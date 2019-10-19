【科技．未來】瑞典興起「飛行之恥」　航空環保責任誰屬？

「飛行之恥」運動始於2017年，當時瑞典歌手Staffan Lindberg宣布拒絕再搭飛機，引起公眾關注，冬季兩項奧運金牌得主費里（Björn Ferry）、通貝里的母親歌劇演唱家Malena Ernman、11度奪得拗手瓜世界冠軍Heidi Andersson等瑞典名人亦表支持。瑞典雖然不是航班最頻繁的國家，人均排放量也非全球前列，但該國去年受熱浪侵襲，北極圈多處森林因乾旱而大火。「這是瑞典人首次親身感到氣候變化的後果，去年暑假實在太乾。」十一年前就決定不搭飛機的瑞典居民Maja Rosén說，她去年更在瑞典開始了「我們留在地上」（Vi håller oss på jorden，即We Stay on the Ground）運動，呼籲大眾在2020年拒搭飛機。

去年在瑞典開始的「我們留在地上」運動，獲得不少瑞典民眾的支持。（Maja Rosén FB圖片）

運動的出現，漸漸改變了瑞典人的出行模式。瑞典機場營運商Swedavia指，今年頭三個月，公司轄下十個機場的旅客數量都比去年同月下跌，並表示氣候爭議正是去年瑞典旅客數量減少3%的一大原因。據世界自然基金會（WWF）調查，總共有23%瑞典人在去年因為考慮到對氣候的惡果而減少了搭飛機。

這場不搭飛機運動開始遍地開花，不但英國國內發起了「停飛2020」（Flight Free 2020）活動，加拿大、比利時、法國等國亦相繼開展了同類活動。瑞銀上月底發表了一份6,000人的調查報告，發現歐美愈來愈多旅客因為意識到氣候變化而在過去12個月減少搭飛機；法國、德國和美國大約有四分之一受訪者向瑞銀說已減少搭飛機；16%英國受訪者則表示，氣候變化令他們放棄了至少一次旅行。

瑞典機場營運商Swedavia指，今年頭三個月，公司轄下十個機場的旅客數量都比去年同月下跌。圖為瑞典斯德哥爾摩阿蘭達機場。（資料圖片／Getty Images）

一些機構已經支持這運動，例如丹麥報章《政治報》（Politiken）計劃禁止其記者乘搭國內航線，改為乘搭火車；荷蘭皇家航空（KLM）甚至「倒自己米」，提醒顧客搭飛機前三思，並建議短途旅程可坐火車或以視像會議方式會面。

一些氣候科學家已公開表示會在公、私事上減少搭飛機，一項減少搭飛機的呼籲也獲670名學者支持。曼徹斯特大學氣候科學家Alice Larkin過去十年都沒有搭飛機，她批評：「我可以想像在二十年後的世界，人們會取笑以前的人會搭飛機到地球某處開會。為什麼需要這樣做？」她認為，氣候變化科學家以身作則尤其重要：「若你的醫生對着你抽煙而叫你戒煙，你會質疑那到底是否真的對你有害。」

這場以飛行為恥的運動亦在網絡上蔓延開去，社交媒體上可看到「不搭飛機」（flygfritt，即flight free）、「火車為榮」（tagskryt，即train bragging）等主題標籤（hashtag）。

拒搭飛機運動在歐洲多國遍地開花，甚至連荷蘭皇家航空（KLM）也提醒顧客搭飛機前三思。（Getty Images）

留在地上享受「慢遊」

雖然稱為「恥」，但飛行之「恥」不在於羞辱那些選擇搭飛機的人，更多是反省和改變自己旅行的方式。正如在英國推動「停飛2020」運動的Anna Hughes說：「不搭飛機不等於不去旅行，有很多地方可以用其他方式去到。」

結果，這場運動變成了推動搭飛機無法提供的「慢遊」。搭火車是理所當然的選擇，Hughes說其排放只是搭飛機十分之一：「而且對我來說也更為享受。」何況，專門連結各個城市中心的火車，有時比會飛機更快或更便宜。國際能源署（IEA）便指出，一些高速火車已減少高達80%同樣路線的飛行交通。

不搭飛機不代表不去旅行，歐洲由瑞典重新帶起搭火車潮流。（Getty Images）

此外，慢遊也不限於短途旅行。氣候社會學家Roger Tyers便從英國出發，花了兩周時間，搭了21程火車前往中國作田野考察。雖然整個旅途的交通費花了逾2,000英鎊，幾乎是來回機票三倍的價錢，但他對這趟火車旅程感到很滿意：「旅途很有趣，我看到很多搭飛機無法看到的新奇事物。」Tyers還列出搭火車的其他好處：遠離數碼設備、閱讀、與不同人聊天、沒有時差，「以及欣賞我們星球的廣闊和多元」。

有些人會擔心，單單強調搭飛機這行為，就會陷入批評塑膠飲管的情形，最終令個人成為了整個化石燃料工業的代罪羔羊。劍橋大學國際法博士生及國際可持續發展研究會（IISD）作家Natalie Jones便認為，禁止他人搭飛機的想法危險：「我的確擔心整個對話會轉移了視線，因為我們愈講得多個人行動相對系統性和政治性行動的好處，就愈不會討論可能更為重要的問題。」

有學者擔心，拒搭飛機或會把環保責任和討論焦點從航空業界轉到個人身上，更大目標應是向業者徵稅。（Getty Images）

卡迪夫大學博士候選人Steve Westlake曾就拒絕搭飛機的現象進行連串訪談，他認為個人能力有限，更大的目標應該是要向飛行航程納稅，並就其對氣候影響而相應地規管，例如對飛機燃料及搭飛機常客徵稅。事實上，瑞典已對航空業引入「環保稅」，用來投資夜間火車。法國7月初也宣布，將在2020年起對國內及飛往歐洲各地的每張經濟艙機票收取1.5歐元環保稅，對飛往歐洲以外地區的商務艙旅客則收取最高稅額18歐元，稅款會投資在更環保的基礎建設上，尤其是鐵路。明年1月起，德國對當地起飛航班的徵稅將增加一倍。

在足以改革航空業的新技術到來之前，我們可以做的是否有限？搭不搭飛機的選擇和爭辯，在於到底地球的命運將取決於個人行動，還是社會結構性改變。當然，就如Rosén說，「很多人覺得『我個人做什麼根本無作用』，其他人都會繼續搭飛機。」但她認為：「若沒有足夠人展開行動，我們不會得到改變所需要的政治工具。」

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上文節錄自第184期《香港01》周報（2019年10月14日）《拒飛運動遍地開花 電動飛機姍姍來遲》。

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