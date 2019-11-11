【伊索遊戲．影評】故技重施失效　Cult片光環不再

新作《伊索遊戲》與前作《屍殺片場》都是出自導演上田慎一郎之手。如此一來，觀眾免不了滿懷期待。《伊索遊戲》的故事聚焦在三位美少女身上，導演選擇用龜、兔、犬為代號，講述三位角色的故事。她們是內向的女大學生龜田美羽（龜）、全家都是藝人的大學生KOL兔草早織（兔）及身手不凡的「打手」戌井小柚（犬）。 撰文︰寇斯珮

不出意外，《伊索遊戲》的創作肌理與《屍殺片場》十分接近。前作是導演從並不那麼恐怖的靈異故事開始講起，慢慢引出了戲中戲中戲的格局，突然將恐怖轉為爆笑，由此在亞洲地區大放異彩。《伊索遊戲》則從三條線索開始慢條斯理地敘述，慢慢再讓線索匯聚，不能免俗地再用了一次戲中戲中戲。

觀看《伊索遊戲》時，免不了帶着一個問題：《屍殺片場》的成功是否具有偶然性？二者的規模同屬獨立小成本電影，難免在製作上會有不盡人意之處。或者應該說，二者皆帶有強烈的B級片色彩。在《屍殺片場》還未扭橋時，無論攝影、剪輯及演出，看上去有明顯的生硬。導演卻很有心思，將背景設定為一組水準平平無奇但對電影很有熱情的拍攝團隊，在電影後半截情節發展下，之前所見的瑕疵便成為了合理的鋪排，甚至變為特色。

《伊索遊戲》以日式校園故事開始，以偶像劇般的打光。（《伊索遊戲》劇照）

《伊索遊戲》也具有這種生澀，導演或許還帶着一絲刻意為之的頑皮。此片以日式校園故事開始，以偶像劇般的打光，試圖讓觀眾沉浸在少女情懷之中，再緩慢地插入懸疑元素，直到約半小時後才將故事變奏，其中確有可稱為實驗的細節。可是，這些實驗的手法，在主流電影裏比比皆是，除了揭曉逆轉的劇情為觀眾帶來意外，別的剪輯手法和敘事已經了無新意，觀眾會以為自己在觀看重複的套路。

劇本分成三四個不同的段落，每一個段落都有不同的風格和重心。第一章節可視為校園偶像風，第二節變為倫理懸疑片，第三節是罪案詭計，第四節又轉為家庭倫理。從構思角度，這種手法值得肯定，卻失去了《屍殺片場》渾然天成的融合感。前作之所以成立，全在於前後不同篇章之間畫出了一條合情合理的分界線，前半部是呈現成片，後半部拍的是幕後秘辛。《伊索遊戲》寄望不同線索可以自然地匯聚在一起，不同篇章之間可以順利過渡，遺憾的是，這部電影無法做到這一點。

電影最重要的戲劇技巧與《屍殺片場》一樣，在中段揭曉幕後的另一層面貌，前半部份的故事，原來依然是戲中戲。

劇本分成三四個不同的段落，第一章節可視為校園偶像風，第二節變為倫理懸疑片，第三節是罪案詭計，第四節又轉為家庭倫理。（《伊索遊戲》劇照）

此作品的弊病是構思上不盡如人意。《屍殺片場》上映恍如昨天，在短期內觀眾如要接受同樣的橋段，至少應該從複雜程度、實施難度及敘述方式等層面遠遠拋離舊作，才可以獲得觀眾認同。《伊索遊戲》從直陳劇情轉為戲中戲，卻沒費太多心思，反而把此前幾條故事線的氣質沖淡了，電影由此轉為導演對前作的一種模仿和再現。

若按作者論分析，這樣的設置能夠成為導演的風格嗎？比如戲中明顯過於粗糙的道具和佈景，較為隨意的裝束，對白之間空隙過多的剪輯，應是導演刻意營造。唯有如此，才可以解釋片末的一段中槍吐血畫面，導演用特寫強調的這種惡趣味，聯合全片的鬆散之處，彰顯出有意塑造的B級片風格。

片中從直陳劇情轉為戲中戲，卻沒費太多心思，反而把此前幾條故事線的氣質沖淡。（《伊索遊戲》劇照）

《伊索遊戲》和石破天驚的《瘟室》（《The Room》）不同，兩位導演的出發點和創作方法有別，兩部戲面對的傳播渠道也不一樣。如果刻意在主流渠道製造cult片意味的電影，它最後要麼成為成功的商業作品，要麼成為口碑和商業不成功的B級片，《伊索遊戲》顯然失去了《屍殺片場》帶來的光環。

《伊索遊戲》的重複，是否表示導演黔驢技窮，將三板斧都用盡了？我倒覺得它有助於評論者重新審視《屍殺片場》這部作品，再去琢磨它表達出的視聽語言及對戲劇衝突的理解。當然，如今不妨將《屍殺片場》視為天時地利人和的產物，它的成功與《伊索遊戲》的失敗原因卻並不是運數，反而宣示了創作手法和表達方式的重要—哪怕是成本極低的B級片製作。

《伊索遊戲》失去了《屍殺片場》帶來的光環，無法達到前作那渾然天成的融合感。（《伊索遊戲》劇照）

另外，這一案例也證明如今的獨立電影很難掙脫主流的影響。無論是電影語言還是製作方式，甚至導演的企圖心，獨立電影人幾乎無過濾地在吸收主流層面的養分。

若是主流的商業操作模式，縱然思維方式和拍攝手法陳舊仍可吸引觀眾，《伊索遊戲》告訴大家，這種方式在獨立製作上絕對不成立。

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上文刊登於第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《《伊索遊戲》故技重施失效 Cult片光環不再》，網上標題為編輯重擬。

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