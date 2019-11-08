【科技．未來】或成大規模殺傷武器　基因編輯可有解藥？

「基因剪刀」CRISPR-Cas9自2012年發表而來，迅即被視為基因編輯神器。鹼基編輯（base editing）後，上月底美國博勞德研究所（Broad Institute）的生物化學家劉如謙及其團隊就宣布，研發出稱為「優質編輯」（prime editing）的改良版，比現有更安全、準確和高效，欲真正發揮「尋找與取代」DNA功能。 然而，當基因編輯工具不斷有新的改良版本，研發想像到的應用情況愈來愈多，正如美國國防高等研究計劃署（DARPA）項目經理Renee Wegrzyn在2017年一場演講所說：「我們正在推這科技到全世界，卻沒有附上應有的安全措施。」

承接上文︰【科技．未來】基因編輯新工具 真正做到「尋找與取代」？

不論是善意還是惡意使用，美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）生化學家Joe Schoeniger相信，將來會有「一定的CRISPR意外曝露風險」。她說，隨着一個大型工業圍繞編輯工具崛起，CRISPR將會被應用到基因治療、注射、藥膏、食物等，大大提高實驗室意外的可能性：「隨着使用的分量愈來愈多，大家接觸到、被注射或噴灑到的機會也愈來愈大。萬一我眼睛噴進了突變原（mutagen），能夠制止就最好不過。」她認為，研發解藥或許會有幫助：「從心理角度而言，有個『關掉』掣是好事，也有助把這科技在社會落實。」

美國國防高等研究計劃署（DARPA）項目經理Renee Wegrzyn警告，現時基因編輯解藥欠奉。（The Long Now Foundation Flickr圖片）

DARPA察覺到，基因編輯的一大問題在於缺乏容易使用的CRISPR反措施、「復原鍵」或解藥，隨着基因編輯愈來愈強大，愈來愈需要復原工具，以防萬一。2016年2月，時任美國國家情報總監James Clapper稱基因編輯為潛在大規模殺傷武器。同年9月，DARPA展開Safe Genes計劃，提供6,500萬美元經費，徵集可控制或逆轉基因編輯效果的技術。俄羅斯總統普京在2017年一個青年活動上亦說，以基因工程製造沒有痛楚或畏懼的士兵，「比原子彈更加可怕」。所以杜德納（Jennifer Doudna）的團隊在2017年得到DARPA其中一份合同，和其他科學家開始研發工具對抗包括CRISPR在內的「生化武器」，以預防療法或藥丸之類阻止基因編輯。

一些科學家似乎早已找到阻止CRISRP的提示—遠古細菌與一種會感染它們的病毒「噬菌體」（phage）搏鬥時，噬菌體發展出對抗CRISPR的手段，它們隨着演化能產生出一些細小蛋白，令基因編輯工具失效，科學家稱之為「抗CRISPR」。最先的抗CRISPR在2013年由加拿大多倫多大學的學生Joseph Bondy-Denomy發現。「我們發現某些噬菌體似乎可抵抗CRISPR。當我們把那噬菌體放到一個細胞，細胞無法保護自己。」現為加州大學三藩市分校（UCSF）教授的Bondy-Denomy說。他很快就聚焦於那病毒的約50個基因，認為其中之一正是原因所在：「可能就是這關掉了CRISPR。」至今已有逾40個抗CRISPR蛋白被發現，主要來自杜德納的實驗室。

生物學者杜德納（Jennifer Doudna）正積極「善後」，為她研發的CRISPR-Cas9尋找應對方法。（Getty Images）

也有些團隊在尋找可抑制CRISPR的常見化學物質，並有初步成果。今年5月初，同樣接受DARPA資助的哈佛醫學院副教授Amit Choudhary宣布，發現兩種藥物在混和人類細胞時可防止基因編輯。研究者如Bondy-Denomy相信，抗CRISPR可令他們更準確控制基因編輯技術，有助改善未來相關方面的治療。例如去年12月一群德國科學家發表的研究就發現，若把CRISPR和抗CRISPR結合，可造出一種只會改變肝細胞的編輯器，對神經元、肌肉等無效。

作為杜德納那DAPRA項目的一部份，各支科學家團隊計劃在今年以老鼠展開首次試驗，一探是否有可能保護牠們抵抗CRISPR。有份參與的Schoeniger說，她的實驗室將會指引老鼠自行編輯，但會給予牠們少許抗CRISPR分子：「抗CRISPR在大自然很有效果，我們正嘗試在動物身上也是否有效。」

雌性瘧蚊是傳播瘧疾媒界，基因驅動技術可利用此特性，以改變其性別比例或整體數量來控制疾情。圖為其中一種傳播瘧疾的甘比亞瘧蚊（Anopheles Gambiae；Wikimedia Commons圖片）

另一方面，科學家正研究可否以抗CRISPR來對抗基因驅動（gene drive）。那是一種獲得蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）支持的基因編輯工具研發，在野外蚊子中散播，導致牠們數量銳減，藉此控制瘧疾傳播。也有些科學家想透過基因驅動，以不使用毒藥的方式控制老鼠數量。

但為免這些實驗失控引致生物絕種，科學家認為可以在生物基因加入抗CRISPR來「免疫」。作為概念驗證，堪薩斯州立大學（KSU）的學者去年7月發表報告，嘗試把抗CRISPR加到酵素來對抗一種基因驅動。「若某個朝鮮實驗室用基因驅動把你的經濟農作物掃清，你就可以有一個轉基因（transgenic）的作物來應對。」Sontheimer說。

基因驅動妙用遺傳法則，可迅速及大量控制後代特徵。（香港01製圖）

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上文節錄自第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《更準確VS更危險 新版基因編輯問世 人類面對道德抉擇》。

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