。

「我為人講得唔好聽是自我，講得好聽是獨立，有自己的思維模式，不容易被人牽引。」他指，身份與否從來不是他做不做一件事的考量，他學功夫、接觸少數民族、做文化工作，都是因為緣份。「我認識一些朋友，追求一輩子，可能是詠春，他未必找到適合的師傅。他想入門，但他找不到那道門。我不需要刻意去找，門已經打開，這條路也不難，無論是掌握師傅教的東西，或挖掘可能已經失傳幾百年的文化，我都有能力做到。可能不夠謙虛，只可以講我在這方面有緣份，所以我好自然走這條路。」

難得的是，他始終如一，不忘初心。

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上文節錄自第184期《香港01》周報（2019年10月14日）《愛傳統愛武術 趙式慶：掙扎中追求自我》。

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