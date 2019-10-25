【惡搞便當反「激」戰．影評】化解世代之爭？答案在便當

《惡搞便當反「激」戰》表面上是齣喜劇，但實際上是齣溫情劇，透過「便當」來講世代之爭。 撰文︰李美

便當是日本獨有文化，本片亦為眾多傳揚日本文化的電影之一。去年已有一齣《爸爸的便當》，不想事隔一年又有類似作品。兩片不同之處，在於前者以男女平等為出發點，由一位大男人幫家中少女準備便當來帶出笑點和溫情；至於本片，顧名思義則將重心放在「惡搞」與「激戰」，日文《今日も嫌がらせ弁当》和英文直譯《Bento Harassment》的火藥味就更濃，台版還乾脆譯成是《今天也要用便當出擊》—究竟兩代之爭如何引起？又怎樣收科？過程裏，不單笑料多多，而且創意十足，充分展現日本的便當情意結，更重要的是，電影也做到笑中有淚，將親情元素表露無遺。

篠原涼子（左）今次在電影中與芳根京子（右）為一對「冤家母女」。（《惡搞便當反「激」戰》劇照）

除了便當文化，本片且如「日本風情畫」。故事所發生的舞台，乃在東京市區以外的離岸小島。由藍天白雲、青山綠水的明媚風光，到小島居民的生活日常，以至八丈太鼓、特產促銷展覽等，電影都有所觸及，令人更加了解日本繁華的另一面。

剛看過篠原涼子在《人魚沉睡的家》中飾演「廿四孝媽媽」，今次她與芳根京子則為一對「冤家母女」，離奇的是，兩人縱沒太多鬥嘴畫面，惟對抗張力依然澎湃。篠原涼子的喜感或不及感情戲強，但她還是交足功課；芳根京子在鏡頭下的青春氣息，更是戲中重大亮點。

故事所發生的舞台，乃在東京市區以外的離岸小島。（《惡搞便當反「激」戰》劇照）

某程度言，本片的溫情定位，多少早早透露劇情走向，不過，一路看着兩母女互動，包括充滿驚喜的便當「武器」……這場世代之爭，到底不是血肉橫飛，而是愛意洋溢，很適合於此紛擾時勢下觀賞。

《惡搞便當反「激」戰》由香織（篠原涼子飾）與雙葉（芳根京子飾）母女間的對抗談起，一個反叛不願跟媽媽說話，一個矢志撬開女兒金口。於是，透過製作表面上令女兒嫌惡的便當「惡搞」，實質是藉此傳情達意—反正口裏說不出來，就用其他方式展現吧，母親最後還是精誠所致，成功令女兒金口打開，恢復友好的母女關係。

穿插全片的便當，每次打開均有驚喜，最好笑是揭穿雙葉的「少女心事」，令她在同學面前尷尬不已。（《惡搞便當反「激」戰》劇照）

所謂「惡搞」，電影裏已有解說，乃香織為了吸引雙葉注意，故意創作出另類便當。穿插全片的便當，每次打開均有驚喜，諧星、貞子等都被借用了，最好笑是揭穿雙葉的「少女心事」，令她在同學面前尷尬不已。然而，母親始終是支持女兒的，包括會幫助她製作愛心便當，當她傷心時又會陪伴身邊。當然，有時關愛之情會拿捏不準，沒有預留適當的獨處及冷靜空間，繼而令彼此的矛盾無端加深。又如女兒想留在母親身邊，寧願在僻遠小島開店過世，身為母親的卻可能不領情，寧願女兒遠走高飛、自己追夢—這不是源於不了解、不愛大家，而是大家想法不同罷了。

始終，「沒有事物是沒用的」，只要將心意向對方傳達，對方總會感受到愛。解決矛盾的必由之路，肯定不在於恨，而在於愛。雙葉在面試時的自白，便強調了食物的傳愛價值，說明她明白便當的意義在情感交流，這是超越訊息交流的；一頓有誠意的料理，跟「頹飯」是兩碼子事。戲中兩人寄情便當的終極情感交流，乃香織弄了一個表彰便當，雙葉則回饋臨別的「保重」便當—雖然，少女第一次弄便當，往往是為了戀人而非雙親；可是，對父母來說，什麼第一根本毫不重要，只要兒女幸福便好。

除了雙葉跟達雄（佐藤寬太飾）有條愛情支線，早早喪夫的香織亦有「半條」愛情支線，但與其說這是一條愛情線，不如說是一條言志線。此線所含寓意，乃便當傳愛的模式應普及傳揚。

另外一名父親信介（佐藤隆太飾）在網上向香織請教「惡搞」便當，就令他跟兒子健太郎的關係更上層樓。惟起初，父親一度利用便當來教兒子識字，這無疑是扭曲了便當重點在傳愛而非教書！這說明了，徒具「惡搞」之形是無用的，跟「俊男便當」弄成「喪屍便當」一樣令人啼笑皆非。

既來之，則安之。反叛期是無法迴避的，人際間亦總有矛盾，惟有秉持一個「愛」字，並以此化解仇恨，才是維繫和諧的王道。

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上文刊登於第185期《香港01》周報（2019年10月21日）《《惡搞便當反「激」戰》化解世代之爭？ 答案在便當》。

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