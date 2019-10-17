【書評．老人詐欺】日本老齡社會的世代亂象　如何衍生青年騙子

今日日本，相當於明日香港、明日世界。因為，日本是人口老化最嚴重的地方，自然率先體驗何謂老齡社會。《老人詐欺》一書正好揭示了當地人口老化的一大社會問題—老人常常淪為以青年為主謀的電話欺詐集團歛財對象。作者鈴木大介指，這個時代的高齡者，讓日本從戰敗國一舉躍上世界舞台，理應受到敬重；但他還是責問：「罪犯鎖定你們為目標，你們難道沒想過，原因出在自己身上嗎？」

書中概述了日本電話詐騙狀況，最可貴之處乃持續採訪與探討黑社會與犯罪少年生活的鈴木大介，居然深入虎穴接觸了欺詐集團多號人物，上至管理層，下至小嘍囉。他們心中想些什麼？為何沒有罪惡感？甚至乎，具體的電話欺詐過程若何？緣何老人容易上釣？為何警方苦無對策？全書只得二百多頁，但內容卻相當扎實，完全將「老人詐欺」的前因、過程、後果，全面詳盡地向讀者娓娓道來。

視老人為高牆 筆觸有欠公允

只可惜，書裏內容側重欺詐犯人的視角，沒有多談受害者的處境與感受，以至在《前言》不諱言本書不會提及專騙老人的「防範知識」。在雞蛋與高牆的對抗裏，作者明顯把老人看成高牆、把青年看成雞蛋，這多少損及此書的客觀性和公允度；即使最後作者譴責了欺詐罪犯，卻無改整本書的左傾及反建制筆觸。這是閱讀本書前必須搞懂的，不宜因作者過分吹捧欺詐老人，而居然打算藉此學習「欺詐知識」，繼而投身此業。某程度言，這本書還應列為「禁書」，心智未成熟者不宜閱讀。

《信用詐欺師》劇照。（網上圖片）

事實上，作者一開始便美化這班「欺詐者」，形容為朝氣勃勃、有理想、有幹勁的年輕人。何以故？須由「招募」談起。「欺詐店舖」怎樣找來負責撥打欺詐電話的「機仔手」？竟是透過一般招聘廣告。不過，店舖還會作出篩選，專挑「其他八大行業」埋手，即是地下錢莊、性交易產業等的前僱員，又或曾經入獄和離開黑道者；換言之，身家清白的人不會被看上，理由是確保手下「不篤灰」，「適合在道上混」。如果欠債纍纍，更會獲得優先考慮，因進一步保證他們「等錢使」。當然，這種篩選工作尚不足夠，店舖還會舉行所謂「研修」的「洗腦」課程，頭幾天只會要求應聘者全日撥打「無厘頭」、難以撈客的cold call，過程中還會責罵、用皮鞋踹頭等來威嚇應聘者，目的是確保他們有足夠的耐勞、服從性，明知這是黑心企業也願留下。一星期左右，很快便會篩剩小部份「精英」，惟接下來才是高潮。

「研修」之所謂「洗腦」，乃會安排餘下成員到高爾夫球場和便利店前「觀察」。到此最後階段，店舖負責人、即「桶仔主」才會現身，直認這裏就是欺詐集團（當時成員多少或已猜到），然後洗腦般重新定義何謂「犯罪」。他首先直認「欺詐確是犯罪」，但指這只是透過欺騙手段來奪取財物，世上其實還有許多不同形式的欺騙，譬如購買未知功效的健康食品，或付出大額學費卻在畢業後即雙失等。他甚至會分享「親身經歷」，表示曾在正規金融機構的按揭部門任職，目睹不少家有老嫩者償還不起債務，痛心地指這才是慘絕人寰；反之，現在欺詐店舖所針對的，卻是家有餘錢的長者，僅要求成員從巨款中拿取一部份罷了。「觀察」高球場和便利店，正是讓成員看到富裕長者和貧窮基層之別。最後，「桶仔主」會用金錢利誘，說這裏工作一個月的收入可能是其他人苦幹一輩子都無法賺到的。

日本人口老化問題嚴重。（資料圖片／視覺中國）

貧富懸殊加劇 青年「仇老」有因

以上其實跟港人熟知的「傳銷欺詐」非常相似，相關「欺詐者」的所謂「積極性」，亦跟傳銷經理之類無甚分別。這裏更進一步之處，乃「洗腦」灌輸欺詐老人的「正當性」，特別是利用了日本兩代間的貧富矛盾。事實上，日本職場採用終身制，建制裏的老人別具優勢，未入職或新入職者均淪為臨時工；再加上日本自上世紀九十年代初泡沫爆破後，至今迷失了廿多年，故兩代間的貧富差距與流動隔閡，實非香港可以相提並論。其中，日本青年對建制一方的積怨，在情在理也更大一些，亦因此衍生上述「仇老」的「老人詐欺」問題。香港不欲步日本後塵的話，實應汲取該國在職場自由與社會流動等方面的前車之鑑。

所以，作者強調，不是不想談老人「防範知識」，而是只要「階級化社會」繼續存在，專騙老人的欺詐案就不會消失。換言之，倘不治本，單靠治標是不濟事的。欺詐集團之所以「長做長有」，還在於透過「切割原則」有效避過執法機關。如前所述，「機仔手」的員工都經精挑細選，確保不會出賣欺詐店舖，尤其他們皆視「桶仔主」為賦予上流機會、劫富（老）濟貧（青）的大恩人，畢竟這批來自「其他八大行業」的青年，本就難在正規社會生存。店舖還會要求「機仔手」嚴守九條禁令，包括不能飲酒（免醉後洩密）、不能濫藥（免留下記錄）、生活不能招搖和炫富（免令親友甚至稅局懷疑）等，成員須每天複誦規條，確保自己不會連累大家。

更重要的是，在「桶仔主」之上連鎖式掌握複數欺詐店舖的「大掌櫃」，以至終極在背後出錢投資的「金主」，更堪稱是「真人不露相」，中低層成員一般不知其身份，即使欺詐店舖被警方搗破，亦基本不能揪出幕後主腦，這也解釋了為何欺詐店舖會「一雞死，一雞鳴」。況且，在成功騙得老人金錢後，集團一般會另外僱用「馬仔A」收取現鈔，又會透過「信差B、C、D」等來「洗錢」，從而令警方在種種關卡下難以追查到欺詐店舖。

日本職場採用終身制，公司中的老人別具優勢，加劇世代矛盾。（《我要準時下班》劇照）

談了這麼多，究竟具體的欺詐手段是什麼？主要的電話騙案是「冒名欺詐」，電話內容是「三人劇本」。舉例而言，首先會由第一名「機仔手」扮演長者的「親友」，但聲音卻是「經特別處理」般，要不很沙啞、要不在哭訴。很快，電話會由第二名「機仔手」搶走，這通常是扮演「黑臉」的「苦主」，爭着訴說該名「親友」闖下大禍，例如非禮自己、打劫自己，總之是怒氣沖沖地責難事主。然後，第三人、即是「白臉」的「警察」、「社工」等「調停人」則會接過電話好言相勸，建議事主付錢了事，不然鬧上法庭對其「親友」沒有好處。作者還補充，「三人劇本」會與時並進、不斷「優化」，市面上便流傳多個劇本。

或曰：老人真箇易騙嗎？作者分析指，一方面欺詐手段已十分純熟，一般人誠難識別；另一方面，老人其實未必不知對方行騙，卻僅僅因為「怕麻煩」，希望快點「破財擋災」，不欲被這些不法份子糾纏。有人以為，一次被騙之後，騙徒就不再埋手吧？很可惜，這批人往往易被一騙再騙，騙徒看中的正是事主「怕事」心理，業內並以日本「彈珠機」的術語「噴出」來形容之—情況猶如中了頭獎，事主會不斷吐錢。書中引述資料說，有位長者被騙九次之多，卻沒有一次報警。

有些長者得知受騙後，可能因為怕麻煩不報警，卻因此被歹徒一騙再騙。（資料圖片）

騙徒風光一時 往後大多潦倒

欺詐集團還會與「名冊」業者合作，索取「機仔手」撥打的電話號碼。可以想像，「名冊」愈是有利欺詐，包含的資料愈完整，所能編造的「劇本」就愈完善、愈真實，例如可在致電事主時以真名稱之，又或將「故事」連接到事主生活裏，好像由某某公司或某某機構致電來。可悲的是，除上述「噴出」苦主，最有價值的所謂「肥羊名冊」乃是有失智症病歷、又或因丈夫死去而獲大筆遺產的寡婦，以及跟子女等分開居住的獨居老人等。必須留意，該些「名冊」業者本身並不算罪犯，因為製作該些名冊未必違法，尤其他們通常以民調之名索取個人資料，而在訪問期間，被訪老人愈是表現寂寞、回答愈是精細，就連沒有詢問的都自己和盤托出，俱意味這名老人戒心愈小，愈易被編入「肥羊名冊」。

無論如何，「老人詐欺」絕對是不合法、不合理、不合情的犯罪，任何歪理都講不過去。作者最後指，相關「清新小混混」即使有幸騙來巨款，但許多時皆「冤枉來，冤枉去」，瞬間暴富之後很易馬上花光；而欺詐店舖為了躲避警方，基本不會長時間運作，意味這種收入極不穩定、極不持久；加上騙徒很難再融入正常社會，既不會看上一般上班族的工資，更不會適應裏面有點「佛系」、不夠「積極性」的環境；不少人金盆洗手後，因資金耗光而想重出江湖，屆時又恐脫節，難適應日新月異、「道高一尺，魔高一丈」之下的新行騙玩法，並淪為其他新來者眼中的「廢中」、「廢老」。所以，騙徒縱或風光一時，惟往後生活大多潦倒墮落。

作者總結說，在採訪過眾多業者之後，「總覺得這個產業是在消磨、浪費人才與才能。」他亦批評，金主可在層層保障下近乎零成本賺錢，逮捕風險卻主要由下層成員承擔，箇中實難言什麼「正義」，更莫說收款洗錢過程不時「黑吃黑」。總之，欺詐歛財肯定是不道德劣行，不應作為青年上流或追求成功的捷徑。本書縱然較多站在青年欺詐者的角度，恍如一本「教人欺詐之書」，但是，只要大家正確善用本書，還是必然有利防範欺詐、打擊欺詐。

上文節錄自第184期《香港01》周報（2019年10月14日）《零工經濟興起 權益保障欠奉》。

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