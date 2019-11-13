【昆頓塔倫天奴：鬼才的血與夢．影評】影迷必看　回顧名導神作

曾揚言只拍十套電影、現今只剩一套餘額的昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino，簡稱QT），無疑是位神枱級導演，《昆頓塔倫天奴：鬼才的血與夢》（QT8: The First Eight）肯定是影迷必看的紀錄片。影片找來各路影壇人馬，娓娓道來這名大導創作路上的大小軼事，想了解大導作品背後故事的粉絲，固然投入十足、大呼滿足。至於不熟QT者，這亦為引領大家進入其光影世界的入門作品。唯一較失色之處是，儘管本片立意良好，惟觸及社會議題時始終有點突兀。 撰文︰李美

昆頓塔倫天奴曾揚言只拍十套電影。（Getty Images）

全片甚有製作花絮（making of）觀感，不過，這不是一般影碟的「特別收錄」，而是值得入場觀賞的紀錄片。事實上，這類製作花絮若獨立出碟，有價有市，正因影迷有此需要，可補足大家對電影的認知，有時甚至比正戲還要可觀。這齣紀實式電影，便是極具水準之作。年前，影碟商曾推出QT的作品合集，本片若收錄其中，效果必更圓滿。

就如許多製作特輯，本片以訪問為主。製作團隊找來於不同時期與QT合作的電影人現身說法，從早期編劇《浪漫風暴》、執導首作《落水狗》說起，似足QT作品般分章節處理，一直講到最新作品《從前，有個荷里活》，此片總共觸及大導九齣編導作品，以及之前兩齣編劇作品。從影帶舖當職員到在影壇發光發熱，此作既帶出QT的傳奇經歷，還訴說不少鮮為人知的趣事，例如其個人習慣與禁忌等。

《昆頓塔倫天奴：鬼才的血與夢》找來各路影壇人馬，娓娓道來名導創作路上的大小軼事。圖為《落水狗》。（《落水狗》劇照）

此外，本片以許多大導的「金句」貫穿，譬如「只要你夠喜歡電影，就可以拍到好電影」，喚起電影愛好者的熱血與共鳴。當然，片中電影人還提到QT一生只拍十套電影的意向，亦稱曾聽聞QT最後大作的意念，語氣間充滿期待—這也吊足觀眾的戲癮，期待大導會以哪個類型作為收官之作。

即使本片篇幅只得約120分鐘（港版是101分鐘），並非詳盡的系列節目（series），但已夠精簡地勾勒大導的面相，讓觀眾深入淺出地認識QT是一位怎樣的創作人—這正是「making of」發揮本色的時候，為大家上了一堂很好的電影課。

電影除了大談風花雪月，也涉及熱門以至沉重的社會議題。此片強調，QT其實重視女性及種族議題，好像《危險關係》、《標殺令》、《飛車．玩命．殺人狂》皆以女性角色為重心，她們的形象強悍而自主，很有女權味道。《黑殺令》雖仍充斥「侮辱」黑人字眼，但在角色的處理、劇情的鋪排等方面，也反映大導對黑人的肯定。當中的平反意味，甚至比其他同類電影更為徹底。片中的電影人認為，QT用電影來講述對世界的看法，本片則將此創作信念表現得十分流暢。

《黑殺令》在角色的處理、劇情的鋪排等方面，也反映大導對黑人的肯定。（《黑殺令》劇照）

惟當談及荷里活性侵醜聞，卻有點處理失當。涉性侵多位女性的Harvey Weinstein，曾掌舵QT首八齣執導作品的發行公司Miramax，堪稱是大導的伯樂。QT首作《落水狗》在康城影展一鳴驚人，後來更憑《危險人物》奪得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，正式奠定影壇地位。這位大亨對QT的發迹絕對功不可沒，尤其給予他極大創作空間。

問題是，QT會否一早知悉自己老闆的罪行？毫無疑問，這是一個令人好奇的話題，亦甚具發揮潛力。可惜，全片篇幅不長，畢竟單談電影大亨如何在荷里活伸出狼爪，本來已夠開啟一個新節目。在一個以QT創作路為主題的紀錄片上，居然插入如斯龐大議題，效果自然兩頭不到岸。即使這可吸引公眾眼球，但力度只算蜻蜓點水，跟議題本身的爆炸性相比，實在有點不符。大導與大亨的關係，以及箇中的道德糾結，放在本片亦顯格格不入。談大亨醜聞，還是放到別的作品更為合適。

《危險人物》為昆頓塔倫天奴帶來康城影展最高榮譽金棕櫚獎。（《危險人物》劇照）

不必諱言，紀錄片電影在港相對冷門，而近年在港公映的紀錄片，亦多與政治有關，純為影迷「服務」的紀錄片，絕無僅有。本片實在值得入場支持，也寄望未來有更多同類作品在港上映。

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上文刊登於第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《《昆頓塔倫天奴：鬼才的血與夢》回顧名導神作 影迷朝聖之旅》，網上標題為編輯重擬。

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