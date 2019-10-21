【施政報告2019】拯救香港，重建家園——香港01致真．特首公開信

真．香港特別行政區行政長官台鑒：

盼望着，盼望着，反修例風暴下的《施政報告》來了，但我們也對現屆政府及枱面上的政治人物無比失望了！一切都像還沒有睡醒的樣子，而且怎麼叫也叫不醒——行政官僚得過且過，建制政黨耍耍繡花拳、「小罵大幫忙」，泛民議員循例上演「癱瘓議會」的「指定動作」，還有「離地」的投機主義者們，仍躺在軟席上高談只有民主而沒有民生的偉論！

由社會深層次矛盾衍生並積壓的焦慮和憤怒，藉《逃犯條例》修訂爭議大爆發，歇斯底里地咆哮逾四個月，彷彿在叫陣整個特區政府及一眾從政精英的無能，令我們不得不反思「港人治港」——我們對「港人治港」的理解，是否只停留在「香港人管治香港」，而沒有昇華至「香港人能治理好香港」的層面？回歸22年以來，我們的管治團隊，真的有「當家作主」的自覺嗎？有為港人謀福的願景嗎？有藉實踐「港人治港」推動國家治理現代化的宏志嗎？

當我們耐着性子，寄望特首藉此關鍵時刻，大刀闊斧進行結構性改革，她卻拋出一份既未能治標更未能治本的「津貼報告」——除了終於願意引用《香港01》倡議已久的《收回土地條例》徵收700公頃私人土地、響亮地自打嘴巴、證明「土地不足」只是偽命題之外，其餘的二百多項措施，有不少只是增加津貼的小恩小惠，當中未見任何敢於打破既得利益結構、重構資源分配格局的顛覆性舉措，反而處處暴露傳統公務員的黔驢技窮，完全無視香港當下的水深火熱——繼續以置業主導房屋政策，托高房屋商品價值；繼續欠缺人才戰略和產業政策，無法促成經濟轉型；繼續忽視居職分離的交通負擔，漠視中心極化的發展失衡；繼續依賴公營醫療體系、繼續懶理標準工時、繼續對全民退保置之不理……

際此危難之秋，我們實在需要一位能夠帶領大眾「拯救香港，重建家園」的真．特首！「重」字意即「重頭認識」、「重新建構」、「浴火重生」——首先，必須重頭認識社會的深層次矛盾，釐清「經濟民生矛盾」與「陸港政治矛盾」之間誰因誰果的關係，勿被「民主至上」的「政治正確」牽着鼻子走；其次，必須重新反省「香港特色資本主義」下的「放任經濟」及「積極不干預」迷思，敢於重新建構公共財政的收入及分配結構，大膽打破嚴重扭曲的既得利益格局，積極透過「財富再分配」令人人共享香港的繁榮；最後，亦即最重要的一點，必須有奮不顧身的承擔、一往無前的勇氣、破釜沉舟的決心，才能令香港涅槃，浴火重生。

香港長年畸型發展下，令社會的貧富懸殊愈趨嚴重。（資料圖片）

如果你不忍香港再沉淪，請重頭認識社會的深層次矛盾，釐清「民生」與「政治」矛盾之因果。

2005年時任國務院總理溫家寶提出香港需解決「深層次矛盾」後，不同利益群體總把這五個字掛在嘴邊，並按他們各自的演繹，搶奪着解釋「香港問題」的話語權，卻從未有任何政治人物，能夠提出全面而深刻的論述。

建制派總會認為，是反中反共的政治勢力窒礙香港發展；民主派則會高呼，是中央未能兌現普選承諾而衍生的政治爭拗；這兩大基於對內地制度的認同和否定而形成的陣營，正好構成了相當顯著的「政治矛盾」，而該矛盾背後所隱含的，實則就是關乎「一國」與「兩制」的「意識形態矛盾」。

問題是，「一國」與「兩制」之間，雖有制度衝突，但並非完全對立，可惜長久以來卻被消極而教條地演繹成「河水不犯井水」的「區隔」和「割裂」，甚至被極右本土勢力扭曲成「萬惡根源」，認為正是基於「意識形態矛盾」，使香港喪失核心價值，導致民不聊生——因為港府對北京唯命是從，容許大量新移民來港搶奪資源，導致基層排不到公屋、中產買不到私樓、青年找不到工作、長者看不到醫生——諸如此類似是而非的因果關係，在普羅大眾中廣傳；但這些一味鼓吹排外和歧視的所謂從政者們卻沒有反思，為何它們不是特區政府未能因應增量而調整供給的問題？如果當局大舉徵地建屋、如果開放海外醫生、如果促成公私分流，香港會否是另一番模樣？

於是，當反修例風暴一發不可收拾，而北京治港體系研判這是基於深層次矛盾所累積、並透過煽動「意識形態矛盾」所引爆的社會動盪後，不少把「自由主義」奉為圭臬的社會精英們，都裹着英雄披風出來反擊——「核心價值被破壞，我們不關注有沒有樓」——剎那間，香港彷彿只有「政治矛盾」而沒有「經濟民生矛盾」，或者只有基於「政治矛盾」而衍生的「經濟民生矛盾」。真的是這樣嗎？我們真的不吃人間煙火嗎？我們追求民主和自由，不就是為了實現更良好的管治、享有更美好的生活嗎？

參考香港大學民意研究計劃由1992年至2018年的追蹤調查，就會發現只談民主而不談民生的論述根本站不住腳（表一）。在回歸前一個月，市民對政治、經濟及民生的關注程度分別是10.4%、31.2%及43.0%；至回歸後，即使是2003年「國家安全立法爭議」期間，有關比例亦分別是5.0%、71.5%及17.5%；直到2014年「雨傘運動」的爆發，市民對政治的關注一度增加至21.8%，但同期對民生的關注度則高達55.9%；而在去年底，市民對政治和民生的關注程度，更拉開至13%與65.9%的距離。從民調可見，回歸以來，港人的政治關注度上升，但最關心的仍是經濟民生。

那麼，「政治矛盾」與「經濟民生矛盾」之間，又是否扮演了「前因」與「後果」的關係？剖開歷史脈絡就不難發現，其實「經濟民生矛盾」由來已久。根據《香港社會關係與矛盾變化研究》，在回歸前，香港普遍存在華洋矛盾、中英矛盾和勞資矛盾；至回歸後，前兩種矛盾淡化，而後者則因經濟問題而演變成當下最突出的民生矛盾，即貧富矛盾、小市民與大財團的矛盾——本屬高度外向型經濟體的香港，歷經金融風暴及海嘯衝擊、面對周邊地區高速發展，仍然未能及時促成產業轉型，導致地產及金融行業坐大，欠缺經濟新增點；當經濟發展相對放緩，普通市民收入相對減少，而周邊地區的發展逐漸追上，「黃金時代」那種一枝獨秀的優越感亦逐漸失卻；與此同時，當物質文化需求與日俱增、物價水平亦持續飆升，很多打工仔的工資增幅根本追不上通脹，難免感嘆在香港只有生存而沒有生活。

經濟發展無法突破，與特區政府沿襲英殖時期的「官商共治格局」息息相關，故在各種政策上向工商界別傾斜，任由五大地產財團的經濟壟斷，延伸至煤氣、電力、超市及巴士服務等關乎市民衣、食、住、行的各行各業，卻未敢為工薪階層提供基本或更多保障，令生活成本激增、上流機會減少、貧富懸殊加劇。及後美國次按危機衍生量化寬鬆，大量熱錢流入香港，堆砌房地產泡沫，但在樓價瘋狂飆升的同時，大部份港人都未能共享這種「虛高」的紅利，令「經濟民生矛盾」愈見突顯。

例如，根據香港社會服務聯會發表的《香港社會發展指數2018》，在2006年至2016年間，人均本地生產總值雖由267,111元增加至333,601元，但每月住戶入息最低50%的家庭住戶入息總和佔所有家庭住戶入息的百分比，卻只由17.7%略減至16.8%（表二）。除此，根據政府統計處，在2008年至2018年的十年間，自置居所比率由53.6%下跌至49.2%。另外，以蓬勃的低端服務業為例，從事零售、住宿及飲食服務的工資中位數，也只由女性的7,000元增加至12,000元、以及男性的10,000元增加至16,000元，但同期同樣發達的高端服務業如金融從業員，卻由女性的18,000元增加至29,700元，以及男性的25,000元增加至39,700元，兩者增幅可謂差天共地（表三）。

從上述脈絡而論，「經濟民生矛盾」的大爆發，主要並非源於「政治矛盾」，而是基於港英已埋下的重商隱患、沿着經濟本身的起伏規律、加上外圍經濟的猛烈衝擊所造成，換言之，無論回歸與否、無論是否存在「意識形態矛盾」，這些問題都無可避免。

問題是，市民越來越關心政治，亦自然對政府的施政要求有所提升，但以傳統公務員為首的特區政府卻總是後知後覺，不但未能及早就經濟轉型及產業發展作長遠規劃，往往到了經濟危機前才小修小補，事後又繼續對「經濟民生矛盾」充耳不聞；周而復始，重複犯錯，港府的施政績效難免與市民期望脫鈎，這也令港人對特區政府越來越不滿。

無可否認，一般市民對「一國兩制」的理解，大多只停留在「河水不犯井水」的想像，未能辯證地理解中央對港政策的因時制宜，因此，每當發生與港人想像出現偏差的政治爭議時，難免觸動大家的敏感神經。在「經濟民生矛盾」的怨氣本身已經不斷疊加的情況下，銅鑼灣書店、欽點特首、人大釋法、DQ事件等頻生，受二元對立的意識形態影響下，市民難免會把矛頭指向「政治矛盾」，認為是中央未能兌現普選承諾，導致特首未能向每一位香港市民負責；他們甚至一廂情願地相信，只要能夠一人一票選出行政長官及立法會議員，他們就一定能如大部份香港人所願。

然而，枱面上這些欠缺從政原則、毫無政經理念的政治人物們，當他們面對公營資產私有化、醫務委員會改革、引用《收回土地條例》、收回粉嶺高球場等極具爭議的問題時，都可以隨民粹左搖右擺，我們又憑什麼相信他們可以認清「經濟民生矛盾」與「意識形態矛盾」的因果關係，帶領香港突破困局？

香港民怨的大爆發，能否真的讓一眾從政精英警醒？（資料圖片）

如果你不忍香港再沉淪，請重新反思香港特色資本主義，從結構調整公共財政的收入和分配。

當釐清了「經濟民生矛盾」與「意識形態矛盾」的因果關係，不妨再回頭問——為何歷屆特區政府都未能因應社會轉型及經濟發展規律，及時提出令香港大步向前的經濟舉措？為何管治團隊好像一直都搞錯了「政府」在經濟發展中的角色和作用，永遠只是在為極少數的既得利益階層服務，根本無法履行保護社會大多數的基本責任？為何所有從政者對「一國兩制」、「區域發展」及「全球發展」的理解如此淺窄，往往只看到「危機」、保持「對立」，繼而選擇閉門造車、等待坐吃山空，卻未能看到「轉機」、學懂「協作」，從而締造多方共贏？

問着問着，就不得不重新反思這個極具香港特色的資本主義的問題。我們從小就被灌輸「香港享有高度自治，保持原有資本主義制度和生活方式，五十年不變」這樣的教條知識，卻未有深究基於「一國兩制」原則底下「高度自治」的「高」與「度」，也沒有人會反思當世界巨變的時候，我們是否仍然要死抱「不變」以應「萬變」；至中學時期，開始接觸經濟理論，又被「資本主義就是一分耕耘一分收穫，市場經濟就是自由自在不受政府干預，像香港這樣公平而有效；社會主義就是做又三十六唔做又三十六，計劃經濟就是政府決定一切，像大陸那樣衍生貪污腐敗」等籠統說法根植於心，漸漸對這個經濟體的各種剝削和扭曲習以為常。

「資本主義係咁㗎啦」變成上至專業精英、下至普羅大眾面對社會不公的自我安慰劑，好讓我們為自己的社會責任開脫，卻沒有人會反問——「點解資本主義就一定係咁？」、「點解新加坡的資本主義唔係咁？」——從港英年代的血汗工廠，到今時今日過勞之都，這套幾近原教旨式的資本主義似乎真的沒有發生過什麼本質上的改變。

也許是「太好命」，上世紀兩次大型的經濟結構轉型，即四十年代後期由轉口服務型經濟變為出口導向的製造業經濟、以及八十年代後期由製造業再變為轉口及服務為主的經濟，從來不是由市場或當局驅動，而是基於內地的政治或政策變化而促成香港發生根本性轉變；既然沒有危機，也毋須保持發展目光和危機意識，得以忽視政府在經濟分配中的重要責任、漠視對升級轉型的積極角色，始終高舉「自由放任」的旗幟、把「積極不干預」奉為圭臬、迷信財團坐大後的「滴漏效應」，有意無意地將資源傾斜於企業和資本，縱容它們在失效的市場中肆意發展，懶理經濟傾斜至崩潰的惡果。

對於基層家庭，政府應首先提升他們的生活質素。（資料圖片）

因此，以地產為首的財團不斷坐大，不斷操控土地發展，不斷剝削小市民，但偏偏香港政府就是這個扭曲制度下的既得利益者之一！以2017/18年度的政府收入為例，當中關於賣地、補地價及印花稅等與地產相關的收入，已經佔去政府總收入的41.8%。收入取之於民，理應用之於民，但是，政府卻以「賣地如賣資產，所以賣地收入屬『資本收入』而非『經營收入』」為由，把龐大的賣地收入撥入發展基建的「基本工程儲備基金」，大大限制了香港在貧窮、教育、衞生及社會福利等方面的開支，未能為營營役役的小市民提供更多生活保障。

面對日漸突顯的「經濟民生矛盾」，特區政府往往只空談「新思維、新作風」，卻從未打算從結構上調整收入和分配，繼而從根本上擺脫被大財團予取予攜的困局——在收入方面，當局既無意檢討過分依賴的賣地政策，亦無意改革狹窄的稅制，繼續放任「富者多得」而非「能者多付」；在分配方面，港府無意打破滾存巨額儲備的迷思、無意仿效新加坡等地把財政儲備三分管理以將部份盈餘注入經常性開支的良方、無意擺脫小修小補又勞民傷財的津貼主義，更遑論要增撥土地及財政資源，以落實全面的產業政策、發展多元經濟、為市民創造更多具潛力及待遇優厚的「好工」。

因此，在「一次分配」時，政府已經未能確保市場以「公平合理按勞獲酬」制度有效運作、即無法保障勞工免受各種制度的剝削，導致富者往往獲得遠多於貧者的收入；至「二次分配」時，政府又未能發揮應有角色，即未能透過房屋、醫療、教育等福利政策，建立轉移財富的新結構，以提高基層收入水平、鞏固中產生活品質、鼓勵市民創業致富，從而調節巨富階層的收益。面對如此無能無為的政府，無論經過多少次分配，貧者愈貧，富者愈富。

這就是香港——一個「超級富豪」數量排名全球第一、有近四分一人口屬「中產階級」、人均GDP媲美歐美發達城市、但堅尼系數比非洲地區更嚴重的地方！

沒有人不知道香港之苦，但那些掌握香港發展命脈的精英們，即因循守舊又夜郎自大的官僚、沒有腰骨又甘作附庸的建制、空喊民主又流於民粹的泛民，又何曾解過我們之苦？

無論是深層矛盾的折磨、資本主義的剝削，還是政治事件引發的撕裂，香港人都受夠了！香港人的真．特首，如果你不忍香港再沉淪，如果你有志重新定義「港人治港」，如果你不像枱面上的政治精英般諸多利益計算，請你鼓起奮不顧身的承擔、一往無前的勇氣、破釜沉舟的決心，帶領香港涅磐重生！

敬頌

秋祺

《香港01》謹啟

為何歷屆政府，皆未能解香港之苦？（資料圖片）

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上文刊登於第185期《香港01》周報（2019年10月21日）《拯救香港，重建家園—《香港01》致真．特首的公開信》。

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