【喪屍樂園：連環屍殺．影評】十年之約　全員齊上齊落打喪屍

相隔十年、原班人馬上陣的《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap），沒有落入續集往往新不如舊的宿命。一如前作，電影以喪屍片為切入點，透過黑色喜劇的自嘲手法，帶出社會邊緣人如何處世。演員再聚不單火花依然，彼此互動，妙趣橫生，言志部份更上層樓，與娛樂效果的平衡拿捏精準。唯一可惜的是，香港上映的版本似被刪剪，稍稍損及觀感與流暢度。 撰文︰李美

回顧喪屍類型的根源，宗師George A. Romero以《活死人之夜》、《生人勿近》等作為社會批判文本，觸及種族、消費文化等議題。喪屍片發展至今，或許不再如大師作品般嚴肅，但借喪屍世界來述說人性，仍是一大道統，譬如針砭人生態度的《笑死人凶間》、道出愛情心態的《熱血喪男》，《喪屍樂園》則談社會下流人。

電影以喪屍片為切入點，透過黑色喜劇的自嘲手法，帶出社會邊緣人如何處世。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

本片貼地而且抵死，尤其主角Columbus（Jesse Eisenberg飾）的宅男、廢青人設，早在首集已成為網民眼中的「經典」，今集也備受期待。他喜愛自訂連串「無厘頭」的生存法則，如勤做運動、扣安全帶、射喪屍要射兩次等。在正常世界無法適應人群的Columbus，竟在末世中悠然自得，更誤打誤撞成為「人生贏家」。新作既進一步探索角色之間的相處，還有令人始料不及的感動場口，絕非無聊、濫殺的喪屍片。

此片另一大亮點，是角色和演員的「成長」。十年前，除了飾演中年「牛仔」Tallahassee的Woody Harrelson及飾演小女孩Little Rock的童星Abigail Breslin名氣較大外，其餘演員均名不經傳。惟時移世易，各人皆已獨當一面，演強悍少女Wichita的Emma Stone，更憑《星聲夢裡人》躍身奧斯卡影后，難得是她願意「紆尊降貴」，繼續與其他演員一起大放笑彈。

電影齊集幕前幕後原班人馬，拍出妙趣橫生的延續篇，演員再聚，火花依然。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

稍稍遺憾的乃本片原本被列III級，這在早前的海報已經事先張揚，不過最終上畫卻「降級」為IIB級，以致一些段落無奈被刪，觀眾未能原汁原味觀賞，許是片商想吸納更大年齡層吧。然而，恰如III級的《死侍》、《盧根》、《殺神John Wick 3》等都能在港大收旺場，若然因擔心票房而閹割部份場面，則恐多此一舉，也低估了觀眾接受程度。

在第一集裏，角色們由陌生人漸漸形同「原生家庭」的一家人，宅男、中年牛仔、落難姊妹花從孤身奮戰到互相扶持，由擁抱孤獨、緊閉心窗，到敞開心扉、重新接受家庭生活，在黑暗中再見光明，親情味道不少。十年後的新作則更社會化，既然角色已成「家人」，難免面對典型「家庭問題」：小女兒Little Rock與父親「牛仔」出現青春期的反叛衝突、宅男與強悍女孩發展到談婚論嫁的「樽頸位」且有「第三者」亂入……家庭、愛情再令角色陷入人際關係的迷宮，難以自拔。

十年後的新作則更社會化，既然角色已成「家人」，難免面對典型「家庭問題」。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

這正是導演Ruben Fleischer的用心，亦是避免電影盲目消費情懷的妙筆。畢竟，角色們在電影時空老了十歲，處世態度也應趨於成熟：宅男不應再是宅男，而要成為大丈夫、真男人；「牛仔」不應再僅是憤怒中年，而要成為懂得愛護、尊重家人的父親；小女孩變得亭亭玉立，長大成人後固然要為自己的決定負責；強悍少女同樣需要面對人生抉擇，思考應否成為別人妻子，接受婚姻「束縛」。

凡此種種，將邊緣人拉回「正軌」，讓他們重新審視當下生活，直視人生中的各種難關，不再以喪屍為由來避世，或許正是創作人的言志。始終，何謂家人、何謂家庭，大家究竟怎樣溝通等，乃是永恆長青的問題。電影在喪屍末世的設定中引發這些矛盾，非但笑中帶淚，而且大大增加了電影的感染力。

新作中的喪屍有所「進化」，以智力、體力、殺傷力來區分，雖然帶來了新鮮感與玩味。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

本片另一驚喜之處，乃同時追貼荷里活的「彩蛋化」，除戲謔喪屍舊片、《未來戰士》系列之外，又大玩懷舊貓王元素。上集被主角「誤殺」、演回自己的喜劇巨星標梅利（Bill Murray），更以出奇方式「回歸」。不過，新作中的喪屍有所「進化」，以智力、體力、殺傷力來區分，雖然帶來了新鮮感與玩味，但亦太像日本動漫《進擊的巨人》。

十年磨一劍，《喪屍樂園：連環屍殺》找來幕前幕後原班人馬再次聚頭，誠屬有心有力的水準之作。創作團隊早前受訪時透露，「十年一集」可能是延續系列的方式。看畢本片，相信大家不會介意苦等十年。

更多《香港01》周報影評：

【我和父親的Final Fantasy XIV．影評】家庭不和靠打機修補關係

【犯罪現場．影評】走雙雄片套路 調查劫案羅生門事件

【惡搞便當反「激」戰．影評】化解世代之爭？答案在便

【小丑．影評】顏料下佈滿淚痕 受盡壓制終變「joker」

【星際任務．影評】探索無垠宇宙下的人性

【何處是吾家．影評】城市變遷 詩意化特寫黑人探根尋源

上文刊登於第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《《喪屍樂園：連環屍殺》十年之約 不枉苦等》，網上標題為編輯重擬。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。