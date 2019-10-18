【科技．未來】現有飛機淘汰需時　環保燃料研發競賽展開

儘管航空業者對電動化飛機充滿期望，但荷蘭代爾夫特理工大學（Delft University of Technology）航太工程高級講師Joris Melkert指出，即使可以解決電動飛機的工程問題，現時服役中的飛機平均壽命達二十六年半，所以，「未來幾十年我們仍無法擺脫它們。」

擁有英航（BA，圖）和西班牙伊比利航空（Iberia）的國際航空集團（IAG），承諾會在未來二十年投資四億美元開發另類燃料。（British Airways）

承接上文︰拒飛運動遍地開花 電動飛機為何姍姍來遲？

因此，在新型電動飛機成功研發之前，航空業需要用另外的手段來達成減排目標。有業者於是從其他燃料着手，像擁有英航（BA）和西班牙伊比利航空（Iberia）的國際航空集團（IAG），便承諾會在未來二十年投資四億美元開發另類燃料。

使用時只會排放水氣的氫燃料電池是另一個零排放方法，但生產和儲存氫的成本是一大障礙。現時氫燃料的成本是飛機燃料的五、六倍，克蘭菲爾德大學高級研究員Bobby Sethi相信價格最終會下跌：「隨着大規模氫生產和愈來愈多液化建設，尤其是環保意識愈趨強烈，飛機燃料成本和二氧化碳排放徵稅會上升，中、長期看，液化氫會變得很有競爭力。」

美國初創ZeroAvia正研發氫燃料電池飛機，希望於2022年推出。（ZeroAvia）

Melkert則相信生物燃料最有機會減少航空業對傳統燃料的依賴。儘管規模極小，有些飛機早已使用生物質（biomass）生產的可再生燃料。像蔗、草、棕櫚油，甚至動物排洩物，幾乎所有含碳的都可處理和再用。北歐航空（SAS）便計劃在未來十年所有國內航線改用生物燃料，並減排25%；美國加州燃料公司AltAir Fuels亦向聯合航空（United Airlines）供應以農產廢料製成的生物燃料；聯合航空也與生物燃料公司Fulcrum BioEnergy合作，開發廢料轉燃料的提煉廠。

北歐航空（SAS）便計劃在未來十年所有國內航線改用生物燃料，並減排25%。（Getty Images）

但是，生物燃料比一般燃料貴很多，而且規模受限於土地。現時生物燃料只能從農作物或家居廢料作小規模生產，要達至足以影響航空業減排的規模，就需要極多土地來種植可轉化成生物燃料的農作物。據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）報告，要限制地球氣溫升幅在攝氏1.5度之內，或需多達700萬平方公里可耕作土地來種植所需生物燃料的作物，約相當於澳洲的面積。在全球人口持續增加、對食物需求愈來愈高的當下，生物燃料似乎不是長遠可行的出路。

正因有這些缺點，令一些業者改為使用家居或工業廢料。去年10月，維珍航空一架747客機便以再造廢料作為部份燃料飛越大西洋。提供燃料的美國公司LanzaTech表示，若這單次飛行得以規模化，並把再造廢料混合比率由5%提升至50%，將可比一般飛機燃料減少排放65%二氧化碳。英國航空亦計劃與蜆殼（Shell）在英國建造新廠房，預計每年可把50萬噸諸如包裝紙或紙尿片等廢料轉化為較可持續的燃料。

SkyNRG正與Climeworks和荷蘭鹿特丹機場合作，希望在機場捕集大氣中的二氧化碳，產生「合成氣體」（syngas）再轉為飛機燃料。圖為Climeworks在冰島的直接空氣捕集設施。（Getty Images）

荷蘭生物燃料公司SkyNRG就試用更為創新的方法。該公司正與荷蘭鹿特丹機場合作，在機場捕集大氣中的二氧化碳，與可從水解得來的氫混合產生「合成氣體」（syngas），再轉為飛機燃料。SkyNRG聲稱這種燃料比一般飛機燃料對環境有較少影響。瑞士初創公司Climeworks負責提供直接空氣捕集（direct air capture）技術，其傳訊經理Louise Charles說：「直接空氣捕集的美妙之處在於可以一次又一次重用二氧化碳。」

SkyNRG的目標是每天能生產1,000公升飛機燃料，並希望在2021年產出第一桶。雖然該公司的未來燃料項目主管Oskar Meijerink說「這是航空業的未來」，但也坦承仍面對成本問題：「化石飛機燃料相對便宜，捕集二氧化碳仍然是新穎而昂貴的技術。」

不過，即使這些技術有望成功，但遠水不能救近火，難怪近年開始有環保消費者乾脆拒搭飛機。就如非牟利組織歐洲運輸環境聯合會（T&E）航空及貨運運動推動者Lucy Gilliam所說：「我們確實看到一個聲勢漸大的拒搭飛機運動，這是因為即使長遠似乎有一些技術解決方案，我們也有必要解決現在正發生的碳排放增長……拒搭飛機是我們能想到可以減排的頭三種方法之一。」

上文節錄自第184期《香港01》周報（2019年10月14日）《拒飛運動遍地開花 電動飛機姍姍來遲》。

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