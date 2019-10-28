【陳同佳出獄】台灣藍綠兩黨　如何藉陳同佳案政治角力？

若從經濟層面考量，台灣是否真有藉「挺香港」與中共叫板的能耐？台灣財務部公布的數據顯示，去年上半年台灣對大陸出口671.3億美元，佔同期出口總額的41%，即大陸仍是台灣最大出口目的地，較第二名東盟的17.7%高出不少。此外，主宰台灣539個減稅項目、約佔236億美元出口總額的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）將於明年9月到期，屆時民進黨若繼續執政，勢必面臨如何與中共重新談判的大難題。顯然，「台灣挺香港」並非單方面表態的問題，亦牽涉中共對台政策。就此，馬英九卸任總統辦公室前發言人、現任台北市議員徐巧芯便認為，能維持兩岸穩定的國民黨，在某些方面更可為香港提供實質幫助。

承接上文：【陳同佳出獄】從反修例到反送台 藍綠為何「挺香港」？

「國民黨執政時期，兩岸有共同打擊犯罪協議，而且有實質運作，如果能從中增加台港互動，那一開始就能解決《逃犯條例》爭議。但很可惜的是，該協議在民進黨執政下，已隨着兩岸關係降到冰點一齊徹底冰封。」

徐巧芯所說的，是在1990年簽訂的《金門協議》的基礎之下，於2009年增簽的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》（下稱《共打協議》），開啟了兩岸共同打擊犯罪及情資交換、司法文書送達、人身自由受限制通報等涉及司法合作等開端，也掃蕩了不少詐欺案，並相互遣返多名「指標性罪犯」；但在民進黨執政前一個月，由陸方主導、經他國查獲的兩岸詐騙集團罪犯，都直接遣送大陸，自此便極少幫助台方緝拿要犯 ，兩岸《共打協議》幾成絕響。

台北市議員徐巧芯認為，穩定的兩岸關說不定能從初始便免於發生《逃犯條例》的相關爭議。（受訪者提供圖片）

陳同佳淪「政治玩偶」？

可惜世上沒有如果，在兩岸關係隨民進黨執政而跌至冰點前，港、台就基於諸多政治敏感因素而未能簽署相關的引渡及互助協議。因此，當港人陳同佳涉嫌於去年2月在台北殺害懷有身孕的香港女友潘曉穎並潛逃回港後，由於兩地並無司法互助機制，故香港一直未能應台灣要求遣送陳同佳赴台受審；及後陳同佳被控洗黑錢罪成判囚29個月，港府趁其還押期間，於今年2月提出修訂《逃犯及刑事事宜相互法律協助法例》，想修補香港與內地、澳門及台灣等地移交逃犯及司法互助的法律漏洞，藉此解決「台灣殺人案」，不料卻掀起港人對內地司法制度的不信任恐慌，並引發持續逾四個月的反修例風暴，令社會陷入空前撕裂。

沒有人可預料，一樁殺人案，竟然會引起一發不可收拾的軒然大波；更沒有人會想到，隨着上周三（10月23日）陳同佳刑滿出獄，事件更演變成波及兩地政府關係的「反送台」風浪。

在殺人案被揭發後，台灣當局曾多次要求香港移送陳同佳；至港府提出修訂《逃犯條例》並引發反修例運動，台灣陸委會則表明，不同意在「台灣屬於中華人民共和國」的前提下，與香港協商任何移交嫌犯的安排；到陳同佳出獄前幾天，已終止修例的特首林鄭月娥宣布，接獲陳同佳致函願意自首，故港府將協助對方赴台投案，正當外界以為案件會告一段落，不料台灣當局態度丕變—蔡英文和蘇貞昌批港府不負責任、其心可議，陸委會亦斥港府漠視應追訴殺人犯罪的執法立場、刻意放棄司法管轄權、推卸責任、別具用心，更表明若港府不承諾會透過司法互助形式協作，將對「香港人員入境採取管制作為」，即不允許陳同佳入境台灣。

原本預計出獄後來台投案的陳同佳，又意外激起台港兩地的「反送台」風波。（梁鵬威攝）

有關回應旋即掀起論戰。支持者認為，民進黨的「國安疑慮」無可厚非，而港府拒絕以對等、尊嚴及互惠等基礎建立司法互助，等同讓台灣穿上 「一中原則」的小鞋，矮化台灣主權；他們又指出，若無法確立司法互助，即未能交流相關罪證，就算台灣法院受理審案，最終亦可能無罪釋放陳同佳。反方聲浪則認為，就算港方持有陳同佳在香港「預備犯行」的證物，都非台灣審理殺人案件的必要罪證，且就算真有必要交流罪證，司法互助亦非唯一方法；例如2010年印度裔英國人林克穎在台灣酒駕撞死派報員後潛逃英國，即使台英雙方並無司法互助條款，台灣仍然積極爭取與英國簽訂備忘錄引渡林克頓，儘管最終未能如願，但可見司法互助並非絕對。

國民黨也藉機嘲諷蔡政府態度反覆，是「政治凌駕於司法」。該黨有民意代表指出，法務部說陳同佳「一旦入境就逮捕」，但陸委會卻又說要限制陳同佳入境，可見兩部門說法相互矛盾、自打嘴巴，質疑當局只想收割香港問題的好處，要處理問題時卻左閃右躲。前總統馬英九甚至哽咽譴責：「蔡總統口口聲聲說要支持香港人權，對外賓高談台灣的人權，但面對這起殘忍的命案，蔡總統怎麼噤聲不語，如此漠視人權？讓死者家屬情何以堪？」

台灣輿論風向也對民進黨的處理方式頗有微詞。因為相較於複雜的政治問題，台灣民眾更無法容忍罪犯逍遙法外，且十分在意罪犯能否受到對等懲罰，而多數人更認為台灣判刑過輕，不足以懲戒嚇阻罪犯。2017年肯尼亞破獲台籍欺騙集團後，有多達73%的台灣人認為應將嫌犯遣往大陸送審，才會遭受更加嚴厲的刑責。另外，有高達八成以上民眾贊成死刑以「彰顯社會正義」，實則滿足報應心理。在此情況下，民進黨仍然過度着重主權政治的論述，顯然錯估民眾的價值判斷。

台灣民眾普遍認為司法量刑過輕，甚至有立委因此提出酒駕撞死人應處死的提議。（資料圖片）

面對沸騰輿論，在陳同佳出獄前夕，蔡英文政府再次「轉軚」，表示「香港不辦，我們來辦」，又表明將派員到香港押解陳同佳回台受審。不過，港府翌日凌晨發稿，批評台方要求等同「跨境執法」，不尊重香港司法管轄權；另外，港府亦強烈反對「台方妄指陳姓疑犯自願自首有政治圖謀」的說法，重申願意向台提供合法可行的協助，又着當局取消對陳的入境管制，「才不會令通緝令自相矛盾」。直到陳同佳出獄後，兩地政府仍然你來我往，至上周五（10月25日）港府再發聲明，表示將與台方溝通陳同佳赴台安排，陸委會則籲港方付諸行動、毋須多言。

這場「反送台」風波似乎未能為民進黨帶來太多掌聲，不少聲音甚至質疑，既然蘇貞昌聲稱陳同佳投案是港府和中共的陰謀，為何該黨仍以欲拒還迎的方式栽進其中？該黨之所以扭扭捏捏，難道不是察覺民間風向有異後，擔心香港這把「槍」會走火自傷而作出的轉向？

在今次的陳同佳所引發的「反送台」爭議中，民進黨的回應似乎未獲多數民眾支持。（中央社）

國民黨的「香港困境」

這宗震驚兩岸的殺人案，不但引發連串抗議和爭端，如今更被視為港、台兩地都不願意接手的「燙手山芋」。徐巧芯不禁感嘆，民進黨所謂的「挺香港」，真的比國民黨更有作為嗎？「要讓香港事情有進展，而且是香港人可以接受的方法，反而需要國民黨執政、保持兩岸穩定合作的關係才能達成，這蠻諷刺的。」儘管如此，徐巧芯仍認為，在「挺不挺香港」的問題上，國民黨不應為反對民進黨而不願大聲表態，反而應該以截然不同的論述為香港發聲。

「民進黨現在想走『兩國』或『獨立』的路線，所以要把所有跟大陸不友好的勢力都變成同一陣線，但它不見得真的關注這些地方的人民、懷有同樣是中國人的情感，也不會真的把他們當成一份子，只是為了要跟大陸對抗，但國民黨不是這樣。」徐巧芯解釋，香港本來就是「中華民國」憲法中的固有疆域，如果大家希望未來有一個統一的中國，那必須是民主自由的中國，而就國民黨的立場而言，不論是香港或大陸人民在爭取民主自由時，起碼要有言論上的聲援，這是基於對整個中國的關懷與理想，而非如民進黨只為拉幫結派抗中的行徑。

相對於立場鮮明的民進黨，國民黨在面對《逃犯條例》風波時的態度總是略顯尷尬。（中央社）

既然如此，國民黨為何無法大聲闡明有別於民進黨的論述，並以自己的方式聲援香港，反而總讓民眾感覺該黨對香港問題的關注力道或音量不足，甚至有顧忌中共而刻意避開之嫌，未能像民進黨那樣牢牢抓住不放，甚至將之轉化成為選情加分的利器？

「其實不論韓國瑜、朱立倫、吳敦義，這些重要人物幾乎都有出來聲援香港，都有說希望事情不要愈鬧愈大、港府要尊重香港人，只是沒有把更進一步的歷史論述拉出來講，因為一般民眾很難理解那麼多，或者他們只想知道最後到底是挺還不挺？其實我們都有說，只是不會每天去講，而民進黨把它變成重要的題材跟主軸。」徐巧芯坦言，除了論述複雜，國民黨本來就較為保守，自然不希望因牽涉過多敏感議題而導致該黨與大陸關係惡化或不穩。

國民黨黨主席吳敦義曾表示，從《逃犯條例》的衝突就能看出，一國兩制純屬「虛言」。（資料圖片）

「這對台灣來說絕對是非必要的，以台灣的利益來看，不需為了任何事情刻意激怒大陸。但這樣做（適度聲援香港）是不是等於激怒大陸？有些人覺得會，有些人覺得不會，（答案）不確定的話，國民黨還是採取比較保守的態度，選擇保持良善的兩岸關係。我們還是會對香港有一定程度的聲援，但民眾會覺得聲量好像稍微小一些。」徐巧芯無奈地道，民進黨本來就基於「反中」心態和情結而藉香港問題對抗大陸，自然不在乎陸方反應與情緒。

對國民黨而言，民進黨所謂「挺香港」顯然是「說的多、做得少」，與其說是「支持香港人追求民主自由」，更多是思考如何從中謀取政治利益；正如該黨立委江啟臣接見黃之鋒時所言，「支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，但香港議題該讓香港朋友親自闡述，不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作」，言語間可見國民黨的質疑。

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上文節錄自第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《從反修例到反送台 藍綠為何「挺香港」？》。

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