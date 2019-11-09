【區議會選舉】社區規劃　為何不先問問街坊意見？

公民參與要落實到不同社區，有不同的困難。天水圍宏逸區社區主任巫啟航相信要推動公民參與，需要深耕細作，把議題從社區帶到社會，最後讓大家思考香港的民主命脈。 宏逸區是典型的屋邨社區，巫啟航想從基層的關注點開始，然後把居民的思考範圍拉到整體社會，但同樣是想由下而上推動政策倡議，宏逸區面對的不單是社區連繫感不足，不少居民更對公民參與毫無認識，需要幫忙建立相關概念。

巫啟航從2014年開始接觸地區工作，當時，他以天水圍民生關注平台（天民台）的組織服務街坊。他說，那時想阻止天水圍區的區議員自動當選，和現時「連登仔」出來參選的想法大致相近。

巫啟航自2014年接觸地區工作，原因是想阻止天水圍區的區議員自動當選。（鄭子峰攝）

他說，「後來經歷選舉後，平台專注以地區組織的身份做地區議題。當時太green（缺乏經驗），嘗試接觸社區議題，如以『天民台』的身份跟進街市議題，天耀街市被拆變回領展街市，議題尚未完結，現時會跟其他團體一起組織街市聯盟。」

老一輩求安穩 年輕人看整體

天水圍欠缺公營街市、區內物價高，以致居民要跨區買菜的問題，困擾當區居民約十年。2017年《施政報告》表示，會在天水圍建公營街市，於是巫啟航跟天水圍街坊一起談選址，組織街坊做地區投票，談怎樣的街市才算適當，並了解街坊想有什麼設施、賣什麼貨品。

巫啟航分享，「做當年認為很『左膠』的事情，摸索到有很多地區上的議題，不是單純用選舉作為目標就可以解決所有民生問題。我開始意識到有很多部份是要有倡議，也要做動員。」

宏逸廣場承載不同的人和活動，時常會有中年女性跳健康舞。（鄭子峰攝）

與巫啟航約了在宏逸廣場做訪問，那是一塊沒有特別設施的長方形空地，卻承載了很多不同的人和活動，有小孩和媽媽玩球，有中年女性跳健康舞，有街坊擺賣鹹魚蝦米……巫啟航說後面的土地正興建泳池，而我們身處的這塊石屎地會建一個公園，他試過在這片公共空間舉辦各類活動，例如做漂書、義剪、放映、中秋晚會、四驅車比賽等，為街坊提供服務。

政府部門對宏逸廣場的管制甚少，因為土地權不一，間接開放了使用權利，但空地將會被改建成天秀路公園的其中一部份。「到時有很多公共活動不可以做，例如不能放狗，唱歌跳舞也有規定的位置。我看過規劃書，改建只會增加一些小徑，很多位置也只是添置花草，不會再有空間跳健康舞，變成公園後也不可以擺賣。」天秀路公園由康文署管理，公園外掛上橫額，列明規條限制。他認為，這正是天秀路公園較宏逸廣場枯燥乏味的原因。

若交由政府管理後反而令居民不想使用，明顯是規劃不當。儘管街坊每天使用空地，他們可知道自己有權為規劃發聲？到公園改建那刻，不能再跳健康舞，他們可知道這跟政府規劃和施政失當有關？落區一段時間，巫啟航發現年輕人跟較常留在區內的長者及主婦，對於社區有很不同的想像和需求。

天水圍至今仍沒公營街市，而由領展或房屋署外判商營運的街市，食品價格長期高於其他地區。（資料圖片／高仲明攝）

「老一輩傾向安穩，買菜要平，交通要方便，主要是滿足日常生活需求。很多時他們要照顧家庭，解決到三餐溫飽、上到班就已足夠。但對年輕人而言，他們想像的社區就很不同，思考會多一個層次。社區是自己的屋邨，闊一點就是整個天水圍，再去到香港整個社會的前途，他們也會去想。他們眼中的社區是香港的一部份，多於只是自己住的屋邨，這是連成一線的。跟他們聊天，感覺到年齡分布的意識形態分別，比如中年女性會跟你說較為地區性的議題，街市買菜很貴、坐車不方便、地方有積水，她們的着眼點較多是自己生活的圈子。」巫啟航說。

他認為年輕人較意識到眼前的問題，不只是地區的問題。「天澤街市買菜很貴，但背後是領展問題，再延伸到規劃問題。他們說得出這些連繫，而且理解到這不單純是討論屋邨應該如何規劃，他們思考的角度較高。」故此，即使面對長者或主婦，他一直希望讓他們明白社區議題背後有一連串問題，而且他不單純是想方設法幫他們解決問題。

巫啟航認為，「可嘗試拉近思維，我們試過講領展壟斷議題。買菜貴，為何貴？港府只有小政府的角色，不參與天水圍地區規劃，令領展在天水圍可以插那麼多旗，沒有政府機構介入，促成這二、三十年都是買貴菜的命運。至於交通問題，為何當初政府規劃時沒有考慮公營公共運輸服務，只有九巴、輕鐵？天水圍區內沒什麼小巴，只有長距離的九巴。所以輕鐵一封，天水圍、元朗的人也不用搭車了。」

天水圍區內較少小巴行走，只有長距離九巴，一但輕鐵停駛便會非常不便。（資料圖片／盧翊銘攝）

建制由上而下 街坊長期被動

到居民有了更多思考方向，才能再往前推進，但巫啟航認為，建制派在當區扎根多年，卻沒有推動公民參與。「我們眼中的社區，跟建制派有相同也有不同。相同的是他們都支持在天水圍北建公營街市，而且覺得有需要解決衞生問題。但以天水圍北為例，大多數區議員屬工聯會，他們的做事方式多是由上而下。對於地區上的改動，街坊很被動地知道。」

他舉例，俊宏軒的麥當勞對出要建行人路上蓋，從麥當勞到旁邊的巴士站，是相對大型的工程，但很多街坊都是在興建時才知道。「理想的方法是每個改道都由街坊去想，思考如何設計。我自己想投身議會的雛形，是由下而上、由街坊推動改變。」

要了解街坊的需求，他認為不一定要事事逐個人去問，每次開街站派相關傳單，街坊也會主動跟他講。「為何那麼久也沒有街市？為何交通路線常繞道？民怨愈高，愈感受到那議題的重要性。當區的區議員一直都解決不了這些問題。宏觀地看，跟區議會的架構有關，很多時也是被諮詢，元朗區議會很多時也是表決性通過。天水圍南的街市方案，他們也一致通過，街市的舖位、管理模式，什麼也沒商議就通過了。」

他指出，「區議會的（處事）方式，一般是政府的方案來到議會，他們只㩒掣，『yes』就『yes』。他們不會去阻撓，或較貼地就居民的需求再去提出改善。」

巫啟航（左三）出席地區政策論壇討論天水圍議題，探討區內的街市政策、社區醫療及交通配套。（受訪者提供）

讓居民同倡議 更勝「蛇齋餅糭」

巫啟航相信，深耕細作是帶來改變的必要一環，但確實很困難。「特別是在公屋區，對方會用『蛇齋餅糭』的攻勢，你跟街坊講倡議，老實說吸引力相對低。不可以說公屋區的街坊較為市儈，而是他們未接觸到這些概念，去令他們接受一個真的幫你倡議的人，而不是一個『蛇齋餅糭』的區議員。要慢慢改變後面那群年輕人，倡議的角色較為重要，我對此是有信心的。天水圍北近年才有一個較為部落式的社區，開始成熟點，之前大家也是各自為政，不管鄰邨的事，近年的氣氛才較為成熟。」

天水圍曾被稱為「悲情城市」，人與人之間的聯繫相對薄弱。巫啟航觀察到，現時多了街坊互相打招呼聊天。「這跟康樂設施和公共空間多了有關，之前天水圍有很多爛地，公園又未建好，現時設施多了，體育館等硬件完善了，慢慢產生歸屬感，社區亦沒那麼壓迫。」

社區營造在他們幾個心中不是口號，而是一種實踐，透過不同的活動，讓人們了解及關注社區，再而參與帶動改變。當居民下班回到社區中，會想多跟街坊交流，會想到某個地方流連，會想起和街坊在某處的共同回憶，而不是回家就休息睡覺，這也是他們的共同願望。

除了受訪者外， 本屆元朗區宏逸其他候選人還有曹健科（無政治聯繫）。

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上文節錄自第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《連結議會與社區 從何開始？》專題中的《由點到整體—街坊捱貴菜背後與規劃有關》。

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