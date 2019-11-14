法蘭克福書展現場觀察︰個人化出版成趨勢

第71屆法蘭克福書展於上月舉行，這個齊集逾7,000個出版社、109個國家、28萬名訪客的國際最大型書展是出版貿易界舉足輕重的競逐場。我們或許能在這競逐場上，窺見未來的出版趨勢和知識傳播的走向。 就筆者在今年書展現場觀察，有兩個看似互相「矛盾」的出版大勢正冒起：重視以人作為創作主體的個人化出版，並以機器、程式輔助，以及自行創作的AI書籍。 撰文︰若山

今年的法蘭克福書展新增設了「法蘭克福作者區」（Frankfurt Authors area），取代了固有的個人化出版區（self-publishing area）。書展闢出一個頗為顯眼的角落，還搭有一個小舞台，讓個人出版、首度出書的新作者，甚或已累積了一定名氣的作者展示及引介自己的作品。個人出版的作者能夠跟世界不同國家的服務提供平台、讀者和其他作者聚首，拓展人際網絡（networking）。

法蘭克福書展齊集全球逾7,000個出版社，吸引近28萬名訪客，是出版貿易界舉足輕重的競逐場。（Getty Images）

「『法蘭克福作者區』其實是以往個人化出版區的延伸，『個人出版』這名詞指向較技術化的意涵，我更傾向把關注的焦點由出版科技的便利轉移至個人的創造力上。所以，今年書展以『作者』概括個人出版者。想要強調的是，任何人，只要你投身寫作，便是作者！」主責「法蘭克福作者區」的書展代表Lars Birken-Bertsch 帶點興奮地說。

伴隨科技發展，個人化出版冒升，如今已成文化現象。以領導出版界的英美市場為例，美國的個人出版自十年前開始穩步遞增，至2018年已躍佔電子書市場40%，佔總體出版25%（包括實體書）。根據美國Bowker出版數據機構統計，在2013至2018年間，個人出版增逾2.6倍；單是2017至2018年間，推出市面的新書目便增逾四成至160萬（尚未計入沒有國際標準書號ISBN、經Kindle平台出版的書目）。

出版民主化：人人都是作者

個人出版的主要類型為小說，其後是自助（self-help）或心靈療癒書籍，然後是童書和自傳。英國的個人出版非常流行，其他歐洲國家如德國，亞洲國家如韓國，個人出版也在發展。「這似乎完全沒有下滑的迹象。」Bowker機構總結道。

個人出版的書寫和出版的「民主化」過程，衍生出「人人都是作者」的理念，但這卻曾經是個人化出版為人詬病、不受行業尊重的成因。

個人化出版冒升，如今已成文化現象。（Getty Images）

個人出版的源起可追溯至十五世紀古騰堡發明印刷機的時期，西方著名作家自行出版早已是常態，如馬克吐溫 （Mark Twain）、珍．奧斯汀（Jane Austen）、洛克（John Locke）、吳爾夫（Virginia Woolf）、 普魯斯特（Marcel Proust）等大作家也曾奉行個人出版。

然而，在二十世紀，尤其是自資出版（Vanity Press）盛行的時期，個人出版成品質素低落，加上出版社代理的盛行，個人出版因而被視為「自戀而想透過出版肯定自己」、「沒有市場而沒被出版社選中」的書寫者才會選擇的出版方式。

曾經，出版作品的困難實在難以想像，自資出版是新作者的唯一選擇。出版社往往可以成為初出茅廬的作家創作路上最大的窒礙。出版社保守的門檻不但扼殺具潛質作者的創作生涯，閉門羮帶來的挫敗，有時更足以消滅一個人的生存意志。其中一個最為人熟知的例子是美國英文教師John Kennedy Toole。他生前從沒機會出版作品，死後十一年才首度出版《A Confederacy of Dunces》，翌年即獲舉足輕重的普立茲小說獎。

美國的個人出版自十年前開始穩步遞增，至2018年已躍佔電子書市場40%。（VGC）

這部充滿黑色幽默的流浪漢小說（Picaresque novel），透過一個新奧爾良低下階層流氓的第一身視角，諷刺現實中的種種不道德。Toole曾投稿予著名的Simon & Schuster出版社，也在該社的要求下改動數次，最終還是不獲出版。其後，他再被另一出版社拒絕。患有抑鬱症的他遂把小說束之高閣，辭掉工作，自我放逐，最後在旅途中自殺。

在兒子逝世後，讀過其「致父母的遺書」的Toole母親鍥而不捨要令這部作品出版。在七家出版社拒絕後，她最後找上作家Walker Percy。在不勝老婦人的多番煩擾下，Percy不情不願地讀起小說，驚為天人。作家代為向不同出版社說項並寫推薦序，小說最終才得以出版。甫推出市面，便獲文學界一致讚譽，更被視為近代必讀之作。

《A Confederacy of Dunces》（網上圖片）

如今，《A Confederacy of Dunces》已售出180萬本，翻譯成18國語言，此作之鋒利獨特終於得到世人的賞識和理解。

有國際書展創辦人曾經說，假如作者仍健在，今天可能不必經歷同樣的失望了。因為，至少作者和他媽媽還可選擇個人出版這條路。

出版個人化：由瘡疤變紋身

在這時代，即使出版變得容易，也難以想像十多年前，個人出版還不是十分光彩的一件事。至近年，觀感才漸見扭轉。

「數十年來，文學界一直無視個人出版者，更視之為『業餘』，欠缺才氣。但這態度慢慢改變，電子書和Kindle等電子出版銷售平台的出現，令作者可以直接接觸到數以百萬計的讀者。」《紐約時報》如是評論。「五年前，個人化出版還是一道瘡疤。如今，它已成一道紋身。」 資深傳媒人Greg White 2016年在新聞通訊社 Bloomberg News 寫道。

有評論和報道說個人出版的惡名逐漸洗脫，個人出版已成時尚、代表個人風格的展現、自主決定出版成品。在網絡世界，不同媒介的個人發布平台興起，個人出版平台的配套愈來愈成熟，進一步鼓勵個人出版。

雖然，近年仍有評論指個人出版質素參差，不明讀者和市場的操作，例如Ron Charles在《華盛頓郵報》（The Washington Post）寫下一篇《不，我不想讀你的個人出版作品》，但愈來愈多著名作家加入這個行列，個人出版的質素也愈來愈逼近傳統出版社。

《格雷的五十道陰影》（網上圖片）

全球大賣一億二千萬本的情色小說《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）原本也是個人出版小說。曾任電視編導的EL．詹姆斯（EL James）是一位兩子之母，當初執筆只因看完《暮光之城》 （Twilight，又譯《吸血新世紀》）後為之瘋狂，故開始在Kindle Fan-fiction寫作。翌年，她開始在Kindle就《格雷的五十道陰影》二次創作，評論指還是頗有《暮光之城》的影子，「我不過是想抒發一己中年危機的複雜心情，不過是想寫出埋藏內心、對性和愛的渴望。」

眾所周知，此作平地一聲雷成為暢銷書，連作者本人都非常意外。數年後，大出版社 Penguin Random House旗下的Vantage競得版權、翻譯成52國語言，並以4,000萬港元的版權價拍成同名電影。作者本人也躍登福布斯收入最高的作者之一。

另一例子是美國科幻小說家安迪．威爾（Andy Weir）的《火星任務》（The Martian），都是先在網上個人出版大獲成功，然後大出版社收購版權，再負責翻譯，進一步推廣，更廣泛地向全球發行。

個人出版文化位置的更易，致使書展今年改以「作者」統稱個人出版。全球五大出版社之一美國HarperCollins今年重點推出的書籍為個人出版自助（self-help）書種《Love Yourself Like Your Life Depends on It》，其總銷量累計已達30萬本。

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上文刊登於第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《法蘭克福書展現場觀察 個人化出版成趨勢》，網上標題為編輯重擬。

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