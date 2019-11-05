【專訪】資深傳媒人張潔平：在「非全知世界」中怎樣清醒同行

「我們身處在不同的同溫層中而看不見彼此，這不就是一個徹底的平行世界嗎？」資深媒體人張潔平如是說。反修例風波以來，非藍即黃的撕裂氛圍籠罩了整個香港，雙方的矛盾在各自的網絡營地裏，似滾雪球般愈滾愈大，並從虛擬空間走上街頭，演變成一起起真實衝突。他們以「廢青」、「廢老」互罵互毆、這邊廂毀壞連儂墻、那邊廂破壞店舖和公物；然而，在顏色築起的厚厚的「同溫層」內，他們永遠只看到對方的不是，而拒絕承認自家的不妥，使得極端的聲音愈發瘋狂地發酵着。

Matters創始人、知名香港媒體人張潔平（受訪者提供）

張潔平最為人熟悉的身份，或許是自2015年出任新媒體《端傳媒》的總編輯，帶領《端》憑藉深度報道在兩岸三地崛起。出生於江蘇無錫的她，取得香港大學新聞學碩士後，便投身本地傳媒，曾任《亞洲周刊》記者、《陽光時務周刊》執行主編及《號外》副主編。

「在傳媒革新的動盪之中，我們希望可以藉助技術進步，探索信息新的產生方式，讓新聞傳遞更核心準確的信息、容納更多的受眾參與。」—《端》成立之初，張潔平曾以《漩渦裡的人，有責任說出漩渦的樣子》為題寫下初衷，冀能建立新的討論視野和表達方式。可惜，現實不似預期，《端》在2017年一度陷入資金危機，而張潔平亦發現，媒體自身在社交媒體及演算法的遊戲中，路並不易走；她去年離開《端》，創辦了區塊鏈內容平台Matters。

人人是內容生產者 媒體需負責卻不「背鍋」

遊行市民在過程中也時刻通過網絡關注事態發展。（資料圖片 / 羅國輝攝）

從生產內容到經營媒體，張潔平見證了香港傳媒近年的變化。「今天就是『一千萬人在說話一千萬人在聽』的環境，媒體只是這一千萬人中的其中幾個而已。」張潔平形容，現在的「傳播環境」早已非傳統主流媒體所能主宰，而是社交媒體的天下。因為在網絡時代，人人都是內容製造者和傳播者，既可傳播謠言，也可澄清真相；有品牌有組織的媒體機構固然要承擔更多社會責任，但在網絡的傳播過程中，媒體機構發布的新聞會被切割成「碎片信息」，再經不同「同溫層」的受眾選擇並廣傳，其造成的影響早已超出媒體控制。

廣告代理商We Are Social和社交媒體管理平台Hootsuite最新的「全球網上營銷報告2019」提到，香港地區活躍於網絡社交平台的人數達到580萬（佔總人口78%）；和過去幾年一樣，Facebook以85%比例位居港人社交平台榜首，而不少傳媒則倚靠Facebook傳播新聞—除了文字、圖片及短片之外，傳媒直播也成為大眾掌握現場情況的主要途徑。

Facebook以85%比例位居港人社交平台榜首。（資料圖片）

談及反修例風波中的媒體直播，張潔平認為，這是目前來講較為客觀、直接的現場呈現，因為前線記者在直播時很難「編排」畫面或「安排」內容，能夠展示到相對真實的現場。然而，直播短則一小時、長則兩三小時，在快節奏、碎片化的傳播特徵下，播放率通常偏低；傳媒機構會擷取新聞重點，而不同陣營的支持者亦會根據自己的喜好和目的，把影片剪輯成以秒為單位的短片，或者把當中較能挑起受眾情緒的部分做成GIF圖，令有關資訊在網上廣傳。

「在複雜的脈絡裏，小小的片段也有很高的傳播性和很強煽動性。」張潔平說。以反修例風波中多場警民衝突為例，媒體的直播往往會拍攝到雙方各自布防和互相衝突的畫面，但受眾則會根據自己立場，剪輯出「警察打示威者」或「示威者打警察」的影片，並在自己的「同溫層」裏傳播；在此過程中，每位傳播者都加上了自己立場的解讀，普通讀者看到的可能是第三手、第四手的信息了。「我們的印象就是我們身處偏頗之中，但這個『鍋』很難由媒體來背，材料（發）出去以後就已經不受它（媒體）的控制了。」張潔平不諱言，媒體機構應承擔更多的社會責任，比如在複雜事實面前，要把多層次真相的各個面向呈現給讀者。

遊行現場警察制服一名市民。（資料圖片 / 羅國輝攝）

當媒體失高話語權 誰篩選我們的所見

新媒體時代，人人即媒體，傳統媒體機構已經「跌落神壇」，不再享有「高話語權」。張潔平這樣形容「話語權」的轉移：「以前權力掌握在有喇叭的那人手上，這叫話語權，其他人沒有，說不出話；現在每個人都能說，實際上權力就落在有權去篩選信息的人手裏。」

在新媒體時代，人人都可以利用手機成為新聞傳播者。（資料圖片 / 張浩維攝）

「有權篩選信息」的是社交平台的演算法（Algorithm）。這種演算法的邏輯基於平台對用戶喜好的了解，所以才會有「比你自己更了解你的，也許是手機裏的APP」的說法。其中較為代表性的例子有Facebook、YouTube和「今日頭條」等平台，有關其演算法造成「同溫層」的討論，在「回音室」 （Echo Chamber）的概念被提出時就已開始了—「回音室」效應是個老生常談的話題，即我們常說的「同溫層」，指意見相近的聲音在群體中不斷重複，從而使本身的意見得到鞏固加深，進而愈來愈忽視甚至不承認其他聲音。

張潔平還指出，我們所看到的，本身就不是一個全知的世界，而是一個被嚴重操控的、只能看到片面信息的世界。在她看來，網絡時代下，同溫層的形成和逐漸加深，從來都不只是平台演算法的責任，因為操控人們目光所及的，本質上也是讀者自己。因為社交媒體的傳播方式由「單向傳播」變為「雙向傳播」，信息的流動不再單方面依賴傳統媒體，更是增加了用戶的主動選擇和反饋；例如每一次的「like」、「follow」和「repost」，都是用戶主動地將自己的偏好「輸入」平台的數據，而平台演算有關數據並大量推送迎合用戶喜好的內容後，再經過「like」和「follow」和「repost」為固有意見添磚加瓦。這個循環令持有不同意見的群體隔絕，而當人群愈在同溫層中發酵，偏見就愈牢固，也就愈無法理解同溫層外的想法。

社交媒體上「like」、「follow」的動作令到平台更了解讀者取向。（Getty Images）

為了不讓自己捲入同溫層的漩渦並保持較為全知的視角，張潔平刻意在Facebook上關注一些與自己立場觀點不同甚至對立的帳戶。這種「自製主頁持平聲音」就是自我對同溫層的打破。而在這時，篩選信息源的責任就回到了每一個受眾身上。

品牌依賴公信力 需在市場、時間尋平衡

對於一個定位準確、旗幟鮮明的媒體來說，其同溫層裏的讀者，即其所定位的受眾群體。張潔平坦言，在演算法世界中，無法被特定人群喜歡的中立媒體，實在難以傳播，因為相關信息都會經過演算法過濾、以及群體用戶自主選擇和自我隔離。另一邊廂，經過演算法的推波助瀾，立場鮮明的媒體以此針對特定的人群、生產特定的內容、在特定渠道發布，就可以成為該群體中的意見領袖，起碼能夠得到同溫層讀者的「青睞」。在一連串的分享過程中，這些忠誠粉絲有機會創造新的「傳播圈層」並成為意見領袖，再進行下一輪的傳播。

張潔平指出「專業的新聞是需要付出成本的，讀者是否在乎這樣的成本投入，不在乎的話誰來買單……」（資料圖片 / 余俊亮攝）

這是一個並不複雜的市場選擇問題。在演算法和用戶自主選擇的互相作用下，市場機制令媒體逐漸向清晰立場偏移，而同溫層就成了各個媒體定位自己粉絲群體的地方。畢竟，只有「傳得出去」，才能讓內容生產「活得下來」。

有評論認為，演算法或間接影響了新聞的中立性，而自詡古典新聞專業主義信奉者的張潔平也說，所謂「中立」其實「掩耳盜鈴」，因為「沒有人能做到絕對中立，事實是無法窮盡的，所以一定有選擇」。但她相信，品牌的公信力能有效約束媒體的選擇，長期和短期的品牌效應更是一個平衡遊戲，即平衡市場需求和專業底線；若用鮮明的旗幟來吸引受眾，只能在短期內贏得一些目光，但品牌的長期價值還是在於公道和專業的內容，而長期發布偏頗甚至虛假新聞，都會重創品牌的公信力。

張潔平舉例說，一間傳統媒體、一間網絡媒體、以及一位KOL，對受眾而言可能只是互聯網上的三個帳號，當中後者的關注度或許更高；一旦遇到三方意見不同的爭議性事件，讀者可能就會權衡這三個帳號的品牌價值，來判斷應該相信哪一個。這時，傳統媒體多年的品牌積澱就會顯出優勢，人們大概率會選擇相信擁有品牌公信力的傳統媒體。長期的、有着強大影響力的媒體公信力，有賴專業新聞價值的幫助。這對媒體機構經營者來說無疑是個考驗—「專業的新聞是需要付出成本的，讀者是否在乎這樣的成本投入，不在乎的話誰來買單……」張潔平點出了媒體在市場與專業這「平衡遊戲」中的痛處。

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上文節錄自第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《在「非全知世界」中怎樣清醒同行》。

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