【科技．未來】商界發表新太空衣　步進新太空時代

NASA推出新太空衣，亦代表即將步進新的太空時代。一方面，重返月球只是起點。NASA在聲明中介紹，xEMU設計為可替換組件，調校成於太空漫步或行星表面使用；同樣的核心系統也可用於國際太空站、月球軌道太空站Gateway、月球，甚至火星。而太空衣日後可升級，用於火星環境，包括在充滿二氧化碳的大氣層中加入額外生命維持技術，以及改良外層衣料幫助太空人度過火星上的寒冬和炎夏。

承接上文︰【科技．未來】NASA全女太空漫步插曲 新太空衣緣何姍姍來遲？

兩周前，NASA發表了為2024年重返月球之用的新太空衣xEMU。（NASA）

要真正能在月球使用，xEMU仍需完成一些測試工夫。NASA計劃在2021年再對太空衣設計作另一主要檢討，之後xEMU要通過一個電池測試，包括放到真空室中模擬月球環境。順利的話，就可運送xEMU上太空，NASA計劃在兩年內發射太空衣到國際太空站，由太空人穿着漫步太空，收集有用數據。

NASA表示，正為2024年首程載人前往月球建造兩件xEMU太空衣，之後希望把生產任務交予私人太空業者。最近，NASA向商界徵求意見，冀將生產程序交予承包商。「我們不想參與太空衣生產業務，最好留給業界，希望他們創新，設法更快、更便宜地生產太空衣並供應給商業團體。」 NASA艙外活動辦公室經理Chris Hansen說。

這也反映和切合了NASA欲開拓太空商業化市場的未來設想。就在NASA發表xEMU翌日，維珍集團旗下的太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactics）展出了與運動廠商Under Armour合作設計的太空衣，給未來次軌道太空短途旅客穿着。整套藍色太空服除了打底衫褲、連身外衣和運動鞋，另有訓練服裝和限量版外套，以紀念旅程。所有服飾都為每名旅客度身訂造，包在那25萬美元票價中。

維珍銀河暫時計劃在2020年代中投入商業服務。維珍銀河的旅客會穿着這套服裝，先後搭乘運輸機VMS Eve和太空飛機VSS Unity，在感受四、五分鐘無重狀態和太空景色後重返地球。由於旅客不會離開太空機艙，換言之，技術上這套並非真正的太空衣，只講求旅客舒適及機艙內離開座位飄浮時的安全。因此，它們只由輕身物料製成，在手肘、膝蓋等部位加墊。太空服亦可客製化，例如加上名牌和國旗，也有暗袋供旅客帶少許私人物品上太空。

SpaceX也隨Dragon太空船發表了太空衣，並由人偶Ripley穿着升空。（NASA；SpaceX）

或於明年起載人前往太空站的SpaceX，在今年3月Dragon太空船試飛時就載了人偶Ripley（取自電影《異形》女主角之名），穿上自家研發的黑白色防火隔熱太空衣、3D打印頭盔等。波音（Boeing）的Starliner太空船將用作往返地球和國際太空站，2017年初發布了供乘客穿着的藍色太空衣，比太空穿梭時代太空人所穿的輕10磅。

NASA的月球登陸器及相關資金仍未有定案，令重返月球所用太空衣的最終定案仍有變數。圖為Blue Origin所設計的月球登陸器模型Blue Moon，正極力爭取NASA採用。（Getty Images）

但NASA若希望一切成事，首先要得到重返月球任務所必要的經費。特朗普政府要求在NASA現有每年210億美元經費以外，為下年度額外增加16億美元撥款，以加快派人重返月球，但會否獲國會批准仍是未知之數。增撥經費的重要性在於，太空衣最終設計會視乎NASA選擇哪款登陸器載人到月球表面，若NASA沒有足夠經費提供予私人公司建造登陸器，會影響太空衣的生產進度。NASA人類月球探索計劃總監Marshall Smith坦承：「的確關乎何時會決定登陸器的合約……視乎那一大筆所需的資金何時可以提供。」

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上文節錄自第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《首次全女班升空漫步插曲 新太空衣緣何姍姍來遲》。

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