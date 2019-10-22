【諾貝爾和平獎．下】艾哈邁德將成非洲和平使者？

前文閱讀：【諾貝爾和平獎．上】艾哈邁德花三個月結束廿年戰事

諸多內政問題仍未解決

艾哈邁德一上任就大幅改組軍事及情報部門，撼到了不少既得利益階層，加上地方派系存在部落主義，與中央政府在資源分配和身份認同等問題上不一致，直接影響艾哈邁德的施政效率，甚至個人的生命安全。今年6月，埃塞俄比亞北部阿姆哈拉州發生政變，儘管終告失敗，但陸軍參謀長西爾梅孔嫩（Seare Mekonnen）和州長安巴丘梅孔嫩（Ambachew Mekonnen）卻不幸遇刺身亡，足見艾哈邁德的地位仍未穩固。

就國內施政而言，艾哈邁德的首要任務，是帶領埃塞俄比亞平穩地完成民主化過渡，關鍵之處在於如何化解國內80個族群的矛盾，以及撫平民眾在連綿戰火中所受的創傷，達致民族和解。

首先，為了令埃塞俄比亞繼續前行，艾哈邁德必須正視和解決過去數年出現的關鍵政治爭議，如語言政策、聯邦制的性質、權力分配，以及憲法規定的自決權（南部存有分離主義聲音）。因此，在來年舉行的全國選舉中，艾哈邁德必須確保其運作是自由、公正，使得來屆政府有足夠的認受性，從而能夠處理重大憲法問題，讓各族群有基本的平台，達成政治共識，以保證分歧是以對話而非拳頭解決，方可促使各族團結在國家之下。

2018年7月，埃塞俄比亞與厄立特里亞恢復往來及直航，造就多個分散兩地的家庭重聚，家人相擁（Getty Images）

除此之外，由於國內民眾長年累月飽受戰火和高壓統治的壓迫、蹂躪，故在民主化的路途上，強化法治、改革國安和司法機關，是民族和解的首要前提。原則上，數十年政局動盪所帶來的個人和集體創傷，已在埃塞俄比亞社會造成一條深層裂痕和二元對立的分歧。若族群之間沒有一個可靠、合法且有認受性的機構作為和解平台，實在難以用未來的願景來撫平歷史的傷痕。雖然當局已成立「和平與和解委員會」來處理上述紛爭，惟能否奏效仍言之尚早。

和平還須建立經濟聯繫

儘管艾哈邁德獲獎後，不少人把焦點重新放在埃塞俄比亞與厄立特里亞的戰爭上，但自他成了非洲目前最年輕的政府首腦後，便馬不停蹄協助一眾鄰國調解衝突，嘗試把其和平理念播種到非洲之角。他在厄立特里亞和吉布提的衝突中，不僅沒有像法國在戰爭中扶植代理人，謀求利益，反而成功促使兩國關係正常化，結束這場由2008年已開打、卻未獲世人關注的戰爭；而在厄立特里亞和索馬里的衝突中，兩國在他的穿針引線下，重新建立中斷了十五年的外交關係，一解因極端組織索馬里青年黨（al-Shabaab）而起的對抗，索馬里總統更在敲定「和約」後，公開呼籲國際解除對厄立特里亞的制裁和封鎖。

索馬里青年黨控制索馬里許多農村地區，不時發動自殺式炸彈襲擊，意圖推翻索馬里政府。（路透社）

此外，艾哈邁德不但嘗試調停索馬里和肯尼亞的海事爭端，亦為蘇丹和南蘇丹兩國的派系鋪橋造路，築構和談的機會。在艾哈邁德的邀請下，南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）和反對派領袖馬沙爾（Riek Machar）簽訂協議，為2013年爆發的內戰劃下句號；而當蘇丹民眾在今年推翻獨裁統治逾三十年的巴希爾（Omar al-Bashir）政權，並經歷逾四個月的無政府狀態後，艾哈邁德充當中間人，協助軍方和平民達成共識，籌組過渡軍事委員會，分享政治權力，使局勢暫時平穩下來。

更值一提的是，今年2月，艾哈邁德在首都亞的斯亞貝巴與索馬里蘭（由索馬里分裂出來的「國家」，尚未得到國際承認）領袖會晤，雖然索馬里總統拒絕是次邀約，但亦對艾哈邁德所作的調解致以感謝。

自2013年南蘇丹武裝組織和政府軍爆發衝突以來，雙方已招募近1.6萬名兒童參戰。（Sam Mednick/美聯社）

當然，沒有人會天真地以為單靠一紙「和約」，便能為非洲之角擺脫戰爭輪迴的宿命，畢竟「分裂、戰爭、和談、破裂、再開戰……」的情節，在非洲大陸早已屢見不鮮。未來的和平之路，還須靠艾哈邁德把東非各國的經濟市場聯接，就像他和伊薩亞斯簽定「和約」之後，埃塞俄比亞向厄立特里亞開放國內龐大的消費市場（非洲第二大），以換取厄立特里亞兩個位於紅海的免稅港口使用權。當國家之間的人員、貨物、服務、資本邁向自由流通，跨國經濟體才能逐步結合，換來真正的區域融合，最終增加發動戰爭的成本，從而鞏固和平的根基。

平情而論，若沒有適當的時勢和別國領袖的配合，單靠艾哈邁德的政治魅力和理念，實在難以促成上述多項成就。但在個人層面上，艾哈邁德獲諾貝爾和平獎的加冕，至少或可重塑非洲各國的領袖文化，向一眾獨裁者，如赤道幾內亞總統奧比昂（Obiang，在位四十年）、喀麥隆總統比亞（Paul Biya，在位三十七年）、烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni，在位三十四年）起到承先啟後作用，促使他們由研修延長憲法任期，改為認真鑽研政經改革，為生活在紅土上的民眾換來生命的一絲曙光。

喀麥隆總統比亞在首都雅溫得（Yaoundé）慶祝連任。（Getty Images）

誠如提名艾哈邁德角逐和平獎的英國基爾大學法律講師阿洛（Awol K Allo）所言，「我之所以提名他，是因為我視諾貝爾和平獎為行動的號召。這是個享負盛名的獎項，它將賦予阿比道義上的權威，繼往開來，在和平共處和經濟相互依存的基礎上，為該地區找尋新的政治出路。」對於一個處於永無休止的衝突、腐敗叢生和管治拙劣的土地而言，和平獎再臨非洲雖然值得慶賀，但亦間接承認了改革的迫切需要。

上文刊登於第185期《香港01》周報（2019年10月21日）《和平獎加冕奏響號角 艾哈邁德將成非洲和平使者？》。

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