【區議會選舉】如何讓居民明白發聲不是沒用的？

參選灣仔樂活選區的楊子雋，約一年前開始落區，城市規劃學系出身的他當時在灣仔區議員楊雪盈的辦事處當助理，除了接個案、協助辦社區活動外，一直關注區內規劃議題。他指樂活區居民的社區連繫感不高，「因為沒有一個空間讓他們聚起來，比如有一個地標，可讓街坊交流、聊天。這區因為地理環境問題，較少公園、地鐵站等聚腳點。他們多是一落樓就開車、坐小巴，對社區環境不會有很高的要求，他們日常的活動根本不是在這個社區。」

楊子雋分析，樂活區屬高尚住宅區，社區較安靜且人流較少，居民屬高收入群組，約一半家庭月入逾十萬元。他們多是專業人士，有自己的生活圈子，甚少留在區內活動。他認為，社區跟人的影響是雙向的，「很多時地方會定義了我們的生活，因為很多斜路，沒有聚腳點，沒有公共空間，就沒有社區了。其實居民能否組織起來，重新定義環境呢？比如可以改造公園設施，變為寵物友善的空間，那放狗的時候有個聚腳點，就可以營造社區。」

楊子雋指區內甚少環境衞生問題，居民最關注的是交通問題。（黃寶瑩攝）

擔當中介人 凝聚居民意見

他留意到，區內甚少環境衞生問題，居民最關注的是交通問題。此外，居民解決問題的能力較高，不需要議員幫忙。他們只是對一些需要居民聯手的議題有微言，比如加路連山道的重建工程。但目前似乎未有人可以組織居民，區內欠缺中介人把居民凝聚起來，他希望自己可以擔當這角色。

「我會定位自己是一個促進者（facilitator）或是組織者（organizer），跟一般人對區議員的想像有所不同。很多區議員會標榜他們成功爭取，但背後的假設是居民不懂自己爭取，要區議員為民請命。但在這區，他們是很有思考的，我可以提供一些思考方向或是外國的例子，讓他們去想更好的解決方案，再收集更多的居民想法，去跟政府倡議。」楊子雋說。

規劃議題較為硬性，楊子雋也會用軟性的方法，希望讓更多居民關注。早前，他聯同渣甸山選區候選人張朝敦舉辦掃桿埔導賞團，希望讓更多居民重新認識社區的歷史，讓他們更喜歡自己的社區，再去關注重要的規劃議題。掃桿埔不在楊子雋的選區範圍內，但他了解到很多居民會在周末到附近散步、放狗。張朝敦解釋，上世紀三十年代，港島維港一帶的人口已非常密集，掃桿埔有很大範圍是政府及康文用地，英國殖民政府認為須在區內保留一處土地以作「Lung of the City」（城市之肺），故沒有發展成住宅。現時掃桿埔一帶仍如灣仔人的後花園，導賞團讓居民認識到區內的發展歷史，以帶出殖民政府背後的發展思維，引起居民反思重建加路連山道帶來的問題。

楊子雋早前聯同渣甸山選區候選人張朝敦舉辦掃桿埔導賞團，希望讓更多居民重新認識社區的歷史

不會預設立場 着重尋找共識

「我在3、4月派發居民問卷及發起關注組，現時也有組織聯署。我們反對商業發展，很大程度是關乎歷史原因。為何一百年前英政府可以高瞻遠矚，現時政府卻賣地賺錢為上？我們可以如何平衡，讓居民有優質生活環境的城市規劃？我們也希望居民繼續支持我們反對重建的行動。」楊子雋說。

即使未入議會，居民未必知道他是誰、可為居民做什麼，但楊子雋在落區的過程中仍同步推動一些倡議，嘗試用各種方法加入公民參與的元素。他說，「比如香港大球場，政府1月時上過區議會，想把大球場改建為普通運動場，諮詢居民想重建還是保留。我希望把居民組織起來討論，甚至和區外居民取得共識，讓大家可以共用一個地方，而不是我設定立場去爭取，然後再說我成功爭取。我希望在初步階段已經可以與居民取得共識。」

楊子雋曾設公投板，讓居民相信自己對社區的影響力。「在公投板上可能只是貼張貼紙，表示贊成或反對重建。雖然看起來可能微不足道，但也是一個渠道讓公眾表態，可以讓大家反思。」他憶述當時公眾反應不錯，相信他們認可公民參與的模式。「但一開始可能仍要時間習慣，他們會好奇，『咦，為何無故在街上有人搞投票？』他們可能習慣了區議員是為民請命的角色，區議員有錯就罵。」

加路連山道。（龔慧攝）

從公眾對公投板的反應，也可觀察到居民對議題的關注度。楊子雋提到，有些居民發現原來他們也可以選擇贊成反對，便會跟他討論重建的好處和壞處。可見這些居民本來已有一套想法，只是沒有平台分享意見。有些居民本來不知道要重建，過來了解一下，之後覺得要再思考，對重建與否也只是五十五十。有些居民認為做這些投票沒用，說「無用㗎啦」。

如何扭轉居民認為自己或區議員發聲也沒用的想法？「這是相當困難的，我會說服他們，先填了問卷，我們會去信政府，愈多人參與公投，力量會愈大。很多時社區議題的民意愈大，政府聆聽的機會便愈大。」他又表示，「雖然區議會的法律效力不大，甚至區議會一致反對，政府也可以繼續做。如果我們可以反映出不只是投票的區議員反對，如果不聽民意會讓所有居民憤怒，那麼政府就會卻步。」

楊子雋表示，「現時想大家提出倡議，因為區內很多專業人士，比如就加路連山道重建，關注組有十多位居民，他們自行報名，有建築師、則師、律師，開會時我甚至不用主動發起行動，他們可以自行想出應對政府的方案。我只是提供一個平台，去讓他們充權。」

除了受訪者外， 本屆灣仔區樂活其他候選人還有謝偉俊（獨立）。￼

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上文節錄自第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《連結議會與社區 從何開始？》專題中的《建互動空間—讓居民明白發聲不是沒用的》。

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